دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، بالتعاون مع شركة "إريكسون" (Ericsson)، العالمية المُدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز (ERIC)، عن نجاح تنفيذ تجربة تقنية (Proof of Concept) لنشر تكنولوجيا شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G Standalone) باستخدام تقنية الموجات المليمترية (mmWave) ذات النطاق المُوسّع، وذلك في عدد من المناطق السكنية عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتمدت التجربة على أحدث حلول "إريكسون"، اللاسلكية بتقنية الموجات المليمترية (AIR 5343)، إلى جانب مجموعة من الخصائص البرمجية المُتقدمة، لتحقيق سرعات تصل إلى مستوى الجيجابت عبر جميع نطاقات التغطية، وتعزيز السعة للتطبيقات ذات الطلب العالي، وتحسين التغطية داخل الأحياء السكنية، إلى جانب تسريع وتيرة نشر خدمات الوصول اللاسلكي الثابت (FWA). ومن شأن ذلك تمكين عدد أكبر من الأسر من الاستفادة من خدمات الوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، عالية الأداء التي توفرها "دو" في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال فهد الحساوي الرئيس التنفيذي في "دو": إن "شركة (دو) تواصل جهودها لتقديم أحدث حلول الاتصال وأكثرها ابتكاراً لعملائها. ومن خلال الاعتماد على تقنية (mmWave)، ذات النطاق الموسّع بالتعاون مع (إريكسون)، نعمل على تطوير خدمات الوصول اللاسلكي الثابت وتعزيز مكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال تقنيات الجيل الخامس. وتتيح لنا هذه التجربة استكشاف سبل الاستفادة من التقنيات المتقدمة لتحسين جودة الخدمات، وابتكار عروض جديدة للعملاء، بالإضافة إلى تعزيز دورنا في تطوير البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة."

ويمثل هذا المشروع أول تطبيق لتقنية الموجات المليمترية (mmWave) ذات النطاق المُوسّع في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يُعد خطوة مهمة في مسيرة تطور شبكات الجيل الخامس في الدولة. كما يعكس نجاح هذه التجربة قوة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين "دو" وشركة "إريكسون"، التي تُعد شريكاً تقنياً رئيسياً في تطوير شبكة الوصول الراديوي (RAN) الخاصة بــــــ "دو".

من جانبه، قالت بترا شيرن، رئيس "إريكسون" في منطقة الخليج : إن "هذا المشروع التجريبي مع "دو" بمثابة خطوة متقدمة ومحورية في نشر شبكات الجيل الخامس المستقلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال هذا التعاون، نستعرض كيف يمكن لتقنية الموجات المليمترية (mmWave) ذات النطاق الموسّع أن تُحدث تحولاً في خدمات الوصول اللاسلكي الثابت، إلى جانب تسليط الضوء على مزايا الاستخدام الأمثل للطيف الترددي لكل من المُشغلين والمستخدمين النهائيين. كما يأتي ذلك في أيضاً في إطار التزامنا المستمر بتطوير تطبيقات عملية تستجيب لمتطلبات السوق."

واستندت التجربة إلى بنية نشر واسعة النطاق ما مكّن من تقديم خدمات الوصول اللاسلكي الثابت (FWA)، عالية السعة والأداء، والتي أثبت جدوى استخدام تقنية الموجات المليمترية (mmWave) في تطبيقات النطاق العريض المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يدعم هذا التعاون تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2031 من خلال تسريع التحول الرقمي، وترسيخ الأسس اللازمة لخدمات الاتصال من الجيل القادم على مستوى الدولة.

