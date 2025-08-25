الرياض، المملكة العربية السعودية - وقّعت أومني أوبس، المزوّد الرائد لتكنولوجيا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وGroq، الشركة العالمية المبتكرة في مجال أشباه موصلات الذكاء الاصطناعي وتسريع الاستدلال، مذكرة تفاهم استراتيجية للتعاون في سبيل تعزيز تشغيل واعتماد حلول الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المملكة.

تُعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من الوصول إلى بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، عالية الأداء ومنخفضة زمن الاستجابة، ومُستضافة محليًا بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح السعودية. ويجمع هذا التعاون بين خبرة أومني أوبس في تطوير وتشغيل حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وقدرات Groq المتقدمة، لتقديم حلول ذكاء اصطناعي سلسة، قابلة للتوسع، وآمنة، صُممت خصيصًا لدعم أولويات التحول الرقمي في المملكة.

قال محمد الطاسان، الرئيس التنفيذي المؤسس لأومني أوبس: "تُعدّ Groq من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الدوائر المتكاملة الخاصة بتطبيقات مُسرّعات الذكاء الاصطناعي (ASIC)، ويسعدنا التعاون معها لتوسيع نطاق قدرات الاستدلال عالمية المستوى للشركات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية". وأضاف: "معًا، نبني مستقبلًا لا يقتصر فيه الذكاء الاصطناعي على القوة فحسب، بل يشمل أيضًا السيادة والأمان وسهولة الوصول إليه".

علق فهد الطريف، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Groq، قائلاً: "تتخذ المملكة العربية السعودية خطوات جريئة لبناء منظومة ذكاء اصطناعي عالمية المستوى، ونحن فخورون بشراكتنا مع أومني أوبس لدعم هذه الرؤية. من خلال الجمع بين قدرات Groq الرائدة في مجال استدلال الذكاء الاصطناعي وخبرة أومني أوبس الرائدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يمكننا تمكين تبني الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وتقديم قيمة ملموسة للمؤسسات في جميع أنحاء المملكة".

بموجب بنود مذكرة التفاهم، ستعمل أومني أوبس وGroq على استكشاف فرص مشتركة لتعزيز تشغيل حلول البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. ويركز التعاون على تسريع خدمات الاستدلال على مستوى المؤسسات في قطاعات رئيسية مثل الحكومة والطاقة والطيران، إضافةً إلى تمكين الاستدلال عالي الأداء المُستضاف محليًا والمدعوم بأجهزة Groq وبرمجيات أومني أوبس وضمان الامتثال الكامل للوائح الوطنية لحماية البيانات والأمن السيبراني، ودعم الذكاء الاصطناعي وسيادة البيانات عبر عمليات تشغيل محلية وسحابية مستقلة.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام الشركتين بدعم أهداف رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير قدرات البنية التحتية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار، وترسيخ الأمن، وتحقيق الاستدامة.

"أومني أوبس" هي شركة سعودية متخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تأسست في عام 2024 بهدف تسريع مستقبل المملكة العربية السعودية المدفوع بالذكاء الاصطناعي. تقدم الشركة حلولًا متطورة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي عبر البيئات المحلية (On-Premises)، السحابية، والطرفية (Edge)، مما يتيح للشركات والصناعات بمختلف أحجامها توسيع نطاق عمليات الذكاء الاصطناعي بكفاءة، من خلال بنية حوسبية مرنة وعالية الأداء.

بفضل قدراتها التي تشمل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج التعلم العميق، إلى جانب دعم الابتكارات القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي، تمكّن "أومني أوبس" المؤسسات من تحقيق نتائج استثنائية لدفع عجلة التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الأمام.

