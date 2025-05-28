مشروع التوسعة قد يتم تجهيزه أيضاً بأنظمة التقاط الكربون بعد الاحتراق

المشروع يدعم التزام المملكة بزيادة إنتاج الطاقة من الغاز وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "جي إي ڤيرنوڤا" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: GEV) اليوم عن حصولها على طلب توريد خمسة توربينات غازية من فئة 7H – تتضمن ثلاث وحدات من طراز 7HA.03 ووحدتين من طراز 7HA.02- من تحالف شركتي "تكنيكاس ريونيداس" و"أوراسكوم للإنشاءات". وقد وقعت الشركتان، بموجب مشروع مشترك مناصفة، عقد الهندسة والتوريد والبناء لمشروع توسعة محطة "القرية" المستقلة لتوليد الكهرباء بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.

ويشمل هذا المشروع إنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز بنظام الدورة المركبة بقدرة 3 جيجاواط، إلى جانب بناء وحدة لالتقاط الكربون، وذلك بهدف تعزيز قدرة إنتاج الكهرباء وتحسين الكفاءة التشغيلية لمحطات التوليد في المملكة العربية السعودية. وتساهم زيادة عدد محطات توليد الطاقة العاملة بنظام الدورة المركبة في السعودية بشكل كبير في دعم خطط المملكة لتوليد نصف احتياجها من الكهرباء من الغاز والنصف الآخر من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يمهد الطريق لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060.

وقد وقعت شركة "حجر 2 للكهرباء"، وهي تحالف يضم كلًا من "أكوا باور" والشركة السعودية للكهرباء وشركة الحاج عبد الله علي رضا وشركاه المحدودة، اتفاقية شراء الطاقة لمشروع توسعة محطة "القرية" مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس) في فبراير 2025.

وبهذا الخصوص، قال متحدث من شركة "حجر 2 للكهرباء": "يُعد مشروع توسعة محطة القرية المستقلة لتوليد الكهرباء مشروعاً طموحاً للغاية، ونحن فخورون بالمشاركة في تطويره. ونتطلع إلى العمل مع تحالف شركتي ’أوراسكوم للإنشاءات‘ و’تكنيكاس ريونيداس‘ وشركة ’جي إي ڤيرنوڤا‘ للمساهمة في تعزيز إمدادات الكهرباء في المملكة العربية السعودية بالتزامن مع جهودها الرامية لتعزيز حصة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة لديها، وذلك بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأهدافها الطموحة للاستدامة."

ومن جانبه قال جوزيف أنيس، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لشركة جي إي ڤيرنوڤا في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يبرهن مشروع محطة توليد الكهرباء المستقلة في القرية على إيمان السعودية الراسخ بمستقبل الغاز كمصدر للطاقة، إذ أن الغاز يُصدر كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى لكل كيلوواط/ ساعة من الطاقة المولّدة مقارنةً بمحطات الطاقة التي تعمل بالنفط".

وأضاف: "لقد طورنا علاقة مثمرة وناجحة مع تحالف شركتي ’أوراسكوم للإنشاءات‘ و’تكنيكاس ريونيداس‘، مستفيدين من خبرتنا الواسعة في هندسة المحطات الغازية ذات الدورة المركبة، وتشغيلها، ودمجها مع شبكات الكهرباء. ويسعدنا أن نوظف بعضاً من أحدث تقنيات توليد الطاقة لدينا، بالإضافة إلى إمكانية دمج حلولنا لالتقاط الكربون لدعم تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير سواء في محطة توليد الكهرباء المستقلة في القرية أو غيرها من محطات الطاقة الأخرى التي تعمل بالغاز في المملكة العربية السعودية."

لطالما أسهمت شركة "جي إي ڤيرنوڤا" دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية على مدار 90 عاماً، بالإضافة إلى دعم جهود المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي، والتوطين، وزيادة الصادرات عالية القيمة، بالإضافة إلى جهود تنمية وتطوير المواهب المحلية، وما زالت هذه المسيرة مستمرة حتى اليوم دعماً لرؤية السعودية 2030.

ويعمل لدى "جي إي ڤيرنوڤا" حالياً حوالي 850 موظفاً داخل المملكة العربية السعودية. وتشمل استثمارات الشركة في المملكة منشأة الخُبر المتكاملة لحلول الشبكات الكهربائية؛ ومركز "جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا "(GEMTEC) في الدمام، والذي يضم مركزاً لصيانة وإصلاح التوربينات الغازية؛ ومنشأة "جنرال إلكتريك السعودية للتوربينات المتقدمة"(GESAT) لتصنيع التوربينات الغازية ومكوناتها وملحقاتها؛ ومركز "جنرال إلكتريك للتميز في خفض انبعاثات الكربون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"؛ ومركز "المراقبة والتشخيص عن بُعد لأصول توليد الطاقة".

تم تضمين هذه البيانات في البيان الصحفي الأخير لشركة "جي إي ڤيرنوڤا" عن مبادرات بقيمة تصل إلى 14.2 مليار دولار في السعودية، كجزء من 2 مليار دولار من الأعمال المؤجلة في الربع الأول من عام 2025.

نبذة عن جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا:

شركة طاقة عالمية تركز على مختلف تقنيات انتاج ونقل الطاقة الكهربائية، تضم قطاعات الطاقة وطاقة الرياح والكهرباء، مدعومة بما يسمى وحدات "التسريع" الخاصة بها. في ضوء خبرتها الواسعة التي تفوق 130 عاماً في مواجهة التحديات العالمية، تتمتع الشركة بمكانة فريدة للمساهمة في قيادة تحول قطاع الطاقة عبر الاستمرار في إمداد العالم بالكهرباء مع العمل في الوقت ذاته على إزالة الكربون. تساعد الشركة العملاء لاقتصادات الطاقة وتوفير الكهرباء الضرورية لضمان الصحة والسلامة والأمن والارتقاء بجودة الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حيث تضم حوالي 75 ألف موظف في أكثر من 100 دولة حول العالم.

وانطلاقاً من هدفها وشعارها المتمثل بـ "الطاقة لتغيير العالم"، فإن تقنيات وحلول جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تضمن مستقبلاً للطاقة أفضل من ناحية التكلفة المعقولة والموثوقية والاستدامة والأمان. وتهدف أعمال طاقة الغاز التابعة للشركة لتطوير تقنيات وخدمات متقدمة وفعالة باستخدام الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حلول للتخلص من الانبعاثات والمساعدة في مسيرة التحول نحو مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. كما تتفرد الشركة بإنتاج توربينات الغاز وتقنيات وخدمات محطات توليد الطاقة بالغاز، وتمتلك أكبر محفظة في العالم من التوربينات.

تتجلى رسالة جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا من خلال اسمها، إذ تحافظ على إرث جنرال إلكتريك العريق الذي يمثل الابتكار والجودة بينما يشير مصطلح "Ver"/ "verde" باللاتينية إلى اللون الأخضر أي الانتقال إلى تقنيات أكثر استدامة، وأما كلمة "nova"، المشتقة من الكلمة اللاتينية "novus"، فهي تدل على عصر جديد ومبتكر للطاقة منخفضة الانبعاثات.

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