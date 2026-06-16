دبي، الإمارات العربية المتحدة: فازت "الفطيم للمقاولات" بعقد تنفيذ أعمال بناء 142 فيلا فائقة الفخامة ضمن مشروع "إيدن هيلز"، الوجهة السكنية المتميزة التي تطورها شركة H&H في دبي، بما يعزز حضورها في قطاع المشاريع السكنية عالية القيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر إنجاز المشروع في عام 2028، ويضم أربعة تصاميم فاخرة للفلل التي تضم خمس غرف نوم، وهي "فيرا" و"ميرا" و"مايا" و"بيلا". وتتولى "لوكي" تصميم الأعمال المعمارية للمشروع، فيما تتولى "ستوديو إم" تنسيق التصاميم الداخلية. وستتولى "الفطيم للمقاولات"، بصفتها المقاول الرئيسي، تنفيذ هذه الفلل ضمن مختلف مراحل المشروع.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة H&H، وميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة H&H، ومورلي سيركام، المدير العام لشركة "الفطيم للمقاولات"، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة نمو محفظة مشاريع "الفطيم للمقاولات" ضمن قطاع المشاريع السكنية الفاخرة ووجهات أنماط الحياة العصرية في دولة الإمارات.

يقع مشروع "إيدن هيلز" ضمن إحدى الوجهات السكنية الناشئة التي تستقطب اهتماماً متزايداً في دبي، ويقدم مجتمعاً مستوحى من الطبيعة يجمع بين العمارة العصرية، والمساحات الخارجية المنسقة، موفراً لسكانه نمط حياة يركز على الراحة والعافية، إلى جانب مساحات خضراء رحبة. ويضم المخطط الرئيسي فللاً حصرية من خمس وست غرف نوم، تتوزع ضمن أحياء متمايزة يربط بينها الوادي المركزي ومسارات المشاة، بما يواكب الطلب المتنامي في دبي على المجتمعات ذات الكثافة السكانية المنخفضة والتي تركز على جودة وتميز التصميم.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال مورلي سيركام، المدير العام لشركة "الفطيم للمقاولات": "يرسي مشروع ’إيدن هيلز‘ معياراً جديداً للوجهات السكنية فائقة الفخامة في دبي، بفضل تناغم عناصره التي تجمع بين التصميم المدروس، والتخطيط المستوحى من الطبيعة، ومعايير الجودة المتبعة في تنفيذ كافة تفاصيله. ويسرنا أن نتعاون مع شركة H&H في تنفيذ مشروع بهذا الحجم والأهمية، والذي يعكس التطور المستمر الذي يشهده سوق العقارات الفاخرة في دبي. وانطلاقاً من خبرتنا في تنفيذ المشاريع الكبرى، نتطلع إلى تحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، وتأكيد التزامنا الراسخ باعتماد أعلى مستويات الحرفية والموثوقية والتميّز في التنفيذ".

ومن جانبه، قال شهاب لطفي، رئيس مجلس إدارة H&H: "نحرص على التعاون مع شركاء قادرين على مواكبة معاييرنا المرتبطة بالجودة والابتكار ودقة التنفيذ. ويمثل اختيار ’الفطيم للمقاولات‘ خطوة مهمة في مسار إنجاز مشروع ’إيدن هيلز‘، الذي يقدم تصوراً جديداً للحياة السكنية الراقية من خلال تصميم معماري مدروس، ومساحات خضراء رحبة، وبيئة تعزز الارتباط بالطبيعة. ومع مواصلتنا تطوير أحد أكثر المجتمعات السكنية تميزاً في دبي، ستسهم هذه الشراكة في تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير، وترسيخ قيمته المستدامة على المدى الطويل".

ويعكس هذا التعيين النمو المتواصل لشركة "الفطيم للمقاولات" في قطاع المشاريع السكنية الفاخرة، مستندةً إلى سجل قوي في تنفيذ مشاريع كبرى وعالية الجودة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. وبصفتها ذراعاً متخصصة تابعة لـ"الفطيم العقارية"، تجمع "الفطيم للمقاولات" منظومة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات التي تغطي أعمال التشييد والهندسة والتكنولوجيا وإدارة المرافق. وبخبرة تمتد لأكثر من 50 عاماً، تواصل الشركة العمل وفق إطار عمل "شركاء اللا مستحيل"، مساهمةً في تطور المشهد العقاري الفاخر في دبي عبر مجتمعات تركز على دقة التنفيذ والجودة والاستدامة والقيمة طويلة الأمد.

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نبذة عن الفطيم للمقاولات

الفطيم للمقاولات هي الذراع الهندسية المتخصصة والمتكاملة لشركة "الفطيم العقارية" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، والتي تقدم لعملائها مجموعة شاملة من الحلول والمنتجات والخدمات عالية الجودة في قطاعات البناء والهندسة والتكنولوجيا وإدارة المرافق منذ أكثر من 50 عاماً. وتتبنى "الفطيم للمقاولات"، كشركة قائمة على شراكات استراتيجية قوية، إطار عمل "شركاء اللا مستحيل"، والذي يؤكد على التعاون الوطيد والطويل الأمد مع رواد القطاع العالميين لتقديم مشاريع مستدامة ورفيعة المستوى.

يقدم قسم التشييد والبناء خدمات شاملة في مجال البناء والمقاولات المدنية، باستخدام أحدث التقنيات لتوفير حلول متطورة وذات جدوى من حيث التكلفة لقطاعات تشمل المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية .

يقدم قطاع الهندسة في الشركة حلولاً رائدة تغطي مجالات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والسباكة وأنظمة الحماية من الحرائق وخدمات المصاعد، وذلك وفق أعلى معايير القطاع والممارسات الهندسية المبتكرة.

يوفر قسم التكنولوجيا حلولاً فريدة في مجالات التحول الرقمي والبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، ما يتيح للعملاء الاستفادة من أحدث التقنيات مثل إنترنت الأشياء والأمن السيبراني لتحسين العمليات .

توفر "إدارة المرافق" خدمات إدارة الطاقة المستدامة وصيانة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، بالإضافة إلى صيانة العقارات، وذلك لضمان التشغيل السلس وإطالة عمر الأصول الافتراضي.

دعم هذه الحلول عبر جميع القطاعات الأربعة بخدمات رعاية شاملة لما بعد البيع تشمل إدارة المشاريع والتركيب والاختبار والتنفيذ والتشغيل، وعقود الصيانة ما بعد البيع.

تعزز "الفطيم للمقاولات" التزامها بالتميز، الذي يضيف قيمة وجودة إلى خدماتها، من خلال التعاون مع علامات تجارية عالمية شهيرة مثل "توتو" و"هيتاشي" و"توشيبا" و"باناسونيك" و"إل جي" و"مايكروسوفت" و"سيسكو". وتجسد هذه الشراكات، التي ترتكز على فلسفة "شركاء اللا مستحيل"، التزام "الفطيم للمقاولات" الثابت بالحفاظ على أعلى المعايير العالمية، ودفع عجلة الابتكار والنمو باستمرار، طموحٌ جماعي أثمر مشاريع مميزة ومجتمعات متقدمة وتعكس رؤيتنا الطموحة للمستقبل.

نبذة عن إيدن هيلز

يقع مشروع "إيدن هيلز" السكني بجوار "دبي هيلز" في دبي، وتطوره شركة H&H.

وصُمم المشروع ليكون مجتمعاً يمتد أثره عبر الأجيال، حيث يجمع بين العمارة والطبيعة والتخطيط المدروس لتوفير بيئة تنمو فيها العائلات وتستمتع بأسلوب حياة هادئ ومتوازن.

ويتوزع المشروع على ثلاثة أحياء مترابطة عبر جادة خضراء مميزة، ويتمحور حول وادٍ طبيعي وشبكة من المساحات الخضراء. كما تتميز الفلل بتصاميم عصرية تنسجم مع الطبيعة المحيطة لتوفر الخصوصية والهدوء والراحة، فيما تدعم الممرات المظللة بالأشجار والحدائق المجتمعية والمساحات المشتركة تفاصيل الحياة اليومية وتشجع على الحركة وقضاء الوقت في الهواء الطلق.

صمم "إيدن هيلز" ليكون وجهة سكنية تجمع بين التصميم العصري والطبيعة الهادئة لتقدم إحساساً دائماً بالراحة والانتماء.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.edenhills.ae

نبذة عن شركة H&H

تتخذ شركة H&H من مدينة دبي مقراً لها وهي متخصصة في تطوير وإدارة الأصول. تسهم الشركة في وضع معايير جديدة للمشاريع الراقية المصممة بعناية. ومنذ عام 2007 رسخت الشركة مكانتها من خلال التميز في التصميم وتحقيق قيمة مستدامة مع الالتزام بمعايير جودة ثابتة.

تضم محفظة H&H مجموعة منتقاة بعناية من المشاريع النوعية بالاعتماد على خبرتها الكبيرة والمواقع المميزة والشراكات الاستراتيجية. ويُنفذ كل مشروع وفق رؤية مدروسة تعكس نهجاً متكاملاً، ما ساهم في جذب علامات عالمية رائدة مثل "فور سيزونز" و"أمان" و"جانو" و"روزوود" إلى دبي، إلى جانب تطوير علامتها المحلية الخاصة "إيدن هاوس" التي تهدف إلى ترسيخ معيار جديد للتميز القائم على القيمة في المساكن الفاخرة.

ومع تقدم دبي نحو تحقيق رؤيتها لعام 2040 تواصل H&H دورها في تشكيل ملامح المستقبل من خلال مشاريع مدروسة تحقق أثراً ملموساً. وتتمتع الشركة برؤية طويلة المدى لإدارة محفظتها التي تضم مساكن خاصة وعقارات تجارية ومجمعات سكنية ووجهات ضيافة فاخرة. كما تلتزم بالارتقاء بالمعايير الحضرية في مختلف أنحاء المدينة من خلال تقديم وجهات نوعية وتجارب مميزة. ومن خلال نهجها الاستشرافي والمبتكر، تواصل H&H الارتقاء بمعايير التطوير العقاري وتحقيق القيمة المستدامة مع المساهمة في تطوير المشهد العمراني في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.h-h.ae

