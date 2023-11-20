لقد افتتحت GCEX مكتبها في دبي في شهر يوليو من عام 2022 وتلقت ترخيص MVP (الحد الأدنى للمنتج القابل للحياة) التجهيزي الخاص بها من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في شهر فبراير من عام 2023، وتستطيع الآن أن تبدأ عملياتها في السوق كمزود لخدمة الأصول الافتراضية (VASP) في إمارة دبي، ما يتيح للوسطاء وصناديق التحوط والمكاتب العائلية والمتداولين المحترفين إمكانية الوصول إلى خدمتها للتسييل العميق للأصول الرقمية ومجموعة من الحلول التقنية.

تعمل شركة GCEX على تيسير الوصول المؤسسي إلى الأصول الرقمية من خلال حلول التداول XplorDigital المملوكة لها، والتي تتألف من منصة محايدة التقنية تشمل التنظيم والوصاية المنظمة وسلامة الصناديق والتسييل والتكنولوجيا من الفئة 1 (سواء في الخلفية أو الواجهة). تقتصر شركة GCEX على الشراكة مع مزودي خدمات الوصاية والإسهام الرقمية المؤسسية المنظمة وتفصل دائمًا بين صناديق العملاء.

علّق Mehtap Önder، المدير الإداري لشركة GCEX في دبي قائلاً "تتولى سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ريادة الطريق في مجال الأصول الرقمية العالمية، ونحن فخورون بشدة بأن نكون إحدى أوائل الشركات التي تتلقى ترخيص تشغيل مزود خدمة أصول افتراضية لتقدم خدمات وسيط/تاجر أصول افتراضية وأول شركة تحصل على موافقة لتعمل مع حساب أموال عميل، ما يلقي الضوء على تركيزنا على حماية العميل.

كوننا كيان خاضع للتنظيم في المنطقة أمر مهم بالنسبة إلينا. إنها الطريقة المثالية لإظهار التزامنا تجاه اتباع المعايير الدولية وتطبيق عمليات قوية، مع الشفافية وحماية المستثمر في جوهر ما نقدمه. هذه علامة بارزة رئيسية بالنسبة إلى أعمالنا وهي مهمة بالنسبة إلى استراتيجية النمو في شركة GCEX، حيث تتيح لنا أن نتمتع بحضور أقوى في المنطقة".

تتيح مجموعة GCEX للعملاء المؤسسيين إمكانية الوصول إلى التسييل العميق في مجال البورصة وعقود الفرق في الأصول الرقمية، إلى جانب التداول الفوري والتحويل للأصول الرقمية ومجموعة كبيرة من حلول التداول. يقع المقر الرئيسي لشركة GCEX في لندن، ولديها عدة مكاتب في أنحاء العالم، وتخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة وهي مسجلة لدى هيئة الرقابة المالية الدنماركية. شركة True Global Ventures من بين المستثمرين في شركة GCEX.

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نبذة عن شركة GCEX

تأسست شركة GCEX في عام 2018، وهي شركة رائدة خاضعة للتنظيم في مجال الوساطة الأساسية الرقمية ولديها أفضل الأصول الرقمية في فئتها ومنصة للتداول خاصة بالعملاء المؤسسيين والاحترافيين. عقدت شركة GCEX شراكات مع مزودي خدمات تسييل محل ثقة من الفئة الأولى لتحتل مكانة رائدة بين الشركات المماثلة ومؤسسات أصول الوصاية الرقمية الخاضعة للتنظيم. تقدم شركة GCEX مجموعة واسعة من المنتجات وحلول التقنية التي تتضمن المنتجات لعلامات تجارية أخرى.

يُعد GCEX هو الاسم التجاري الذي يضم شركات GC Exchange Limited وGC Exchange Fondsmæglerselskab A/S وGC Exchange A/S وGC Exchange FZE. تأسست شركة GC Exchange Limited في إنجلترا وويلز (No11382809) في العنوان المسجل 75 King William Street,

London, EC4N 7BE وتقدم منتجات التداول وعقود الفرق. شركة GC Exchange Limited حاصلة على ترخيص وخاضعة للتنظيم من جانب هيئة السلوك المالي (FRN 828730).

تتوفر خدمات الأصول الرقمية لدى GC Exchange A/S، وهي شركة تأسست في الدنمارك (CVR 43088777) في العنوان Amager Strandvej 390, 2770, Kastrup. حصلت شركة GC Exchange A/S على ترخيص من هيئة الرقابة المالية الدنماركية كشركة لتداول العملات (FTID 45020) وهي مسجلة كمزود لخدمة الأصول الافتراضية (FTID 17524) بموجب لائحة مكافحة غسيل الأموال.

تأسست شركة GC Exchange Fondsmæglerselskab A/S في الدنمارك (CVR 43345052) في العنوان Amager Strandvej 390,2770, Kastrup. حصلت شركة GC Exchange Fondsmæglerselskab A/S على الترخيص وتخضع للتنظيم من جانب هيئة الرقابة المالية الدنماركية كشركة استثمار تقدم منتجات التداول وعقود الفرق.

تأسست شركة GC Exchange FZE كمؤسسة محدودة المسؤولية في المنطقة الحرة لدى هيئة مركز دبي التجاري العالمي برقم التسجيل 1896. لقد حصلت شركة GC Exchange FZE على ترخيص مزود خدمة أصول افتراضية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة الموقع: www.vara.ae

نبذة عن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية: تأسست سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في شهر مارس من عام 2022 بعد تفعيل القانون رقم 4 لعام 2022، وهي الجهة المختصة المعنية بتنظيم الأصول الافتراضية ونشاطاتها والإشراف والرقابة عليها في كل المناطق في أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التنمية الخاصة والمناطق الحرة، لكن مع استثناء مركز دبي التجاري العالمي. تقوم سلطة تنظيم الأصول الافتراضية بدور مركزي في إنشاء إطار العمل القانوني المتقدم في دبي لحماية المستثمرين وتأسيس معايير دولية للحوكمة في مجال الأصول الرقمية مع دعم رؤية اقتصاد بلا حدود.