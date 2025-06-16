يعرض التصميم الجديد حلاً متكاملاً عالي الكفاءة في استهلاك الطاقة للتبريد وتوزيع الطاقة، قادرًا على دعم كثافات تصل إلى 142 كيلوواط لكل رف

دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت شركة "فيرتف" (Vertiv)، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT)، والمزود العالمي الرائد لحلول البنية التحتية الرقمية الحيوية، عن تطوير بنية مرجعية موفّرة للطاقة بقدرة 142 كيلوواط لأنظمة التبريد والطاقة مصممة خصيصًا لمنصة NVIDIA GB300 NVL72 المتقدمة. تتميز هذه البنية بتكاملها التام من حيث حلول التبريد والطاقة، كما تمثل نقلة نوعية عن النماذج التقليدية، حيث تمكّن من تصميم مراكز بيانات مخصصة بسرعة أكبر وبمخاطر أقل. وتتوفر حلول فيرتف كأصول ثلاثية الأبعاد SimReady™ ضمن مشروع NVIDIA Omniverse Blueprint لتصميم وتشغيل مصانع الذكاء الاصطناعي، ما يعزز كفاءة التخطيط ويوفر أدوات مرنة تدعم مستقبل البنى التحتية الرقمية.

تعمل فيرتف بالتعاون مع شركة إنفيديا وخططها المستقبلية لمراكز البيانات على تطوير استراتيجيات لبنية تحتية متقدمة تدعم الذكاء الاصطناعي، وتصميمات جاهزة للنشر تتوقع الزيادة المستمرة في كثافة الطاقة على مستوى الرفوف. فعلى سبيل المثال، تتعاون فيرتف مع إنفيديا لدعم بنية تحتية للطاقة في مراكز البيانات تعمل بجهد 800 فولت تيار مستمر (VDC)، لتلبية احتياجات رفوف تقنية المعلومات بقدرة 1 ميغاواط وما فوق، على أن تتوفر حلول فيرتف بدءًا من عام 2026.

وصرّح سكوت أرمول، نائب الرئيس التنفيذي لمحفظة الأعمال والوحدات التجارية العالمية في فيرتف: بناءً على تعاوننا القوي مع إنفيديا ورؤيتنا المشتركة لتطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي، نفخر بإطلاق تصميمنا المرجعي الشامل وأصول SimReady™ ثلاثية الأبعاد لمنصة NVIDIA GB300 NVL72. وتمكّن حلول فيرتف عملاءنا من التوسع بسرعة أكبر، بالإضافة إلى تحسين مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي رقميًا قبل إنشاء أي وحدة فعلية."

ومن جهته قال ديون هاريس، المدير الأول لقسم الحوسبة عالية الأداء وبنية الذكاء الاصطناعي في إنفيديا:

"من خلال دمج منصات إنفيديا المتقدمة للذكاء الاصطناعي مع خبرة فيرتف في البنية التحتية للطاقة والتبريد، نمكّن عملائنا من نشر مراكز بيانات الجيل القادم التي تتميز بالكفاءة العالية، وقابلية توسع مرنة وجاهزية تامة لمواجهة أكثر أحمال الذكاء الاصطناعي تطلبًا. فنحن نساعد معاً المؤسسات على تحقيق مستويات جديدة من الأداء والاستدامة في رحلتهم لبناء مستقبل الذكاء الاصطناعي."

تعد البنية المعمارية المرجعية لمنصة NVIDIA GB300 NVL72 جزءًا أساسيًا من منصة البنية التحتية Vertiv™ 360AI، التي تم تطويرها لمساعدة العملاء في إدارة وتشغيل وتبريد أحمال عمل الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة عالية الأداء الأخرى ضمن حلول متكاملة.

وتتضمن المزايا الرئيسية للهندسة المرجعية لشركة فيرتف وأصول SimReady™ ثلاثية الأبعاد لتصميم منصة NVIDIA GB300 NVL72 ما يلي:

من المحاكاة إلى التنفيذ في مسار واحد: يعتمد التصميم على تقنيات NVIDIA Omniverse لدمج البنية التحتية الرقمية مع المادية، مما يتيح تعاونًا فوريًا ومتزامنًا على مستوى النظام بين فرق تكنولوجيا المعلومات، والمرافق، والهندسة. هذا التكامل يُمكن العملاء من اختبار التصميم، وتحسين أدائه، والتحقق من صحته بشكل كامل قبل بدء تصنيع أي مكون فعلي، مما يقلل المخاطر ويسرّع عملية النشر.

مصمم لعصر الذكاء الاصطناعي المتقدم: يدعم التصميم المرجعي لمنصة NVIDIA GB300 NVL72 كثافات رف تصل إلى 142 كيلوواط، مما يحدد معيارًا جديدًا للبنية التحتية المُسرّعة — وهو مُصمم خصيصًا لمصانع الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع .

الأداء المتسارع، التوسع السريع والسرعة الفائقة: يقدم التصميم المرجعي لشركة فيرتف لمنصة NVIDIA GB300 NVL72 أداءً للذكاء الاصطناعي يزيد بمعدل 1.5 مرة، مع تقليص زمن الإنشاء في المواقع بنسبة تصل إلى 50%، وتقليل المساحة المادية المطلوبة بنسبة 30%. هذا التصميم يمكّن العملاء من توسيع بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بدرجة غير مسبوقة من المرونة والكفاءة في استهلاك الطاقة.

مرونة حرارية لتحقيق كفاءة أفضل: مصمم ليكون جاهزًا لأنظمة التبريد السائلة، ويدعم كل من التبريد الهوائي والتبريد الهجين، مما يحقق تحسينًا في كفاءة الطاقة السنوية بنسبة تصل إلى 70% بفضل استخدام درجات حرارة مياه أعلى .

التصميم،النشر ، والتشغيل بأعلى معايير العالمية: بدعم مباشر من شبكة تضم أكثر من 4000 مهندس خدمة ميدانية لدى فيرتف حول العالم، يوفر التصميم المرجعي لمنصة GB300 NVL72 مستويات استثنائية من التوسع والمرونة في الصيانة، إلى جانب موثوقية فائقة في سلسلة التوريد. هذا التكامل المتكامل يضمن للعملاء القدرة على تنفيذ نشر الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي بكفاءة وفعالية لا مثيل لهما .

مع تزايد الطلب العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تواصل شركة فيرتف التزامها بتوفير حلول حيوية للتبريد والطاقة، مع التركيز على الكفاءة والموثوقية، لتمكين بنية تحتية جاهزة للذكاء الاصطناعي تدعم الجيل القادم من مصانع الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن شركة فيرتف - Vertiv

تجمع "فيرتف" المسجلة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: VRT) بين الأجهزة والبرمجيات والتحليلات والخدمات المستمرة لضمان استمرارية عمل التطبيقات الحيوية لعملائها وفق الأداء الأمثل وتلبية متطلبات النمو واحتياجات أعمالهم. وتعمل "فيرتف" على إيجاد حلول مستدامة لأهم التحديات التي تواجه مراكز البيانات وشبكات الاتصالات والمرافق التجارية والصناعية من خلال مجموعة من أحدث حلول وخدمات الطاقة والتبريد والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تمتد من السحابة إلى حافة الشبكة. ويقع المقر الرئيسي للشركة في ويستيرفيل بولاية أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية، وتدير الشركة عملياتها في أكثر من 130 دولة حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات