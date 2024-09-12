توفر Bit2Me لمنصة Fuze قدرات محسنة للوصول إلى مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق أمريكا اللاتينية

لمنصة قدرات محسنة للوصول إلى مصادر التمويل وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق أمريكا اللاتينية تقدم Fuze لمنصة Bit2Me إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفر لها البنية التحتية الإلكترونية للتداول

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت شركتي Fuze وBit2Me الناشئتين ضمن Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، اتفاقية شراكة استراتيجية لتحسين الاتصال بالبنية التحتية للأصول الرقمية بين مناطق أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط. وتعد Fuze شركة بنية تحتية متخصصة في مجال الأصول الرقمية المُبتكرة والمُرخصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أما Bit2Me الإسبانية فتعد شركة رائدة متخصصة في مجال تداول الأصول الرقمية.

ومن شأن هذه الاتفاقية التي وقعها ممثلين عن Fuze وBit2Me في مقر Hub71، أن تجمع بين اثنتين من رواد منصات الأصول الرقمية في العالم، لتعظيم آفاق التداول الإلكتروني باستخدام الدرهم الإماراتي.

وبهذه المناسبة، قال، محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Fuze: "فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية في أبوظبي، حيث بدأت رحلتنا، وهي المدينة التي ستكون وجهة عالمية أساسية لتطوير قطاع العملات المشفرة ومستقبل التمويل. ويسعدنا التعاون مع منصة Bit2Me التي تركز على تطبيق قواعد التنظيم والأمان والامتثال في مجال الأصول الرقمية، ما يجعلها شريكًا مثاليًا لتوسعنا الاستراتيجي. ومعًا، سنتمكن من دفع حدود الابتكار والاستفادة من زخم وإمكانيات قطاع الأصول الرقمية المنظم على مستوى العالم."

ومن جهته قال، كوه مارتينيز، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة Bit2Me لتداول العملات الرقمية: "سعداء بهذه الاتفاقية الموقعة مع منصة Fuze والتي ستعزز نطاق خدماتنا وعروضنا العالمية، خصوصًا وأن الطلب على خدمات الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط يشهد نموًا كبيرًا. وبموجب الاتفاقية، ستتمكن فرق العمل في كلا الجانبين من مشاركة تجاربهم العملية ودراسات الحالة على مستوى ثلاث قارات، لتوفير حلول فعّالة لسوق العملات المشفرة دائم التطور."

ومن شأن الاتفاقية الموقعة بين Fuze وBit2Me أن تمكنهما من تعزيز وتوسيع نطاق خدماتهما المقدمة للشركات الباحثة عن فرص التعاون في مجالات الأصول والمنتجات والخدمات الرقمية، ويشمل ذلك، تعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل والارتقاء بمستوى التعاون في قطاع التجارة العابرة للحدود بين منطقة أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط، وتسهيل الاتصالات وعمليات التداول والتعاملات في عملات الأسواق المستهدفة والتي تشملها الاتفاقية. وستستفيد كل من Fuze وBit2Me من عوامل الاستقرار وانخفاض تكاليف التشغيل وكفاءة السوق المتنامية.

وبدوره، قال بيتر أبو هاشم، رئيس قسم النمو والاستراتيجية في Hub71: "في غضون عام واحد فقط من قبول أول مجموعة في برنامجنا Hub71+ Digital Assets ، شهدنا انضمام شركات ناشئة دولية مثل Bit2Me و Fuze إلى مجتمعنا الحيوي حيث تركز تلك الشركات الناشئة على التعاون فيما بينها لتسريع جهود تطوير مجال الأصول الرقمية. وتعد هذه الشراكة، شهادة على ريادة برامجنا التي تركز على المجتمعات والبيئة التنظيمية الداعمة لسوق أبوظبي العالمي. ومن خلال إتاحة الفرصة لتأسيس علاقات بين الشركات الناشئة ورعايتها داخل منظومتنا، فإننا بذلك نحقق هدفنا المتمثل في دفع حدود الابتكار وتقديم شراكات قيّمة لمنظومتنا تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي، وجهة رائدة في مجال التكنولوجيا على مستوى العالم."

وتؤكد هذه الشراكة على قوة منظومة Hub71، حيث تتعاون الشركات الناشئة مع شبكة واسعة من الشركاء وتؤسس حضورها الاستراتيجي في أبوظبي، حيث تعمل Hub71 على تعزيز ثقافة الابتكار والنمو، كما تتيح إمكانية تأسيس علاقات عمل وثيقة بين الشركات الناشئة مثل Fuze وBit2Me وتمكينها من الوصول إلى السوق وفرص التمويل، فضلًا عن إتاحة الفرصة لها للتواجد ضمن مجتمع حيوي يضم رواد أعمال يبادلونهم نفس الأفكار والتطلعات. ومن خلال الاستفادة من موارد Hub71 وعلاقاتها، تتمكن الشركات الناشئة من توسيع نطاق عملياتها وإحدث تأثير كبير في الأسواق العالمية. وبذلك، فإن هذا التعاون، يجسد التزام Hub71 بدفع نمو الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا انطلاقًا من أبوظبي.

لمزيد من المعلومات عن Fuze وBit2Me يرجى زيارة fuzefinance.com و bit2me.com

نبذة عن Bit2Me

Bit2Me هي شركة رائدة في قطاع العملات المشفرة في إسبانيا ومسجلة لدى بنك إسبانيا كمزود لخدمات العملات الافتراضية. وتعمل حاليًا على بناء مكانتها استراتيجيًا باعتبارها منصة الأصول الرقمية الأكثر أمانًا وسهولة واكتمالًا في العالم. وحصلت الشركة على العديد من شهادات الأمن السيبراني ومعيار ISO 27001 وجائزة التميز في الامتثال التي تمنحها صحيفة El Economista في عام 2023. كما أنها حاصلة على شهادة CSA STAR من المستوى الأول وتحتفظ بأموال عملائها في مؤسسة أموال إلكترونية، بحيث يكون لديهم دائمًا إمكانية الوصول إليها متى أرادوا ولا يمكن لـ Bit2Me المساس بها، وبالتالي ضمان سلامتها بنسبة 100%.

Bit2Me هي شركة رائدة في مجال العملات المشفرة في أسبانيا، ومسجلة لدى بنك أسبانيا وتدعمها شركات كبرى مثل "تيليفونيكا" و"بي بي في إيه". تقدم الشركة أكثر من 20 حلاً لإدارة العملات الافتراضية واليورو بأمان على منصة واحدة. تمتلك Bit2Me العديد من شهادات الأمن السيبراني والامتثال، من بينها ISO 27001 وISO 37001. وقد تم الاعتراف بها كواحدة من أكثر البورصات موثوقية وحصلت على جائزة "أفضل بورصة للعملات المشفرة" في إيطاليا والبرتغال. أسسها "ليف فيريرا" و"أندريه مانويل"، وتخدم الشركة العملاء في أكثر من 100 دولة ولديها تركيز قوي على تعليم العملات المشفرة من خلال أكاديمية Bit2Me.

تتضمن مجموعة خدمات Bit2Me أكثر من 20 حلاً لشراء وبيع وإدارة العملات الافتراضية واليورو بسهولة وأمان من مكان واحد. وتضم قائمة عملاء الشركة أفرادًا ومهنيين وشركات في أكثر من 100 دولة. أسس شركة Bit2Me "ليف فيريرا"، الرئيس التنفيذي الحالي للمنصة، و"أندريه مانويل"، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات. أما "كوه أونوزاوا" فهو الرئيس التنفيذي المشارك الحالي للشركة. وتضم الشركة حاليًا فريق عمل يضم أكثر من 100 شخص، من بينهم شخصيات متخصصة مثل "رودولفو كاربينتييه"، رجل أعمال وشخصية إنترنت رئيسية في إسبانيا، والمستثمر في "توينتي" وBuyVIP، الشركات التي استحوذت عليها لاحقًا "تيليفونيكا" و"أمازون". و"بابلو كاساديو"، المستثمر الذي يمتلك خبرات أكثر عن 20 عامًا في مجالات دولية من بينها التخطيط والتحليل المالي والميزانية لمجموعة "أوتيس"، والخدمات المالية في "إرنست أند يونغ" وأسواق رأس المال في "بي دبليو سي" . كما تلتزم Bit2Me أيضًا بالتدريب واعتماد العملات المشفرة من خلال أكاديمية Bit2Me، وهي أكبر بوابة للتدريب في مجال العملات المشفرة باللغة الإسبانية، مع أكثر من 400 مقالة مجانية ودورات معتمدة.

نبذة عن Fuze

Fuze هي أول منصة للبنية التحتية للأصول الرقمية المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبفضل نهجها القائم على الحلول، وتساعد المنصة مقدمي الخدمات المالية على وضع الاستراتيجيات وتنظيم وتنفيذ البنية التحتية للأصول الرقمية وإطلاق منتجات منظمة عالمية المستوى بسرعة وأمان. وشارك في تأسيس Fuze كل من محمد علي يوسف و"أربيت ميهتا" و"سريجان شيتي".

وتقدم Fuze منصة للأصول الرقمية كخدمة تمكّن البنوك وشركات التقنيات المالية من دمج وتضمين منتجات الأصول الرقمية المنظمة بنموذج "الأعمال إلى الأعمال إلى المستهلك"، بالإضافة إلى خدمة خارج البورصة ودعم المؤسسات والصناديق والأفراد ذوي الثروات العالية للتفاعل وإجراء عمليات تداول أكبر للأصول الرقمية.

أعلنت شركة Fuze في أغسطس 2023، عن تمويل أولي قياسي بقيمة 14 مليون دولار، وهو الأكبر من نوعه لشركة ناشئة في مجال البنية التحتية للأصول الرقمية في المنطقة. وقد قادت الجولة شركة "فرذر فينتشرز" بمشاركة شركة "ليبيرتي سيتي فينتشرز" في نيويورك. ويدعم فريق " Fuze نظام الأصول الرقمية المتسارع بسرعة، ويعمل بشكل تعاوني مع الجهات التنظيمية على وضع رؤية طويلة الأجل للقطاع.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

-انتهى-

#بياناتشركات