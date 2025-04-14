حصدت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) على جائزة أفضل شريك لتطبيقات Google Cloud للأعمال في مجال الاتصالات للعام، وهي السنة الثالثة على التوالي التي تفوز فيها إريكسون بجائزة شريك لـ Google Cloud للعام (Google Cloud Partner of the Year award)، الذي يؤكد على استراتيجيات إريكسون المبتكرة وتعاونها القوي مع Google Cloud.

”وقال رازفان تيسلارو، رئيس قسم الاستراتيجية، والبرمجيات والخدمات السحابية في إريكسون: ”تستند علاقتنا الوثيقة مع Google Cloud على التعاون العميق عبر محفظتنا. وتعد هذه الجائزة، التي تُمنح لإريكسون للسنة الثالثة على التوالي، دليلاً واضحاً على النتائج الملموسة التي حققناها معاً، ومؤشراً مشجعاً على الثقة المستمرة في الجهود المشتركة التي نبذلها لخلق قيمة جديدة لعملائنا المشتركين وللقطاع ككل. لقد كان عاماً مليئاً بالإنجازات، بدءاً من التحقق من جاهزية حزم إريكسون Packet Core على سحابة جوجل، إلى ترحيل حزمة متكاملة من خدمات دعم الأعمال التي تخدم أكثر من 100 مليون مشترك إلى منصتنا، بالإضافة إلى استكشاف تقني متقدم لإدارة الخدمات القائمة على المقاصد، وما زال هناك المزيد من الابتكارات نترقبها في المستقبل."

وقال كيفن إيتشبوراني، رئيس النظام البيئي للشركاء العالميين في Google Cloud:” تكرّم جوائز شركاء Google Cloud الشركاء الذين قدموا قيمة استثنائية للعملاء من خلال حلول مبتكرة ومستوى عالٍ من الخبرة. ونحن فخورون بالإعلان عن فوز إريكسون بجائزة شريك Google Cloud لعام 2025 والاحتفال بتأثيرها في تمكين نجاح العملاء خلال العام الماضي“.

أثمرت شراكة إريكسون مع Google Cloud عن إنجازات تقنية وفوائد حقيقية للعملاء عبر أبعاد متعددة:

ا لتعاون التقني: شهدت هذه الشراكة نتائج ملموسة من خلال تنفيذ ونشر مبادرات مشتركة ناجحة مع عدد من مزودي خدمات الاتصالات العالميين، إلى جانب تطويرات تقنية تسهم في دعم المشاريع المستقبلية. ويغطي هذا التعاون مختلف جوانب محفظة إريكسون، بما في ذلك تحسين أداء الراديو من خلال برمجيات إريكسون الإدراكية، والنقل الناجح لحزمة إريكسون الأساسية (Core) إلى سحابة جوجل، بالإضافة إلى الترحيل المستمر لأنظمة دعم الأعمال الكاملة لشركة إندوسات أوريدو هاتشيسون إلى سحابة جوجل، والتي تدعم أكثر من 100 مليون مشترك. كما يتواصل التعاون المثمر بين الشركتين في مجال شبكات الجيل الخامس الأساسية 5G Core).

لتعاون التقني: شهدت هذه الشراكة نتائج ملموسة من خلال تنفيذ ونشر مبادرات مشتركة ناجحة مع عدد من مزودي خدمات الاتصالات العالميين، إلى جانب تطويرات تقنية تسهم في دعم المشاريع المستقبلية. ويغطي هذا التعاون مختلف جوانب محفظة إريكسون، بما في ذلك تحسين أداء الراديو من خلال برمجيات إريكسون الإدراكية، والنقل الناجح لحزمة إريكسون الأساسية (Core) إلى سحابة جوجل، بالإضافة إلى الترحيل المستمر لأنظمة دعم الأعمال الكاملة لشركة إندوسات أوريدو هاتشيسون إلى سحابة جوجل، والتي تدعم أكثر من 100 مليون مشترك. كما يتواصل التعاون المثمر بين الشركتين في مجال شبكات الجيل الخامس الأساسية 5G Core). الابتكار: يُعد الابتكار محوراً أساسياً في هذه الشراكة، وقد تُوِّج مؤخراً بإجراء استكشاف تقني مشترك بين إريكسون وGoogle Cloud لإدارة الخدمات القائمة على المقاصد (Intent-based Service Management)، ما يعكس التزام الطرفين بدفع حدود التكنولوجيا وتقديم حلول مستقبلية تعزز من كفاءة الشبكات وتجارب المستخدمين.

تطور نموذج الأعمال: تتعاون إريكسون مع Google Cloud لإحداث تحول جوهري في طريقة بناء وتشغيل الشبكات الأساسية للاتصالات المتنقلة، وذلك عبر الاستفادة من البنية التحتية السحابية العامة. ويعمل الطرفان معاً على تطوير حزمة التكنولوجيا الأساسية (Core) لتعمل بكفاءة على بنية Google Cloud السحابية، التي تُدار بشكل مستقل وتم تصميمها لتوفير أعلى مستويات الموثوقية وقابلية التوسع.

وفي عام 2025، ستواصل إريكسون تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية مع Google Cloud، من خلال إعادة تصوّر الإمكانيات المستقبلية لقطاع الاتصالات، وتمكين حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتطورة.

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة.

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