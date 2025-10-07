دبي/ الإمارات العربية المتحدة – بعد حصولها على جائزة "الوسيط الأكثر ثقة" في معرض فوركس إكسبو دبي 2025، قدمت FOREX.com، الشركة التابعة لمجموعة StoneX ،من خلال خبيرة تحليل الأسواق المعتمدة في الشركة رزان هلال، مداخلة قيّمة خلال المعرض بعنوان "مخاطر التقلبات في ظل الحروب التجارية: ما هي التوقعات للعام 2026؟". وقد استعرضت هلال رؤى ومعطيات مهمة، مسلّطةً الضوء على تأثير التوترات التجارية والسياسات العالمية المتغيّرة والإشارات المتقاطعة بين الأسواق في رسم ملامح المشهد المالي الراهن.

تمتلك رزان هلال خبرة واسعة في الأسواق المالية تشمل مجالات الفوركس والسلع والأسهم وغيرها، وقد نُشرت تحليلاتها واقتبِسَت آراؤها في منصات عالمية مرموقة مثل "بلومبرغ" و"وول ستريت جورنال"، كما قدّمت أكثر من 80 ندوة تعليمية عبر الإنترنت في مجال التداول. وجاءت مداخلتها في إطار معرض فوركس إكسبو دبي 2025 ليؤكد التزام FOREX.com بتوفير مبادرات تعليمية فعّالة تستند إلى رؤى متعمّقة وتخدم المتداولين حول العالم.

وقد شدّدت رزان هلال خلال عرضها على أن تحرّكات الأسواق كثيرًا ما تُبنى على التوقعات لا على النتائج الفعلية، موضحةً أنّ الأخبار المتعلقة بالتعريفات الجمركية أو العقوبات أو التغييرات في السياسات يمكن أن تؤدي إلى تقلبات فورية، حتى قبل دخول أي إجراءات حيّز التنفيذ رسميًا. كما لفتت إلى أن قراءة الإشارات المترابطة بين الأسواق تمنح رؤية أعمق، مع الإشارة إلى أن مؤشر التقلب VIX بالإضافة إلى الذهب والنفط والأسهم والعملات غالبًا ما تستجيب بطرق مختلفة في أوقات التقلبات الشديدة. وأضافت أن متابعة تفاعلات المؤشرات قد يساعد المتداولين على تقليل المخاطر الناجمة عن التقدير الخاطئ لحركة التقلبات بسبب مراقبة سوق واحد بمعزل عن بقية الأسواق.

كما أشارت رزان هلال إلى أهمية الجمع بين التحليلات قصيرة المدى وطويلة المدى للأسواق. فالرسوم البيانية اليومية تُظهر ردود الفعل السريعة على الأخبار العاجلة، بينما تكشف الرسوم البيانية الشهرية عن الاتجاهات الأعمق والأكثر استمرارية. فعلى سبيل المثال، يستقر مؤشر الدولار الأميركي عند مستوى دعم بقي ثابتًا طوال 17 عامًا، فيما يواصل مؤشر النفط تراجعه خلال السنوات الماضية، وفي الوقت نفسه، يُظهر الذهب إشارات إلى تعافٍ قوي بعد تجاوزه مرحلة طويلة من الاستقرار النسبي. وأوضحت هلال أن الموافقة بين المنظورين قد تمكّن المتداولين من التمييز بشكل أوضح بين التحركات اللحظية وبين الاتجاهات الأساسية التي تشكل الصورة الأكبر للأسواق.

وفي كلمتها، تناولت رزان هلال أيضًا موضوع تزايد ارتباط الإمارات بتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يجعل الأسواق الإقليمية أكثر تأثرًا بتدفقات رؤوس الأموال العالمية، مع العلم أن مؤشر MSCI الإمارات يغطّي حوالي 85% من الأسهم المحلية. كما أشارت إلى أن ارتباط الأسواق الإماراتية بالمؤشرات الأميركية قد ارتفع خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت درجة هذا الترابط لا تزال تتغير تبعًا لدورات السوق واتجاهاته. واعتبرت هلال أن هذا التطور يسلّط الضوء على أهمية التنويع وتبنّي استراتيجية استثمارية طويلة الأمد بالنسبة للمتداولين والمستثمرين في المنطقة.

ومع اقتراب عام 2026، أوضحت هلال أن السنوات الأخيرة من فترة الولاية الرئيسية الأميركية غالبًا ما تشهد أداءً أضعف لأسواق الأسهم، لا سيما في الولاية الثانية للرئيس الأميركي حيث يزداد مستوى عدم اليقين السياسي. ومع تراكم التوترات المستمرة جراء الحروب التجارية واضطرابات سلاسل التوريد، قد تصبح أسواق الأسهم العالمية والعملات والسلع أكثر عرضة لتقلبات حادة مقارنة بالسنوات الماضية. وأكدت هلال أن التعامل مع هذا المشهد يتطلّب بناء استراتيجيات على أسس تحليل طويلة الأمد، والتحقّق من التحرّكات عبر إشارات الأسواق المختلفة، والحفاظ على قدرٍ كبيرٍ من المرونة للتكيّف مع تغيّر الظروف.

بصفتها الراعي العالمي لمعرض فوركس إكسبو دبي 2025، استعرضت شركة FOREX.com خلال المعرض منصاتها التداولية الحائزة على أهم الجوائز، إلى جانب خدمتها الجديدة لتداول العملات الرقمية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فضلًا عن مجموعة من الأدوات والاستراتيجيات المتقدِمة المصممة لتلبي متطلبات الأسواق سريعة التغيّر. وتجدر الإشارة إلى أن FOREX.com حصلت في عام 2025 وحده على 11 جائزة، من بينها جائزة "الأفضل ضمن الفئة بشكلٍ عام" و"الأفضل ضمن الفئة من حيث ثقة العملاء"، ضمن جوائز ForexBrokers.com السنوية.

