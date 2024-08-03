أعلنت "بارك بوينت"؛ الشركة الرائدة في إدارة وتشغيل مواقف السيارات في البحرين والسعودية، عن تدشين خدمة مجانية توفر من خلالها لمرتادي المجمعات التجارية والخدمية طلب مركبات التنقل الداخلية الصغيرة والتي تسمى عادة بـ "Golf Car" عن طريق تطبيق إلكتروني، بما يمنح الأفراد والعائلات تجربة تنقل مريحة وسريعة.

وذكرت الشركة أنه يمكن استخدام هذه الخدمة الجديدة من خلال تحميل تطبيق "Recall" المتوفر عبر متجري جوجل بلاي وآبل ستور، ثم مسح رمز الاستجابة السريعة QR code الذي وزعته الشركة على العديد من الأماكن وبشكل خاص في المكان الخاص بخدمة ركن السيارات "فاليه"، وأوضحت أنه بمجرد أن يقوم المستخدم بمسح رمز QR وطلب الخدمة سيتوجه أقرب سائق عربة "Golf Car" إلى موقعه لتوصيله إلى وجهته.

وتوفر "بارك بوينت" خدمة "Recall" في التجمعات التي تديرها في المملكة العربية السعودية مثل ليسن فالي وواجهة روشن، في خطوة أولى لنشر الخدمة أيضا في تجمعات أخرى في السعودية والبحرين.

وفي تصريح له بهذه المناسبة؛ قال السيد عمر الخان المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "بارك بوينت" "يسعدنا أن نقدم لعملائنا الكرام تطبيقنا الجديد "Recall" لتزويدهم بخدمة التنقل داخل المجمعات التي نديرها بكل سهولة من خلال هواتفهم الذكية"، وأضاف "تمثل هذه الخدمة خطوة هامة نحو تحسين تجربة عملائنا، وتأتي ضمن مساعينا المستمرة لزيادة كفاءة مواقف السيارات التي نقوم بتشغيلها وإدارتها وجعلها رقمية بالكامل، وضمان حصول عملائنا على تجربة مواقف فريدة من نوعها وعلى أعلى مستوى من المرونة والسلاسة".

من جانبه قال المهندس محسن الملا المدير العام لشركة "بارك بوينت" في البحرين والسعودية "تأتي هذه الخدمة الجديدة ضمن جهودنا الحثيثة لتوفير حلول مواقف السيارات المريحة والمرنة التي تتماشى مع احتياجات عملائنا، وتسهم في تعزيز تجربة الزوار داخل المواقع التي نقوم بتشغيلها وإدارتها"، وأضاف "نسعى من خلال هذا التطبيق إلى تقديم أعلى مستوى من الراحة والفعالية، الأمر الذي يعكس التزامنا بتقديم خدمات متطورة تساهم في تلبية توقعات عملائنا وتجاوزها، ونحن على ثقة بأن تطبيق "recall"سيحدث فرقاً كبيراً في كيفية تفاعل الزوار مع خدماتنا، وسيسهم في تعزيز تجربتهم بشكل عام".

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