الرئيس التنفيذي للأهلي فاروس:

نجاح إصدارات الصكوك ثمرة خبرات فريق عمل فاقت التوقعات

رئيس قطاع التمويل المهيكل والمنتجات الإسلامية بالأهلي فاروس:

صممنا كل إصدار صكوك بشكل منفرد لتلبية احتياجات كل عميل

القاهرة: حصلت شركة الاهلي فاروس لترويج وتغطية الإكتتاب ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الاهلي المصري على جائزة Global Economics Awards لأفضل منصة مبتكرة لهيكلة الصكوك، وذلك تقديرًا لدورها الريادي في سوق الصكوك المصري خلال عام 2025.

وجاء هذا التكريم عقب النجاح في تنفيذ أربعة إصدارات صكوك مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء، بإجمالي قيمة بلغت 14 مليار جنيه مصري، ويؤكد هذا الإنجاز المكانة الرائدة للأهلي فاروس في أسواق الدين، حيث تصدّرت الشركة إصدارات الصكوك في السوق المصري خلال عام 2025 من خلال تقديم هياكل تمويلية مبتكرة ومصممة بعناية لتلبية احتياجات متنوعة للعملاء.



وشملت هذه الإصدارات صكّي مشاركة، وصك مضاربة، إلى جانب أول إصدار من نوعه في الشرق الأوسط لصك مضاربة يتضمن عناصر من الاستصناع، وقد تم توظيف هذا الاصدار المبتكر لتمويل الاستحواذ على محفظة من الوحدات العقارية قيد الإنشاء، مع توجيه متحصلات الإصدار لتمويل أعمال الإنشاء الخاصة بالأصول محل التمويل.



ويعزز هذا الإنجاز دور الأهلي فاروس كقوة رائدة في أسواق الدين المصرية، ويعكس التقدم المستمر نحو تحقيق رؤيتها في تقديم منصة متكاملة للخدمات المالية. كما يؤكد هذا التكريم التزام الشركة بالابتكار، وتقديم حلول تمويلية تركز على احتياجات العملاء، ومواكبة التطورات المتسارعة في الأسواق المالية.



وفي هذا السياق أعرب السيد أحمد حيدر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيدًا بالجهد المبذول من فريق العمل بالشركة لما قدموه من مجهودات والتي نتج عنها نتائج فاقت التوقعات، مضيفا أنه بفضل المهارات والخبرات التي يتمتع بها فريق العمل بشركة الأهلي فاروس اكتملت تلك الإصدارات بنجاح، والذي يعكس الثقة التي تحظي بها الشركة وفريق عملها لدي العملاء.

ووجه الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس ، الشكر لجميع الأطراف من جهات رقابية وبنوك ومستثمرين ومستشارين قانونيين ومراقبي الحسابات وشركة التصنيف الائتماني واعتبرهم جميعاً شركاء نجاح، مؤكدا أن هذا الحدث يتوافق تماما مع استراتجيت الشركة للنمو والتوسع مما يرسخ مكانة شركة الأهلي فاروس.



ومن جانبها، صرحت السيدة هبة صبري، رئيس قطاع التمويل المهيكل والمنتجات الإسلامية بالأهلي فاروس،: "نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس سنوات من العمل الجاد والمتواصل الذي بذله فريقنا، إلى جانب الدعم والتعاون المستمر من جميع الأطراف المعنية، فقد تم تصميم كل اصدار من اصدارات الصكوك التي نفذناها بشكل منفرد ومخصص بعناية لتلبية احتياجات محددة لكل عميل، وهو ما تطلب جهودًا وابتكارًا يتجاوزان في كثير من الأحيان ما يظهر للعيان في السوق".

وأضافت السيدة هبة صبري، أن هذا يُعد التكريم محطة مهمة، لكنه مجرد بداية لما نعمل على بنائه، واليوم، تساهم الأهلي فاروس في رسم ملامح مستقبل أسواق الدين في مصر من خلال قيادته للسوق كأكثر منصة ابتكارًا في هيكلة الصكوك، مع التزام راسخ بمواصلة تجاوز الحدود ووضع معايير جديدة للسوق.

نبذة عن إصدارات الصكوك المنفذة

إصدار صكوك مضاربة بقيمة 5.5 مليار جنيه مصري – شركة تمويل للتمويل العقاري

يُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في الشرق الأوسط ضمن هيكل صكوك المضاربة، حيث تم توظيفه لتمويل الاستحواذ على محفظة من الوحدات العقارية قيد التطوير، بما يوفر التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال أعمال الإنشاء، وهو ما أضفى على الإصدار طابع صكوك مضاربة مع عناصر من الاستصناع.

ويمثل هذا الإصدار علامة فارقة في مسار الابتكار في أدوات التمويل المهيكل، وإنجازًا مهمًا في سوق الدين المصري نظرًا لهيكله الفريد والمعقد المصمم لغرض محدد. كما يفتح المجال أمام مشروعات مماثلة لدخول سوق أدوات الدين وتوسيع نطاق الحلول التمويلية المبتكرة. ويُعد هذا الإصدار سابقة تاريخية في السوق المصري، كونه أول إصدار صكوك مضاربة في الشرق الأوسط لشركة تمويل عقاري ويتم فيه توجيه التدفقات النقدية للاستحواذ على وحدات غير مسلمة، بشرط استخدام المطور لحصيلت الصكوك في استكمال أعمال الإنشاء الخاصة بتلك الوحدات.

إصدار صكوك مشاركة بقيمة 2.8 مليار جنيه مصري – مشروع باب مصر

تم هيكلة هذا الإصدار في إطار تمويل مشروعات (Project Finance) لتمويل مشروع باب مصر، الذي تطوره شركة باب مصر للتطوير العقاري ش.م.م، والمملوكة بالكامل لشركة حسن علام للإنشاءات ش.م.م.

ونظرًا لكونه مشروعًا جديدًا (Greenfield) متعدد الاستخدامات، فقد أسس هذا الإصدار سابقة تتيح لمشروعات مماثلة النفاذ إلى سوق الدين، مما يسهم في توسيع آفاق التمويل وتقديم أدوات دين مبتكرة. ويقع مشروع باب مصر في منطقة المهندسين، ويمتد على مساحة 100 ألف متر مربع، ويضم 17 مبنى تشمل أنشطة تجارية وإدارية وسكنية وطبية وجراجات. ويُعد المشروع جزءًا محوريًا من تطوير المنطقة المحيطة بمحطة قطارات صعيد مصر، أكبر محطة قطارات في مصر، والتي تسهم في تخفيف التكدس المروري وربطها بالخط الثالث لمترو الأنفاق والمونوريل ونظام BRT

إصدار صكوك مشاركة مرتبطة باهداف التنمية المستدامة بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري – كابيتال ميد

يُعد هذا الإصدار أول صكوك مشاركة مرتبطة باهداف التنمية المستدامة في السوق المصري، وأول إصدار لقطاع الرعاية الصحية، لشركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية ش.م.م. (EHCS)، لتمويل جزء من مشروع كابيتال ميد، وهو مدينة طبية متكاملة وفق أحدث المعايير.

ويمثل هذا الإصدار إنجازًا تاريخيًا لقطاع الرعاية الصحية، حيث يساهم في تمويل جزء من المرحلة الأولى من مشروع كابيتال ميد المقام على مساحة إجمالية تبلغ 144 فدانًا، بهدف إنشاء مدينة طبية متكاملة تسهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر ودعم التنمية الاقتصادية. ومن المتوقع عند اكتمال المشروع أن يوفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل للكوادر الطبية، ويضيف أكثر من 4,000 سرير، و700 وحدة رعاية مركزة، و70 غرفة عمليات، لخدمة أكثر من 5 ملايين مريض سنويًا، في ظل النقص القائم في الطاقة الاستيعابية للقطاع الصحي في جمهورية مصر العربية.

عن الأهلى فاروس

تعد الأهلى فاروس لترويج و تغطية الإكتتابات و التي تتبع مجموعة البنك الأهلي المصري احد بنوك الإستثمار الرائدة فى مجال الاستثمارات الماليه و الاستثمارات في سوق المال المصري العاملة فى قطاع أسواق الدين وكذا قطاع أسواق المال والإندماجات و الإستحوذات والتى تقوم بتوفير خدماتها المالية المتكاملة للعملاء معتمدة على قوة مجموعة البنك الاهلي المصري و تحتل الشركة مركز قيادى فى سوق بنوك الإستثمار، و تداول الاوراق الماليه والبحوث ، إدارة الأصول ، و أسواق الدين مثل سندات التوريق و الصكوك.

-انتهى-

#بياناتشركات