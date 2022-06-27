مهندس عمرو يس : نستهدف سلسلة من المبانى الإدارية والتجارية (Mixed Use) بالقاهرة الجديدة

دكتور محمود النجار : تتميز مشروع GLARE بموقع فريد ومتميز بالقطاع الأول فى مركز مدينة القاهرة الجديدة

أعلنت شركة أريفا للتطوير العقارى إحدي أكبر الشركات العاملة بالسوق المصرى عن إطلاق باكورة أعمالها بالسوق العقارى

• مشروع (GLARE Business Hub ) بنشاط إدارى تجارى

• مشروع ( GLARE Health and Wellness Hub ) بنشاط طبى

أوضح المهندس عمرو يس رئيس مجلس الإدارة ، أن مشروع (GLARE) هو مشروع (Mixed Use) إدارى تجارى طبى بأميز مواقع التجمع الخامس بالقطاع الأول حيث مركز مدينة القاهرة الجديدة بإطلالة مباشرة على محور التسعين الشمالى وتبلغ مساحته البنائية 33 ألف متر مسطح ويتكون من عدد 3 بدروم ودور أرضى و5 أدوار علوية بقيمة بيعية متوقعة 2.2 مليار جنيه .

وكشف يس عن التعاقد مع كبرى شركات الإستشارات الهندسية وشركات إدارة وتشغيل المولات والمراكز التجارية وشركات التسويق العقارى ليكونوا شركاء النجاح بالمشروع وللخروج بمنتج عقارى فريد ولاسيما أن العقار التجارى والإدارى يحتاج شركات متخصصة لديها خبرات متنوعة فى هذا النوع من المبانى.

وقال انه تم التعاقد مع شركة التصميمات والتطوير الهندسى (مييد) وذلك لعمل كافة التصميمات المعمارية والإنشائية واللاندسكيب للمشروع GLARE ، وهى شركة لديها خبرات طويلة وسابقة أعمال كبيرة لمبانى إدارية متميزة تم تنفيذها على مستوى العالم فى إنجلترا وكوريا الجنوبية وعده دول أوروبية .

وهذا يعكس مدى دقة التصميمات والتفاصيل المعمارية وإنعكاس فكر جديد ومميز لتوفير منتج عقارى مختلف وفريد وصديق للبيئة ويتميز بالإستدامةSustainability

وقال الدكتور محمود النجار رئيس القطاع التجارى أن الشركة تستهدف تحقيق 2.2 مليار جنيه كمبيعات للمشروع وقد تم مراعاة المرونة والتيسير على عملاء الشركة ، لهذا تم وضع أنظمة سداد مرنة تبدأ من 4 سنوات إلى 7 سنوات بدفعة مقدمة تبدأ من صفر % الى 25% .

والجدير بالذكر أن شركة أريفا للتنمية العقارية هى واحدة من ضمن شركات تابعة لمجموعة إستثمارية ( قابضة ) تعمل بالسوق المصرى منذ 38 عاماً فى مجالات مختلفة منها التعليم والإستثمار السياحى والعقارى وإنشاء وإدارة الفنادق والقرى السياحية ومجالات الإستصلاح الزراعى ، قدمت من خلالها للسوق المصرى مجموعة متنوعة ومتميزة من المشروعات الفريدة بحجم محفظة إستثمارية تجاوز 7.2 مليار جنيه ، وقد لاقت تلك المشاريع قبول من شرائح مختلفة من المجتمع المصرى ونجحت فى تكوين قاعدة كبيرة من العملاء التى تثق فى المجموعة ومشاريعها وخبراتها الطويلة حيث بلغت.

وقال النجار ان شركة أريفا للتنمية العقارية قد وضعت خطة توسعية تستهدف من خلالها تنفيذ سلسلة من المشروعات الإدارية بمدينة القاهرة الجديدة خلال عام 2023.

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