أعلنت شركة Greca Developments ، الشركة الرائدة في مجال العقارات والمتخصصة في تحويل المباني القديمة في وسط أثينا عاصمة اليونان إلى وحدات سكنية حديثة، عن إطلاق 150 وحدة جديدة كجزء من استراتيجيتها المستمرة للتوسع.

صرّح أحمد العباسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Greca Developments، بأن هذا المشروع الجديد يتماشى مع محفظة الشركة المميزة التي تضم حالياً 15 مبنى تحتوي على 300 وحدة سكنية، بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 50 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الشركة مبلغ 30 مليون يورو لمشاريع مستقبلية، كما تمتلك خمسة أراضٍ في مختلف أنحاء اليونان بمساحة إجمالية تبلغ 4,000 متر مربع مخصصة للتطوير في السنوات المقبلة.

أكد العباسي أن عمليات Greca في مصر تركز بشكل حصري على تسويق مشاريعها العقارية الدولية، دون أي خطط للانخراط في التطوير العقاري المحلي. تستهدف الشركة بشكل أساسي المستثمرين المصريين الذين يبحثون عن عوائد مستقرة، وإقامة أوروبية، وفرص تنقل عالمي من خلال الاستثمار في العقارات في اليونان.

حاليًا، يشكل المستثمرون المصريون 80% من قاعدة عملاء Greca، بينما تتكون النسبة المتبقية من 20% بشكل رئيسي من المستثمرين الأتراك. لتعزيز وجودها في السوق المصري، تخطط Greca لفتح مكتب محلي في مصر بحلول الربع الرابع من عام 2026، مما يتيح الانتقال من التواصل الافتراضي إلى الاستشارات الشخصية.

كجزء من دخولها الاستراتيجي للسوق المصري، ستشارك Greca في معرض سيتي سكيب في سبتمبر 2025 (قاعة ٤ جناح رقم (A.02 وخلال المعرض، ستقدم الشركة خصماً حصرياً بنسبة 5% على جميع الوحدات المعروضة.

وأشار العباسي إلى الفوائد الكبيرة لامتلاك عقار في اليونان، موضحاً أن المستثمرين يمكنهم تحقيق عوائد سنوية تصل إلى 6.5% مع الحصول على الإقامة اليونانية. هذه الإقامة قابلة للتجديد كل خمس سنوات وتتيح السفر بدون تأشيرة إلى 29 دولة ضمن منطقة شنغن.

تعتمد Greca على نموذج استثماري متكامل يشمل إدارة الإيجارات، وصيانة العقارات، وتحويل العائدات. تركز الشركة بشكل رئيسي على تحويل المساحات التجارية إلى وحدات سكنية بأسعار تبدأ من 250,000 يورو فقط، وهو ما يؤهل المشترين للحصول على الإقامة بتكلفة أقل بكثير مقارنة بالوحدات الجديدة التي قد تتطلب استثمارات تصل إلى 800,000 يورو.

تتماشى هذه الحوافز التنظيمية مع الإطار الذي وضعته الحكومة اليونانية لتخفيف الضغط على مشروعات الإسكان الجديدة ومنع التضخم العقاري، مما يجعل الوحدات المحولة خياراً أكثر استدامة وجاذبية للمستثمرين.

واختتم العباسي بالإشارة إلى التزام Greca Developments بتوسيع وجودها في مصر وتقديم فرص استثمارية آمنة وطويلة الأجل للمستثمرين الراغبين في دخول سوق الاتحاد الأوروبي من خلال اليونان.

-انتهى-

#بياناتشركات