حماد: فخورون بالمشاركة في هذا الحدث العالمي ونستهدف تقديم منتجات مستدامة وعالية الجودة تُلبي احتياجات الأسواق المحلية والدولية

القاهرة: شاركت جهينه للصناعات الغذائية في معرض Fruit Logistica العالمي، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 5 إلى 7 فبراير. تأتي هذه المشاركة عبر مزرعة إنماء التابعة للشركة، تأكيداً على التزام جهينه بالابتكار والاستدامة والجودة وتعزيز الصادرات المصرية في القطاع الزراعي.

وقد حرصت جهينه على المشاركة في معرض Fruit Logistica بهدف تعزيز حضورها العالمي، حيث يُعد المعرض المنصة الأهم عالمياً في مجال المنتجات الزراعية الطازجة، خاصة وأن المعرض ركز على سلسلة القيمة من المنتج إلى المستهلك، مع تسليط الضوء على الابتكار والزراعة الذكية. وعرض مجموعة من منتجاتها من الموالح، خاصة البرتقال، وذلك في إطار التزام جهينه بتقديم منتجات طازجة وعالية الجودة للسوق العالمي.

تُعد مزرعة إنماء نموذجاً يحتذى به في الاستدامة والتميز الزراعي، وقد تأسست في عام 2008 وتغطي مساحة 7,686 فدانًا في منطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد. وتمثل المزرعة ذراع الإنتاج الزراعي لشركة جهينه، وتعتمد في ذلك على أحدث التقنيات الزراعية الصديقة للبيئة، بما في ذلك أنظمة الري بالتنقيط. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك نظامًا متطورًا عبر الأقمار الصناعية يتيح لها جمع البيانات المتعلقة بالري واستخدام المياه، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وبما يسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل.

أعرب محمد حماد، رئيس قطاع الأسواق الخارجية بشركة جهينه، عن فخره بمشاركة الشركة في معرض Fruit Logistica. وقال: "تأتي مشاركتنا في هذا الحدث في إطار استراتيجية جهينه التي تستهدف تعزيز دورها كمساهم رئيسي في تطوير القطاع الزراعي المصري. وأضاف: "من خلال مزرعة إنماء الفرافرة، نحرص على تقديم منتجات مستدامة وعالية الجودة تُلبّي احتياجات الأسواق المحلية والدولية. ونلتزم بالابتكار وتبني أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، إلى جانب دعم القطاع الزراعي المصري وتعزيز الصادرات".

وأوضح: "يأتي تصدير البرتقال كأحد الأمثلة التي تسهم في تعزيز مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات الزراعية المتميزة. وقد شهدت الصادرات الزراعية المصرية في عام 2024 إنجازًا غير مسبوق، حيث تجاوزت 8.6 مليون طن، ما يعكس جودة الإنتاج الزراعي المصري وقدرته على المنافسة عالميًا".

جدير بالذكر أن المزرعة قد حازت مؤخرا على شهادات عالمية مرموقة مثل GLOBALG.A.P. الإصدار 6.0 SMART، GRASP الإصدار 2.0، وSPRING الإصدار 2.0، التي تؤكد على التزامها بمعايير الزراعة المستدامة والمسؤولة، كما نجحت في اجتياز تدقيق SEDEX الدولي، ما يعزز من فرصها التصديرية ويضعها في مصاف المزارع العالمية المرموقة.

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