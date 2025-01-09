يجمع برنامج إريكسون لتدريب الخريجين الجدد Gen-E بين التدريب أثناء العمل والمهام القائمة على المشاريع والتعلم عبر الإنترنت في مجال الاتصالات المتقدمة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك تقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، عن إطلاق برنامجها التدريبي للخريجين الجدد Gen-E في سلطنة عُمان، ويعد هذا البرنامج مبادرة استراتيجية تهدف إلى تزويد المواهب العُمانية الشابة بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لتحقيق النجاح في المشهد التكنولوجي المتطور. ويدعم البرنامج رؤية عُمان 2040 من خلال رفع مستوى قدرات القوى العاملة المحلية، وتعزيز فرص العمل للمواطنين العُمانيين.

ويوفر برنامج إريكسون للخريجين الجدد Gen-E رحلة تعليمية شاملة، تتضمن التدريب أثناء العمل، والمهام القائمة على المشاريع، والتعلم عبر الإنترنت في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنيات الاتصالات المتقدمة. وسيكتسب الخريجون المشاركون في البرنامج خبرة عملية في مجالات بالغة الأهمية، مثل الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، كما ستتاح لهم الفرصة للتناوب في مناصب وظيفية تدريبية متنوعة داخل شركة إريكسون، والعمل في مشاريع محلية ودولية، مما يعزز خبرتهم الفنية ومهاراتهم العملية عبر العمل في مؤسسة عالمية مرموقة.

وفي تعليقه على البرنامج، قال عبد الله البلوشي، المدير العام لإريكسون عُمان: "تلتزم إريكسون بتطوير الجيل القادم من قادة التكنولوجيا في عُمان. ونحن نهدف من خلال برنامج الخريجين الجدد Gen-E إلى تمكين المواهب العُمانية الشابة، بتزويدهم بتجربة تعليمية شاملة وواقعية تؤهلهم للمساهمة بشكل فعّال في مستقبل عُمان الرقمي. كما أننا نساهم في بناء قوة عاملة ماهرة تتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 ومتطلبات السوق العالمية الديناميكية، عبر تزويد هؤلاء الخريجين بخبرة عملية في مجال التقنيات المتقدمة مثل الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء".

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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