توفر الخدمات الأساسية في دقائق، مما يسمح لمزودي خدمات الاتصالات (CSPs) بالتوسع بسهولة والدفع مقابل ما يتم استخدامه فقط

تجمع الخدمة بين الموثوقية الاتصالات العالية والمرونة السحابية العامة، لعمليات النشر الأساسية الأصغر حجماً

أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) عن إطلاق خدمة Ericsson On-Demand، وهي حل جديد يُقدم خدمات الشبكة الأساسية كمنصة برمجيات كخدمة (SaaS) حقيقية لمُزودي خدمات الاتصالات.

تم تطوير المنصة بالتعاون مع جوجل كلاود (Google Cloud)، مستفيدةً من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومحرك جوجل كوبرنتس (Google Kubernetes GKE)، وتُدار من قِبل إريكسون بالكامل. سيساعد هذا الحل مُزودي خدمات الاتصالات على إعداد خدمات الشبكة الأساسية وتنميتها بسرعة، وخفض تكاليف التشغيل، وتحقيق مرونة للأعمال عالية عبر منصة سحابية مُدارة.

في الوقت الذي يواجه فيه مُزودو خدمات الاتصالات ضغوطًا متزايدة للابتكار بسرعة ونطاق واسع مع إدارة التعقيدات التشغيلية المتزايدة، تُقدم خدمة Ericsson On-Demand نقلة نوعية في المرونة والكفاءة. تُنشر المنصة كامل البنية الأساسية في دقائق، وتتوسع أو تُقلص حسب الحاجة، وتسمح لمُزودي خدمات الاتصالات بالدفع مقابل ما يستخدمونه فقط دون حاجة مزودي خدمات الاتصالات لإدارة البنية التحتية الأساسية.

تشمل الميزات الرئيسية لخدمة Ericsson On-Demand ما يلي:

تجهيز فوري : إطلاق خدمات الشبكة الأساسية خلال دقائق دون الحاجة لفترات نشر طويلة.

إطلاق خدمات الشبكة الأساسية خلال دقائق دون الحاجة لفترات نشر طويلة. مرونة في التوسع : زيادة السعة حسب الطلب دون استثمارات رأسمالية مسبقة أو تجهيزات إضافية.

زيادة السعة حسب الطلب دون استثمارات رأسمالية مسبقة أو تجهيزات إضافية. تسعير شفاف واقتصادي : فوترة حسب الاستخدام فقط، دون رسوم للبنية التحتية أو التراخيص.

فوترة حسب الاستخدام فقط، دون رسوم للبنية التحتية أو التراخيص. تسريع الابتكار : تمكين مزودي الاتصالات من الابتكار بوتيرة سحابية والتوسع عالميًا بسهولة.

تمكين مزودي الاتصالات من الابتكار بوتيرة سحابية والتوسع عالميًا بسهولة. تشغيل مُدار بالكامل : بإشراف فرق هندسة موثوقية المواقع (SRE) من إريكسون على مدار الساعة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات لتقليل التكاليف وأوقات الحل.

بإشراف فرق هندسة موثوقية المواقع (SRE) من إريكسون على مدار الساعة، مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات لتقليل التكاليف وأوقات الحل. أمان وتحكم متكامل: نشر جغرافي آمن، إدارة صارمة للهويات والصلاحيات (IAM)، وجدران حماية سحابية مدمجة.

مدعومة من خبراء إريكسون الذين يقفون خلف خدمات الاتصال لمليارات المستخدمين حول العالم، ومبنية على Google Cloud، تجمع خدمة Ericsson On-Demand بين موثوقية البنية التحتية للاتصالات ومرونة السحابة العامة.

تعتمد المنصة على محرك Google Kubernetes Engine (GKE) لتحسين توفر الشبكة وتبسيط إدارتها، وتستفيد من البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي لدى Google Cloud، المنتشرة في 42 منطقة سحابية وأكثر من مليوني ميل من شبكات الألياف الأرضية والبحرية مما يتيح لمزودي خدمات الاتصالات تقديم خدمات مرنة، موثوقة، ومتوافقة مع المتطلبات التنظيمية لعملائهم حول العالم.

تُمكّن الخدمة مزودي الاتصالات من طرح ميزات جديدة تدريجيًا دون تعطيل الأنظمة الحالية، مستوفيةً أعلى معايير الأمان والامتثال، وتلبي بنيتها المصممة بأمان متطلبات الامتثال والسيادة المتطورة، مما يوفر خيارات نشر حول العالم.

سواءً كان الهدف دعم شبكات المؤسسات واسعة النطاق، أو تسريع عمليات طرح الوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، أو اختبار أسواق جديدة، فإن خدمة Ericsson On-Demand تُمكّن مزودي خدمات الاتصالات من الانتقال من الفكرة إلى التنفيذ بسرعة وفعالية غير مسبوقة.

قال إريك بارسونز، نائب رئيس القطاعات الناشئة في قسم البرمجيات والخدمات السحابية لدى إريكسون:"خدمة Ericsson On-Demand ليست مجرد منتج، بل مُمكّن للطموح. إنها تُزيل الحواجز التي تُبطئ الابتكار، وتمنح المؤسسات المرونة والثقة اللازمة لقيادة التغيير واغتنام الفرص المستقبلية."

وأضاف مونيندر سينغ سامبي، نائب الرئيس والمدير العام للشبكات والأمن فيGoogle Cloud: "بالتعاون مع إريكسون، نتيح لمزودي خدمات الاتصالات إطلاق شبكات الجيل الخامس الأساسية بسرعة، مع فتح آفاق جديدة للإيرادات. هذه الشراكة تتجاوز التكنولوجيا، إنها تبني شبكات المستقبل المعتمدة على الذكاء الاصطناعي."

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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