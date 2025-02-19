عبد المالك ميراخميدوف: الممارسات والتطور المستدام يمكن أن تشكل مستقبل الصناعة ومستقبل المال

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جينيسيس للأصول الرقمية "Genesis Digital Assets "GDA، إحدى شركات تعدين البيتكوين الرائدة في العالم من حيث معدل قدرة المعدات لإنتاج البيتكوين (التعدين)، عن عزمها تسليط الضوء على دور الصناعة كمحرك عالمي رئيسي للطاقة النظيفة والابتكار، وذلك في قمة الويب قطر التي تعقد الأسبوع المقبل.

وسيقدم عبد المالك ميراخميدوف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة GDA عرضاً تقديمياً بدءاً من الغاز المحترق إلى الطاقة الكهرومائية، وإعادة استخدام الحرارة واستقرار شبكة الطاقة الكهربائية، ويحلل كيف تشكل الممارسات والتطوير المستدام في تعدين البيتكوين مستقبل الصناعة ومستقبل المال.

وفي هذا السياق، قال عبد المالك ميراخميدوف الذي سيتحدث من منصة الطاقة الجديدة في قمة الويب قطر بعد ظهر يوم الاربعاء 26 فبراير: "إن تعدين البيتكوين يحدث بالفعل تأثيراً حقيقياً من خلال تثبيت شبكات الطاقة ودفع نمو الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: "لقد ساهم تعدين البيتكوين في إيجاد حلول مبتكرة في استخدام الحرارة المهدورة، وخلق فرص العمل، والحد من انبعاثات الميثان. ومع الدعم المستمر من السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم، سنستمر في استكشاف التقنيات والأساليب الجديدة لبناء مستقبل أكثر اخضراراً وإيجاد الاختراق الكبير التالي في المعرفة".

ويوضح ميراخميدوف قائلاً ان تعدين البيتكوين يلعب دوراً مهماً في تشجيع الاستثمار في الطاقة الخضراء، إلى جانب الطلب المرن على كميات كبيرة من الكهرباء مما يجعل مشاريع الطاقة المتجددة أكثر ربحية.

بالإضافة إلى ذلك، ومن خلال استخدام الطاقة المتجددة الزائدة التي قد تضيع بخلاف ذلك، يساعد عمال تعدين البيتكوين في تثبيت مصادر الطاقة هذه وتوسيع تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة.

ويقع أول مركز بيانات لشركة GDA في أمريكا الجنوبية، والذي تم افتتاحه العام الماضي في رينكون دي لوس ساوسيس بالأرجنتين، نموذجاً واضحاً على كيفية عمل شركات تعدين البيتكوين مع منتجي الطاقة للتأثير بشكل إيجابي على البيئة.

ويعمل هذا المرفق المتطور على تقليل الانبعاثات بشكل كبير من خلال توليد الطاقة من الغاز العالق الذي قد تحرقه شركة الطاقة المحلية في الغلاف الجوي.

وفي الوقت نفسه، تعوّض شركة الطاقة تكاليف الانبعاثات المرتبطة بها، والتي قد تؤدي إلى خفض أسعار النفط في المنطقة. ووفقاً لورقة عمل صادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فإن إعادة استخدام غاز الميثان لتعدين البيتكوين يمكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة من 25% إلى 63%.

تقع خمسة من مراكز البيانات الـ 11 التابعة لشركة GDA في الولايات المتحدة في تكساس، مما يوضح كيف يعمل تعدين البيتكوين على استقرار شبكات الطاقة من خلال العمل كمستهلك مرن للطاقة.

من جهة أخرى، يضبط عمال المناجم استخدامهم للكهرباء أثناء ذروة الطلب، مما يساعد في موازنة شبكة الطاقة واستقرار العرض. كما يشترون الطاقة الزائدة من منتجي الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مما يجعل هذه المشاريع أكثر استقراراً مالياً ويشجع على المزيد من الاستثمار.

ويقول ميراخميدوف: "ان هذه المرونة مفيدة بشكل خاص في المناطق الريفية، حيث تخلق صناعة تعدين البيتكوين فرص العمل، وتنشّط البنية التحتية، وتعزز الاقتصادات المحلية".

وفي الوقت الحالي، يأتي 50%-60% من الكهرباء المستخدمة في تعدين البيتكوين من مصادر مستدامة، بما في ذلك الطاقة النووية. وتمكّن الطبيعة المعيارية والمحمولة لتعدين البيتكوين عمال المناجم من إنشاء عمليات في أي مكان باستخدام مصادر الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة.

ويمكن أن تساعد هذه القدرة على التكيف في تسريع اعتماد إنتاج الطاقة المتجددة على مدى السنوات القادمة، في عملية دفع الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة، وخاصة في المناطق النائية المنفصلة عن شبكات الطاقة الرئيسية. حيث تعمل الحرارة المنبعثة من مركز بيانات في مدينة نورسجو على تدفئة مرآب كبير، مما يمنع تراكم الجليد والثلوج على شاحنات إزالة الثلوج التي تعد حيوية للبنية التحتية للمدينة في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -25 درجة مئوية تحت الصفر بفضل الطاقة المتجددة من محطة الطاقة الكهرومائية القريبة، ويوضح هذا المرفق الفوائد المجتمعية لمنتجات تعدين البيتكوين.

وعلى بعد أكثر من 200 كيلومتر في بلدة بودن، يدعم مشروع الدفيئة التابع لشركة GDA الزراعة المستدامة من خلال الاستفادة من المنتجات الثانوية للحرارة الناتجة عن تعدين البيتكوين. وتوفر الدفيئة مجموعة متنوعة من المنتجات الطازجة على مدار العام، بما في ذلك الفراولة والتوت واللفت والخيار والأعشاب والخضراوات الصغيرة والطماطم. وقد تم دمج هذه الخضروات في النظام الغذائي للطلاب ورياض الأطفال وموظفي البلدية.

وفي بلدة بودن، على بعد 200 كيلومتر، يدعم مشروع الدفيئة التابع لشركة GDA الزراعة المستدامة من خلال الاستفادة من المنتجات الثانوية للحرارة الناتجة عن تعدين البيتكوين، وتوفر الدفيئة مجموعة متنوعة من الخضروات الطازجة على مدار العام، بما في ذلك الفراولة والكرنب والطماطم وقد تم دمج هذه الخضروات في النظام الغذائي للطلاب ورياض الأطفال وموظفي البلديات.

حول GDA

تعد GDA واحدة من أكبر شركات تعدين البيتكوين على المستوى الصناعي وأكثرها خبرة في العالم، وتتمتع بسجل حافل في بناء وإدارة وتوسيع عمليات مراكز البيانات التي تمتد لما يقرب من عقد من الزمن. نحن ندعم الابتكار والاستخدام المسؤول للطاقة والاستثمار في المجتمعات التي نعمل فيها على مستوى العالم، بما في ذلك مراكز البيانات العشرين في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا الوسطى. وبقدرة طاقة إجمالية تزيد عن 600 ميجاوات، قامت الشركة بجلب أكثر من 180,000 عامل تعدين عبر الإنترنت. في GDA، نحن ملتزمون بدعم البنية التحتية لمستقبل المال من خلال جعل شبكة البيتكوين أكثر قوة ومرونة وأمانًا.

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