تساعد أداة توجيه الأسطول "Fleet Routing" من Google Cloud شركة "نعناع دايركت" في توصيل مختلف أنواع المقاضي المنتقاة بعناية واهتمام من 39 متجراً موجوداً على السحابة، توفر أكثر من 22000 من العناصر الاستهلاكية الأساسية، في غضون 15 دقيقة فقط، لقاء رسوم توصيل منخفضة للغاية تبلغ 3 ريال سعودي

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت Google Cloud عن تعاونها مع "نعناع دايركت"، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال تسوق وتوصيل طلبات المقاضي عبر الإنترنت، توفر للأسر السعودية تجربة تسوق المقاضي عبر الإنترنت. وتعمل الشركتان من خلال التعاون على الارتقاء بتجربة تسوق المقاضي عبر الإنترنت في المملكة، وربط الأسر بمتاجر المقاضي المحلية، وضمان توصيل مشترياتهم من المقاضي والفواكه والخضروات الطازجة والمعبأة بعناية واهتمام إلى منازلهم في غضون 15 دقيقة فقط.

هذا وتتوفر تجربة تسوق المقاضي عبر الإنترنت من شركة "نعناع"، والمدعومة بالكامل من Google Cloud، عبر التطبيق الخاص بالشركة أو على موقعها الإلكتروني. ويتيح تشغيل البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل من خلال Google Cloud لشركة "نعناع" تحقيق النمو المنشود وتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز انتشارها في المملكة، فضلاً عن أن ذلك يوفر الإمكانات اللازمة لنشر المزايا التي يتيحها التطبيق بسرعة وكفاءة، في ظل تشغيله اعتماداً على البنية التحتية العالمية الآمنة والموثوقة التي توفرها Google Cloud.

وقد أتاح العمل باستخدام تقنيات حلول تخزين البيانات والذكاء الاصطناعي الفريدة التي تقدمها Google Cloud، مثل BigQuery، لفريق شركة "نعناع" تغيير طريقة تحليل البيانات، ومكّنهم من اتخاذ قرارات مدروسة وفقاً لتك البيانات. وقد استطاعت الشركة من خلال استخدامها نظام BigQuery، تنفيذ وحدات ذكاء اصطناعي ساعدت في تعزيز قدرتهم على التنبؤ بالأعمال وفهم سلوك المستهلك بشكل أكبر، وتعزيز مستويات الكفاءة لتصل إلى 69٪ في عام 2021.

وبما أن تسليم الطلبات في الوقت المحدد هو أحد المميزات الفريدة التي تقوم عليها شركة "نعناع"، فقد اعتمد فريق الشركة على أداة توجيه الأسطول من Google Cloud لتحسين استغلال أسطول توصيل الطلبات بالشكل الأمثل. كما ساعد هذا الحل في إرسال شاحنات توصيل الطلبات باستخدام خرائط Google لتحديد الطرق الأكثر كفاءة في

المملكة، مما أدى إلى تحسين استخدام الأسطول وتعزيز مستويات الالتزام بالوقت المحدد لتوصيل الطلبات بنسبة 40٪.

وفي معرض تعليقه على هذا التعاون، قال زياد جمّال، رئيس قطاع المواطنين الرقميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Google Cloud: "نحن نرى في التعاون مع شركة نعناع دايركت فرصة رائعة لـ Google Cloud لتقديم حلول مبتكرة في مجال التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من خبرتنا الكبيرة لبناء مواطنين رقميين. ولا شك بأن التعاون الوثيق مع نعناع دايركت منذ اليوم الأول لتأسيسها، قد ساعد في ترسيخ مكانتها لتصبح اليوم اسماً يتردد صداه في جميع أنحاء المملكة. ونحن سعداء للغاية برؤية هذا التعاون يؤتي ثماره ويساهم في تعزيز تجربة المستهلك في مجال تسوق وتوصيل المقاضي بشكل سلس ومريح، لا سيما مع استمرار نمو الطلب على هذه الخدمات في السوق السعودية حتى بعد رفع قيود جائحة كوفيد-19."

من جانبه، قال سامي الحلوة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نعناع دايركت: "أخذنا منذ اليوم الأول لتأسيس شركتنا قراراً استراتيجياً بإقامة بنيتنا التحتية لتكنولوجيا المعلومات بالكامل على منصة Google Cloud، وذلك لما تتمتع به هذه المنصة من إمكانات تكنولوجية مبتكرة، فضلاً عن الخبرات الكبيرة التي قدمتها لنا في مجال المواطن الرقمي وتجارة التجزئة. وقد أتاح لنا الدعم الهائل الذي تلقيناه وما زلنا حتى الآن، تطوير خارطة طريق رقمية واضحة لأعمالنا تضمن لنا مواصلة تحقيق النمو والتنمية."

جدير بالذكر أن نعناع دايركت، تواصل العمل على تعزيز حضورها ونموها، بالتزامن مع انتقال المملكة العربية السعودية إلى عالم ما بعد الجائحة، وذلك بطرح خدمة "نعناع إكسبرس" و"نعناع هايبر"، لإضافة صيدليات وسلاسل سوبر ماركت ومتاجر متخصصة إلى مجموعة خدماتها. وقد تمكنت شركة نعناع، بفضل البنية التحتية الموثوقة التي وفرتها لها منصة Google Cloud، من توسيع نطاق عملياتها بسرعة كبيرة، واستيعاب الزيادة الكبيرة في الطلبات بعد حملة التسويق الشاملة التي نفذتها مؤخراً لطرح خدمة نعناع إكسبرس و"نعناع هايبر". وقد أدت الحملة إلى تحقيق نمو بنسبة 50٪ على أساس شهري في الطلبات خلال شهري ديسمبر 2021 ويناير 2022.

للمزيد من المعلومات حول التعاون بين Google Cloud ونعناع دايركت، يرجى الاطلاع على دراسة الحالة في الرابط التالي.

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عن Google Cloud:

تساعد Google Cloud على تسريع قدرة المؤسسات على تحويل أعمالها رقمياً باستخدام أفضل حلول البنية التحتية والمنصات والخبرات والحلول الصناعية. وتقدم باقة من الحلول المؤسسية التي تستفيد من أحدث تقنيات Google، والتي يتم تشغيلها جميعاً على أنظف سحابة في الصناعة. ويختار العملاء من أكثر من 200 دولة وإقليم منصة Google Cloud كشريك موثوق لتعزيز

النمو وتوفير حلول لأكثر المشكلات تعقيدًا في أعمالهم.

عن نعناع دايركت

نعناع أول منصة لتوصيل المقاضي في المملكة العربية السعودية فيها أكثر من 22 ألف منتج مرتبة ومصنفة. التطبيق يحتوي على قسمين: قسم بقالة نعناع إكسبرس للمقاضي اليومية وقسم السوبرماركت نعناع هايبر للمقاضي الأسبوعية والشهرية بالإضافة إلى العدد من الفئات مثل فئة بطاقات الشحن، الخضروات والفواكه، لحوم وأسماك، وجمعيات خيرية. نعناع موجود في أكثر من 13 مدينة في السعودية تقدر تطلب كل احتياجاتك من التطبيق وتوصلك في وقت قياسي.