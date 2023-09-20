لتوفير بنية تحتية للأصول الرقمية المرخصة للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة

أكبر جولة تمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنصة ناشئة في قطاع الأصول الرقمية

الاستثمار بقيادة «فيرذر فينتشرز» أبوظبي و«Liberty City Ventures» نيو يورك

«فيوز Fuze» تهدف إلى توفير بنية تحتية للأصول الرقمية المرخصة لجميع المؤسسات والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة/ نيو يورك، الولايات المتحدة الأمريكية: أعلنت «فيوز Fuze»، المنصة الناشئة في البنية التحتية للأصول الرقمية التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها عن إغلاقها جولة تمويل بذري (Seed) بقيمة 14 مليون دولار أمريكي تعد الأكبر من نوعها ضمن الجولات التمويلية لمنصة ناشئة في قطاع الأصول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تهدف "فيوز" المنصة الرائدة والأولى من نوعها في المنطقة إلى تمكين البنوك والمؤسسات المالية والشركات التقليدية من عرض منتجات أصول رقمية مرخصة لعملائها بسهولة وسلاسة ومن خلال تطبيقاتهم المحلية.

وقاد الاستثمار «فيرذر فينتشرز» في أبوظبي وبمشاركة "Liberty City Ventures" في الولايات المتحدة لتستفيد المنصة من الزخم الاستراتيجي لرأس المال وشبكة المستثمرين لتحفيز أعمالها خلال سعيها نحو بناء البنية التحتية للأصول الرقمية التي ستقود مستقبل القطاع المالي.

تأسست فيوز Fuze من قبل فريق عمل متخصص في مجال التكنولوجيا المالية والمالية التقليدية (TradFi) ورواد التمويل اللامركزي (DeFi)، وتتألف الشركة من قادة وشركاء مؤسسين يتمتعون بالمعرفة والخبرة الواسعة في نظام أعمال شركات عالمية سريعة النمو، حيث ترأس محمد علي يوسف، الرئيس التنفيذي لمنصة فيوز خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية في شركات عالمية مثل "شيكاوت.كوم" و"فيزا". بينما شغل اربيت ميهتا، الرئيس التنفيذي للعمليات منصبًا مع الفريق القيادي في “Simpl and Clear” شركة التكنولوجيا المالية الناشئة. في حين أشرف سريجان ر. شيتي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى "فيوز" على بناء خوارزميات التداول في "جولدمان ساكس" و"مايكروسوفت" النظام الرائد في التكنولوجيا.

يبلغ حجم سوق الأصول الرقمية في المنطقة 566 مليار دولار مع نمو سنوي بنسبة 48 %. ويعتقد محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة "فيوز Fuze" أن منطقة الشرق الأوسط لديها جميع المقومات اللازمة لتأسيس الأعمال المرتبطة بالبنية التحتية للأصول الرقمية. "نحن متحمسون للغاية ونتطلع لبناء مستقبل البنية التحتية المالية والأصول الرقمية المرخصة من الإمارات. لقد لعبت اللوائح التنظيمية دورًا محوريًا في دعم الإمارات لتحتل موقعًا مركزيًا ضمن النظام العالمي لقطاع الأصول الرقمية، وإن دعم "فيرذر فنتشرز" جنبًا إلى جنب مع الخبرة العميقة الذي يتمتع به صندوق Liberty City Ventures في نيويورك يؤكد مدى طموحنا وأهمية رسالة شركتنا والفرص التي لدينا لتعزيز وتوسيع نطاق بنيتنا التحتية الرائدة في الأصول الرقمية في جميع أنحاء المنطقة.

وجاء في تصريح "فيرذر فنتشرز": "يمثل هذا الاستثمار الاستراتيجي في الأصول الرقمية خطوة مهمة ضمن إطار ركائز شركتنا والقطاعات الأساسية لدينا. إن كادر فريق عمل المنصة يتمتعون بالخبرات الواسعة ولديهم رؤية ثاقبة لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى في مجال الأصول الرقمية. إن إطلاق تكنولوجيا تهدف إلى تمكين مجموعة من الشركاء والمساهمين في القطاع ضرورية لمستقبل النظام المالي، ولدى "فيوز" جميع المقومات لتقود نقطة تحوّل هذا القطاع في المنطقة وخارجها".

تأسست فيوز Fuze في ديسمبر 2022، وتم قبولها للانضمام إلى برنامج منصة «هب 71» Hub71 في سوق أبوظبي المالي، حيث ستعالج حلولها المُطورة والحصرية لتسهيل جميع العمليات المعقدة المرتبطة بـ البلوك تشين وتوفير نفقات التراخيص التنظيمية للشركات لتمكينها من إطلاق منتجات أصول رقمية مثل العملات المستقرة، والعملات الرقمية المشفرّة، والعملات الرقمية للبنوك المركزية، والأصول المشفرّة بسرعة فائقة و أمان مطلق.

وسوف يدعم التمويل نمو عمليات المنصة وضمان الحصول على التراخيص التنظيمية وعمليات التوظيف الاستراتيجي للكفاءات في مناصب رئيسية والاستمرار في توسيع نطاق القدرات التكنولوجية للمنصة وعمليات التوسع إقليميًا. حيث ستوفر منتجاتها مثل Fuze Trader و Fuze Loyalty للبنوك وشركات الوساطة والتطبيقات الشاملة لإطلاق منتجات أصول رقمية سلسة وسهلة وموثوقة.

وأضاف يوسف قائلاً: "نحن نتطلع لبناء مجموعة من المنتجات التي تعالج الطلب المتزايد لإمكانات الأصول الرقمية المرخصة من خلال قنوات معتمدة وموثوقة. وإن نهجنا المتبع الذي يرتكز على التكنولوجيا أولاً سيلعب دورًا محوريًا في المنطقة وسيوفر لعملائنا جسرًا موثوقًا للانتقال إلى عهد جديد من الاستثمارات لاستشراف مستقبل القطاع المالي.

لقراءة المزيد حول "فيوز Fuze" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: fuzefinance.com

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نبذة عن خدمات منصة «فيوز Fuze»

«فيوز Fuze»، هي المنصة الرائدة والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي توفر بنية تحتية للأصول الرقمية لتساعد البنوك والمؤسسات المالية والشركات من تضمين منتجات الأصول الرقمية المرخصة محليًا.

وتقدم المنصة الرائدة والمرخصة بالكامل خطين أساسيين هما:

أولاً: توفر الأصول الرقمية كخدمة والخاصة بـ «فيوز Fuze» لأي من البنوك أو الشركات التقليدية إمكانية تضمين وإلحاق الأصول الرقمية المرخصة محليًا في العمليات الخاصة بين الشركات بعضها مع بعض وبين الشركات والمستهلكين. حيث تعالج حلول فيوز الحصرية جميع العمليات المعقدة المرتبطة بـ البلوك تشين والنفقات التنظيمية.

ثانيًا: يوفر التداول اللامركزي للخدمات المتاحة من «فيوز Fuze» للمؤسسات والمستثمرين المحترفين خدمات مرخصة ترتكز على التكنولوجيا أولاً للقيام بتداول الأصول الرقمية. حيث تتعهد فيوز من خلال خدماتها المتاحة توجيه الطلبات بكفاءة وضمان شفافية الأسعار وسرعة الاستجابة للتكنولوجيا، حيث يمكن للعملاء التواصل مباشرةً مع "فيوز Fuze" والقيام بتداول الأصول الرقمية بكفاءة عالية وعلى نطاق أكبر.

وتنوي منصة فيوز أن تكون مرخصة محليًا في جميع الأسواق الرئيسية وأن تدعم جميع العملات المحلية والعالمية.

نبذة عن «فيوز Fuze»

«فيوز Fuze»، هي المنصة الأولى من نوعها في البنية التحتية للأصول الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تعتمد نهجًا قائمًا على توفير الحلول لتمكين مزودي الخدمات المالية من وضع استراتيجيات لتنظيم وتطبيق البنية التحتية للأصول الرقمية لإطلاق منتجات مرخصة وعالمية المستوى بسرعة وسلاسة وأمان.

توفر فيوز منصة الأصول الرقمية كخدمة بهدف تمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية على دمج وتضمين منتجات الأصول الرقمية المرخصة بطريقة تخدم تسيير العمليات بين الشركات بعضها مع بعض، وبين الشركات والمستهلكين. فضلاً عن التداول اللامركزي للخدمات المتاحة OTC. ودعم المؤسسات والصناديق والأثرياء للتواصل والقيام بعمليات تداول الأصول الرقمية على نطاق أكبر.

وفي أغسطس 2023، أعلنت فيوز عن إغلاقها جولة تمويل بذري (Seed) بقيمة 14 مليون دولار أمريكي بقيادة «فيرذر فينتشرز» وبمشاركة «Liberty City Ventures» في نيويورك، تعد الأكبر من نوعها ضمن الجولات التمويلية في قطاع الشركات الناشئة في البنية التحتية للأصول الرقمية في المنطقة.

تأسست فيوز Fuze في ديسمبر 2022 في «هب 71»، سوق أبوظبي المالي، ولديها مكاتب إقليمية في كلٍ من دبي واسطنبول. ويدعم فريق عمل منصة فيوز النمو المتسارع للنظام البيئي الخاص بالأصول الرقمية ويعمل عن كثب مع الجهات التنظيمية حول رؤية طويلة المدى عن القطاع.

نبذة عن «فيرذر فنتشرز»

«فيرذر فنتشرز» هي شركة استثمارية تُركّز على قطاع التكنولوجيا المالية والبنية التحتية للأصول الرقمية. تهدف إلى إنشاء المشاريع والاستثمار في الشركات التي تلبي احتياجات التمويل المؤسسي، فضلاً عن الاستثمار كشريك مع مؤسسي الشركات الأخرى حول العالم.

نبذة عن «Liberty City Ventures»

تأسس "Liberty City Ventures" صندوق رأس المال الاستثماري الذي يتمتع بأصول تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار في عام 2010 في مدينة نيو يورك، الولايات المتحدة الأمريكية من قبل روّاد أعمال بصفتهم شركاء مؤسسين. ويهدف أن يكون رائدًا في قطاع العملات المشفرة والبلوك تشين وسبق أن احتضن شركتين يونيكورن في قطاع البلوك تشين وهما Paxos (www.paxos.com) وLukka (www.lukka.tech).

يتطلع الصندوق إلى الاستثمار في الشركات التي تبني حلول تكنولوجيا البلوك تشين وتقوم على تطبيقها.

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