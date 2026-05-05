أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : نالت عنكبوت، الشركة الرائدة في مجال توفير التقنيات المتقدمة لقطاع التعليم والبحث العلمي بدولة الإمارات، على اعتماد Great Place to Work لعام 2026. ويؤكد هذا الاعتماد الصادر عن Great Place to Work الشرق الأوسط مكانة عنكبوت كبيئة عمل تضع كوادرها في صميم أولوياتها ويعكس التزام الشركة المستمر برفاه الموظفين وتعزيز المرونة المؤسسية وترسيخ ثقافة الشمولية.

وفي هذا السياق قال طارق الجندي، الرئيس التنفيذي لشركة عنكبوت: "يعكس الاعتماد ثقافة الشركة التي تضع الإنسان أولاً، حيث يحظى الموظفون بالتقدير الحقيقي ويشعرون بقيمتهم داخل المؤسسة. تنبع قوة عنكبوت من فريقها الذي سيظل دائماً مصدر قوتها الأكبر، حيث إن ثقافة الشركة تقوم على الثقة والشمول - وهما الركيزتان الأساسيتان اللتان تدعمان نموها وتحافظان على تميز أدائها بصورة مستمرة."

من الجدير بالذكر أن Great Place to Work الشرق الأوسط تعدّ المرجع العالمي الأبرز في تقييم ثقافة بيئات العمل وتجربة الموظفين والممارسات القيادية، والتي ثبت دورها في تعزيز الأداء والاحتفاظ بالكفاءات وتحفيز الابتكار. ويستند هذا الاعتماد إلى آراء الموظفين المباشرة ويقيس مدى استمرارية تجربة العمل القائمة على الثقة داخل المؤسسة.

ومن جانبها أوضحت سارة لويس-كولين، نائب الرئيس للتقدير العالمي لدى Great Place to Work: "أن الحصول على هذا الاعتماد يعد إنجازاً مرموقاً يتطلب التزاماً متواصلاً ومقصوداً بتقديم تجربة استثنائية للموظفين، مؤكدة أن هذا التقدير هو الاعتراف الرسمي الوحيد الذي يستند بالكامل إلى تقييم الموظفين الفعلي لثقافة مؤسساتهم. وأضافت أن نجاح عنكبوت في تحقيق هذا الإنجاز يؤكد تميزها كواحدة من أبرز المؤسسات التي توفر بيئة عمل استثنائية لموظفيها".

يبرز هذا الاعتماد تركيز عنكبوت على بناء تجربة وظيفية متينة ترتكز على التواصل المفتوح وتعزيز الشعور بالانتماء ودعم التطوير المستمر. وتواصل الشركة الاستثمار في كوادرها من خلال التدريب والإرشاد المهني والممارسات التي تدعم النمو المستدام على المدى الطويل.

ووفقاً لأبحاث Great Place to Work، فإن التوجه لاختيار شركة معينة يزداد بواقع 15 ضعفًا عندما يراها موظفوها كبيئة عمل متميزة. كما أن الموظفين في المؤسسات الحاصلة على هذا الاعتماد يتطلعون للذهاب إلى عملهم أكثر بنسبة 93% من غيرهم، ويفوقون غيرهم مرتين من حيث الشعور بعدالة الأجور والحصول على نصيب منصف من أرباح الشركة والفرص العادلة للترقية.

وبينما تواصل عنكبوت التوسع في خدماتها وقدراتها، تحافظ الشركة على التزامها المستمر باستقطاب أفضل الكفاءات ورعايتها عبر توفير بيئة عمل قائمة على غايات محددة وتنسجم مع رسالتها في دعم التعليم والابتكار في دولة الإمارات.

نبذة عن عنكبوت

تعد عنكبوت الشريك الموثوق لتقنيات التعليم في دولة الإمارات، حيث تقود جهود التحول الرقمي في المدارس والجامعات ومؤسسات البحث العلمي. وبصفتها الشبكة الوطنية للبحوث والتعليم في الدولة، توفر عنكبوت البنية الرقمية الأساسية التي تدعم الابتكار والاتصال والتعاون عبر المنظومة الأكاديمية.

ومن خلال رؤيتها الرامية إلى الارتقاء بالتعليم وصناعة مستقبل لا تحدّه حدود للتعلّم، تقدم عنكبوت حلولاً مرنة واستشرافية تحفّز النمو وتلهم حب الاستطلاع وتعزز الروابط داخل مجتمع التعليم والبحث، لتمكّن عنكبوت المؤسسات والمعلّمين والمتعلمين من الوصول السلس إلى الابتكار بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات.

