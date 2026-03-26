أطلقت الخطوط السعودية ميزة "مشاركة موقع الأمتعة" من Google ضمن منصة Find Hub، وذلك دعمًا لإجراءات استعادة الأمتعة المفقودة أو المتأخرة، وإتاحة خيار إضافي للضيوف يمكّنهم من مساندة فرق العمل المختصة خلال عملية تتبع الأمتعة.

وتتيح هذه الميزة للضيوف الذين يستخدمون أجهزة تتبع متوافقة إنشاء رابط آمن ومؤقت لمشاركة موقع أمتعتهم مباشرةً مع "السعودية" عند الإبلاغ عن تأخر أو فقدان الأمتعة، وذلك من خلال إرفاق الرابط بسجل مطالبة الأمتعة الخاص بالضيف، ويوفر وصولًا محدود المدة إلى بيانات الموقع، بما يسهم في دعم فرق الخدمات الأرضية في تحديد موقع الأمتعة واستعادتها بكفاءة أعلى، مع إمكانية إيقاف مشاركة الموقع في أي وقت من قبل الضيف، وانتهائها تلقائيًا بعد سبعة أيام.

وتأتي هذه الخطوة مكمّلةً لإجراءات "السعودية" المعتمدة في استعادة الأمتعة، وتهدف إلى تعزيز مستوى الشفافية لدى الضيوف، مع التأكيد على احتفاظهم بالتحكم الكامل في معلوماتهم.

وأكّد رئيس تجربة الضيوف بالخطوط السعودية روسين ديميتروف أن تركيز "السعودية" ينصب على ترسيخ شعور الثقة لدى الضيوف طوال رحلتهم، وأن مثل هذه المبادرات تعكس حرصها على أن يكون الضيف مطّلعًا ومتحكمًا في مختلف مراحل التجربة بما ينعكس إجمالاً على تطوير تجربة السفر ورفع معدل رضا الضيوف.

وتُعد "السعودية" من أوائل شركات الطيران عالميًا التي تدعم هذه القدرة التقنية، بما يعكس استراتيجيتها الأوسع للتحول الرقمي الهادفة إلى تقديم تجارب سفر أكثر ذكاءً وترابطًا.

وقد صُمّمت ميزة "مشاركة موقع الأمتعة" مع مراعاة أعلى معايير الخصوصية، حيث تُشارك بيانات الموقع مع "السعودية" لفترة محدودة فقط، ولغرض استعادة الأمتعة حصريًا، وتنتهي صلاحية المشاركة تلقائيًا عند اكتمال العملية أو عند إيقافها من قبل الضيف.

ويمكن لضيوف "السعودية" الاستفادة من هذه الميزة من خلال التأكد من توافق جهاز التتبع المستخدم أو ملحقات التتبع عبر البلوتوث وتحديثها إلى أحدث الإصدارات المدعومة من أنظمة التشغيل ذات الصلة.

