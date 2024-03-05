تُتيح رخصة الاستثمار الكاملة لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) في المملكة، تحت اسم شركة الخليج الدولية للاستثمار، آفاقًا جديدة لتوسيع أعمالها في البلاد من خلال الاستثمارات في الشركات المحلية الرائدة، وتعزيز شراكات جديدة ومؤثرة في مجال الاستثمار وإدارة الأصول انطلاقًا من مكتبها بالرياض.



الرياض: حقق التوسع المخطط لشركة "الخليج للإستثمار الإسلامي" (GII) عبر المملكة العربية السعودية زخمًا كبيرًا من خلال الاستحواذ على كيان مرخص من هيئة السوق المالية السعودية (CMA).

ستشمل عمليات GII في المملكة العربية السعودية استشارات التمويل المؤسسي وإدارة صناديق الاستثمار والأصول والأسهم الخاصة والتمويل المهيكل. وتسمح تراخيصها التنظيمية بالعمل كمدير أصلي ووكيل ومنسق، وترتيب وتقديم المشورة بشأن العروض المالية، وإدارة صناديق الاستثمار.

كمجموعة استثمار بديلة عالمية رائدة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومع أصول تحت الإدارة تزيد عن 4.5 مليار دولار أمريكي، تشمل استثمارات GII الحالية في المملكة حصة الأغلبية في عيادات المسواك، أكبر سلسلة لعيادات طب الأسنان والأمراض الجلدية في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة جدوى للاستثمار، وحصة كبيرة في شركة عبير الطبية، وعمليات استحواذ أخرى على شركات سعودية لتصنيع الأغذية على وشك الاكتمال. تشتمل الشبكة الواسعة لعلاقات الاستثمار لدى GII فروعًا دولية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والهند.

وعلق محمد الحسن، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي GII))، قائلاً: " يقوي هذا التطور المرحب به خطط GII لتعزيز عملياتها في المملكة، حيث يوسع استثماراتنا الأخيرة في شركات الرعاية الصحية وتصنيع الأغذية السعودية بإضافة أداة استثمار وإدارة أصول قوية. لا يزال لدينا رغبة قوية في تنمية حضورنا هنا من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات المشتركة مع المستثمرين السعوديين وغيرهم من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي GII)): "نحن ممتنون للغاية لهيئة السوق المالية السعودية على معالجتها السريعة لعملية الاستحواذ لدينا، والتي من خلالها يمكن لشركة GII الاستفادة من علاقاتها القائمة في المملكة لتلعب دورًا أوسع في الاقتصاد السعودي سريع النمو. يريد مساهمونا ومستثمرونا أن نكون أكثر نشاطًا في أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن أن تؤدي فرص الاستثمار الجذابة إلى مزيد من التطوير والعوائد المتزايدة والمزايا الإيجابية للجميع".

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نبذة عن عن شركة الخليج للإستثمار الإسلامي(GII)

تُعد مجموعة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) واحدةً من أكبر الشركات الرائدة في مجال الاستثمار البديل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولمّا كانت قيمة الأصول التي تديرها المجموعة تتجاوز 4.5 مليارات دولار أمريكي، فهي تسعى إلى تحقيق عوائد عالية ومستدامة وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمساهمين، من خلال الاستثمار في الفرص الرائعة لتحقيق الدخل والنمو مع تقديم استشارات مالية لا نظير لها.

تؤمن مجموعة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) بفكرة "الابتكار الهادف لتحقيق الغرض"، وبالتالي تعمل على تحقيق استدامة المنظومة التي تعمل فيها. وتحت قيادة فريق إداري ملتزم يدعمه مساهمون بارزون من المنطقة، توظف مجموعة الخليج للاستثمار الإسلامي رأس المال الخاص ضمن فئات أصول متنوعة، مثل العقارات والملكية الخاصة، ورأس المال الاستثماري. وتضم شبكة عملائها أفرادًا من ذوي الأرصدة المالية الضخمة جدًا، والمكاتب العائلية، والبنوك، والمؤسسات، وصناديق الثروات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.

ويقع المقر الرئيسي لشركة الخليج للإستثمار الإسلامي (GII) في دولة الإمارات العربية المتحدة ولها مكاتب أخرى في دبي وأبوظبي وفرانكفورت ولندن، وتخضع الشركة الأم، وهي شركة الخليج للاستثمار الإسلامي ذ.م.م بالإمارات العربية المتحدة، لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع.

الموقع الإلكتروني: www.gii.ae

إنستغرام: gii.uae

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عبدالله عنايت

مدير العلاقات الإعلامية

W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية

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