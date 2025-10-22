ستوفر الشبكة، والتي تمتاز بزمن وصول منخفض والقابلة للتوسع، خدمات 100G-400G بما يعزز مرونة الشبكة وأداءها لمزودي الخدمات السحابية والمؤسسات والمشغلين .

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة Gulf Bridge International (GBI) اختيار حل الشبكات الضوئية من نوكيا لبناء شبكة برية جديدة عالية السعة، ومهيأة أيضاً للنقل الخلفي مع الكوابل البحرية، بما يعزّز الاتصال بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وبمجرد دخولها حيّز الخدمة، ستمكّن الشبكة الجديدة من تقديم قدرة تتجاوز 50 تيرابت لعملائها، مقدمة دعماً للاقتصاد الرقمي المتنامي في المنطقة وارتفاع الطلب على سعات موثوقة وقابلة للتوسع.

وبالاعتماد على منصة نوكيا للشبكات الضوئية 1830 GX، ستمكّن شبكة GBI الجديدة مزودي الخدمات السحابية والمحتوى، ومشغلي الاتصالات، والمؤسسات من تقديم خدمات بزمن وصول أقل بكثير، وسعات أعلى، وتوافرية محسّنة للشبكة. ومن خلال إنشاء مسار بري جديد بالكامل عبر العراق، ستوفر GBI مساراً بديلاً يتجاوز الممرات البحرية التقليدية، ما يقدّم تنوعاً أكبر ومرونة أعلى لحركة البيانات الإقليمية والدولية.

وقال المهندس أحمد محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة GBI: "يمثّل إسناد هذا المشروع إلى نوكيا خطوةً كبيرة نحو توفير اتصال مُحسّن لعملائنا وشركائنا. ومن خلال التعاون مع نوكيا والاستفادة من المنصة الحديثة 1830 GX، نبني شبكة قوية وعالية السعة تعزّز مرونة المنطقة وتدعم التحوّل الرقمي في الأسواق الرئيسية. ويؤكد هذا المشروع التزام GBI بتوفير بنية تحتية موثوقة وعالية الجودة تُسهم في دفع النمو الاقتصادي والابتكار."

وقال روك لوزانو، النائب الأول للرئيس، البنية التحتية للشبكات في الشرق الأوسط وأفريقيا، لشركة نوكيا: "ستسهم شراكتنا مع GBI في تشكيل المرحلة التالية من النمو الرقمي في المنطقة. وتزوّد منصة نوكيا 1830 GX شركة GBI بالسرعة والحجم والمرونة اللازمة لمواكبة الطلب المتزايد على البيانات، مع دعم اتصال أكثر استدامة عبر المنطقة."

نبذة عن GBI

تربط Gulf Bridge International المجتمعات وتمكّن الاقتصادات من خلال شبكتها الموثوقة والمتنوعة للبنية التحتية. فمنذ عام 2008، وفّرت أسساً قابلة للتوسع وللابتكار والنمو من الشرق إلى الغرب عبر منطقة الشرق الأوسط. وبفضل الملكية الكاملة للبنية التحتية، تواصل GBI التطوّر لتلبية متطلبات السعة المتزايدة مع سعي المجتمعات إلى وصولٍ أفضل للتجارب الرقمية. وبنهجٍ يرتكز على العلاقات، تُعد GBI الشريك الموثوق للمنظمات التي تشاركها الالتزام بتحسين حياة الناس عبر القدرات الرقمية.

