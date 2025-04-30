أعلنت مجموعة Gate، إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال العملات المشفرة، أن شركة Gate Technology FZE قد حصلت رسميًا على ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) تحت إشراف وتنظيم هيئة VARA في دبي. يتيح هذا الترخيص للشركة تقديم خدمات التداول للمستثمرين المؤسسيين والمستثمرين المؤهلين والمستثمرين الأفراد. يُعد هذا الإنجاز خطوة مهمة في استراتيجية مجموعة Gate العالمية لتعزيز الامتثال التنظيمي.

وبهذه المناسبة، علّق الدكتور لين هان، مؤسس مجموعة Gate ورئيسها التنفيذي، قائلًا:

"نؤكد على التزامنا الدائم باستراتيجية الامتثال، ودبي هي بلا شك واحدة من أكثر الولايات القضائية تقدمًا في مجال العملات المشفرة على مستوى العالم. يمثل حصولنا على الترخيص التشغيلي الكامل من VARA خطوة مهمة في توسع مجموعة Gate في الشرق الأوسط وعلى الصعيد العالمي، ويؤكد على التزامنا المستمر بالأمن والشفافية وحماية المستخدمين. نتطلع إلى النمو مع منظومة دبي والمساهمة في دفع عجلة الازدهار في الاقتصاد الرقمي المحلي."

بالتزامن مع الحصول على الترخيص، تسرّع Gate دبي من عملية توسعة فريقها المحلي استعدادًا للإطلاق الرسمي. ستُمكّن المنصة المستخدمين من إجراء صفقات تبادل بين العملات المشفرة، وكذلك بين العملات العادية والعملات المشفرة والعكس، بحيث يكون المستخدمون هم الأطراف المعنية في هذه المعاملات.

ومن جانبه، قال رئيس Gate دبي:“نلتزم بإنشاء منصة متوافقة تمزج بين الخبرة العالمية والخصائص المحلية. مع الاحترام الكامل للإطار التنظيمي لهيئة VARA، سنواصل تقديم خدمات آمنة وفعالة ومهنية، مما يضخ زخمًا جديدًا في منظومة الأصول الرقمية بدبي.”

وتُعد دبي، المدينة التي تلتقي فيها الابتكارات التكنولوجية مع حرية التمويل، مركزًا ناشئًا رئيسيًا لصناعة العملات المشفرة. واختيار مجموعة Gate لدبي كنقطة انطلاق لها في الشرق الأوسط يعكس التقدير العميق لشفافية البيئة التنظيمية في المنطقة، ودفعها نحو الابتكار، وإمكانات نموها الواعدة.

تُصنف جهود واستثمارات مجموعة Gate في مجال الامتثال ضمن الريادة على مستوى القطاع، حيث تمتلك حضورًا متوافقًا في الأمريكيتين والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. وقد حصلت عدة كيانات تابعة لـ Gate أو أكملت تسجيلاتها التنظيمية أو تراخيصها أو موافقاتها في العديد من الولايات القضائية مثل ليتوانيا، الأرجنتين، مالطا، إيطاليا، جبل طارق، جزر البهاما، وهونغ كونغ. وفي العام الماضي، أكملت مجموعة Gate أيضًا الاستحواذ على بورصة Coin Master المرخصة في اليابان، مما عزز شبكتها الدولية للامتثال بشكل أكبر.

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فريق Gate.io

29 أبريل 2025

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