الرياض: أعلنت وكالة FP7 McCann، المتخصصة في مجال التسويق والتواصل عن تعيين السيد محمد باحميشان، رئيساً تنفيذياً للوكالة في المملكة العربية السعودية، اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، بحيث سيتولى أيضاً منصب المدير التنفيذي للأعمال الإبداعية في الوكالة.

ويعد باحميشان من القيادات السعودية الإبداعية كونه حاصل على مجموعة من الجوائز العالمية، وتم تصنيفه ضمن أفضل عشرة قادة مبدعين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لتصنيف One Club for Creativity لعام 2022، كما شغل منصب عضو لجنة تحكيم في مهرجان "كان ليونز" الدولي للإبداع، خلال العام الحالي. ويأتي تعيينه خلفاً للمدير التنفيذي مارك لاوندوس، الذي تولى منصباً تنفيذياً جديداً في "شبكة اتصالات الشرق الأوسط" MCN.

وبحكم منصبه، سيترأس السيد باحميشان أعمال وكالة FP7 McCann في السعودية، والتي يقع مقرها في الرياض، لتقديم الخدمات التسويقية والإبداعية لعدد مهم من العملاء البارزين على المستويين المحلي والدولي، مثل مصرف الراجحي، وسامسونج، وتداول، وأرامكو، ونيوم، وسابك.

وفي هذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لـــوكالة FP7 McCann في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، طارق مكناس، عن سعادته بانضمام محمد باحميشان كرئيساً تنفيذياً للوكالة في المملكة العربية السعودية، مؤكدا بأن الوكالة ستستفيد من خبرته التي تمتد لأكثر من 20 عاماً في الأعمال الإبداعية والتسويقية، خصوصاً أن باحميشان يعد من السعوديين المبدعين القلائل، الذي حصلوا على جوائز وتصنيفات عالمية في مجاله، ونحن على ثقة بأن تعيينه يتناسب مع طموحات الوكالة وتطلعاتها لمواكبة التطورات التي تشهدها المملكة العربية السعودية".

ومن جهته، عبر محمد باحميشان عن حماسته لقيادة FP7 McCann في المملكة، التي تعد واحدة من الوكالات الرائدة في عالم الإبداع، مشيراً إلى أنه ومن خلال العمل عن كثب مع الوكالات المنضوية في مجموعة MCN، سنكون قادرين على توفير حلول وخدمات تواصل وتسويق متكاملة لعملائنا الحاليين والمحتملين، من خلال تقديم الخدمات الإبداعية، والعلاقات العامة، ووسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة الفعاليات، والحملات الإعلانية.

والجدير بالذكر، أن باحميشان يعد أول سعودي يشارك في مهرجانات إبداعية عالمية، مثل كان ليونز، ذا ون شو، و Art Director's Club، إبيكا، كليو، دبي لينكس، آدفيست، مهرجانات نيويورك، جيريتي، إيفيز، وكابلز، كما شملت خبرته العديد من العلامات التجارية السعودية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك يونليفر، وكوداك، وفولفو، وبروكتر آند غامبل، وايكيا، البيك، وأرامكو، والخطوط الجوية السعودية، وماكدونالدز، و AMC، والمراعي، وموسم جدة، وشاي ربيع، وصافولا، وقودي.

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وكالة FP7McCann:

تعد الوكالة جزءاً من مجموعة McCann Worldgroup، وهي واحدة من أهم الوكالات في مجموعة شبكة اتصالات الشرق الأوسط "MCN" ، وتعد FP7McCann شركة متخصصة في مجال التسويق والإبداع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، حيث تقدم الشركة الحائزة على جوائز إقليمية وعالمية حلولاً تسويقية، وإعلانات، وخدمات رقمية متكاملة، وتعمل الشركة عبر مكاتبها في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وقد تم تصنيفها كأكثر شبكة وكالات فاعلية في المنطقة على مدار السنوات الثماني الماضية، والوكالة الأكثر فاعلية في العالم وفقاً لمؤشر Effie العالمي خلال أعوام 2015 و 2016 و 2020 و 2021.