من الدمام والأحساء إلى قطر

كريم تزيد حجم أسطولها بمقدار 1،000 سيارة إضافية في الدوحة والمدن المجاورة لتسهيل تنقل الجماهير

كريم توفر حلول مختلفة للجماهير في قطر من خلال شراكات مع Grab و Alipay و Kakao

الرياض: بينت كريم، المنصة الرائدة للخدمات المتعددة في منطقة الشرق الأوسط، بأنها ستطلق خلال فترة كأس العالم رحلات مكوكية، تندرج تحت خدمة النقل بين الدول، وذلك لنقل الجماهير السعودية من الدمام والأحساء إلى الدوحة لمؤازرة المنتخب السعودي وحضور مباريات مونديال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ™.

وأستعداداً لتدفق الأعداد الكبيرة من المشجعين إلى قطر لحضور مباريات المونديال، رفعت كريم من حجم أسطولها بإضافة 1,000 سيارة. كما من المتوقع أن يزيد حجم أسطول كريم في قطر والمدن الرئيسية المجاورة مثل دبي، إلى 50%. وذلك لخدمة المشجعين وتسهيل تنقلاتهم.

وستوفر كريم خدمة التنقل بين الدول بين المملكة وقطر للجماهير الراغبة في حضور مباريات كأس العالم في رحلات مريحة وبأسعار معقولة. ويمكن للعملاء حجز رحلة إلى الدوحة قبل يوم واحد في سيارة تتسع إلى ثلاثة ركاب.

وتوفر كريم من خلال تواجدها في مطار الدوحة الدولي ومطار حمد الدولي إمكانية الوصول المباشر إلى جميع ملاعب كأس العالم الثمانية بسرعة وسهولة من خلال مسارات مخصصة لسيارات كريم. كما ستتوفر خدمة الرحلات بين المدن للراغبين في حضور أكثر من مباراة. ويمكن للجماهير في قطر الاستفادة من باقات العروض الحصرية التي تتيح لهم حجز رحلات متعددة بسعر مخفض.

من جهته علق غيث الجهني ، المدير العام لشركة كريم في المملكة: "يسرنا في كريم بأن نكون جزءاً من هذا الحدث العالمي، من خلال توفير حلول تنقل تسهل من حضور الجماهير السعودية في المملكة لمباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ ™. بالإضافة إلى توفير فرص دخل إضافية لكباتن كريم في المملكة."

كما قال أنطونيو الأسمر، مدير عام كريم في دول مجلس التعاون الخليجي: "سعيدين بتقديم الدعم لكأس العالم الأول في المنطقة وتعزيز تواجدنا هنا قبل هذا الحدث العالمي. إنه لشرف كبير لنا أن نعمل مع مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين للتأكد من تسهيل تجربة السياح وتنقلاتهم في هذا الحدث العالمي."

وستوفر كريم حلول التنقل المريحة بدون تأخير باستخدام كلمة المرور لمرة واحدة (OTP) في جميع الملاعب الثمانية، ويمكن للعميل طلب هذا الرمز لدى إضافته نقطة بدء الرحلة على التطبيق، على أن يقدم هذا الرمز لكابتن كريم الموجود في المسار المخصص، إذ سيكون كباتن كريم في الانتظار عند المسارات المخصصة أمام الملاعب الثمانية.

واحتفالًا بإقامة أول بطولة كأس العالم في المنطقة، عقدت كريم شراكات مع شركاء محليين ودوليين لاستيعاب التدفق الكبير للسياح المهتمين بحضور هذا الحدث البارز. فمن خلال شراكتها مع "Grab" و"Alipay" و"Kakao"، سيتمكن العملاء القادمين من الدول الآسيوية من حجز الرحلات مع كريم على هذه التطبيقات من خلال الدمج المباشر مع تطبيق كريم.

وقد شهدت الخدمات التي تقدمها منصة "كريم" تحولًا كبيرًا لتتجاوز خدمات التنقل، حيث تقدم الآن خدمات توصيل الطعام والنقل بين المدن، وخدمة حجز مواعيد الحصول على لقاح "كوفيد-19"، مع التوصيل للموعد، وخدمة حجز موعد اختبار PCR لفيروس "كورونا". وقد أكمل كباتن "كريم" أكثر من 250 مليون رحلة حتى الآن، وتجاوزت أرباحهم في عام 2021 الـ 430 مليون ريال سعودي (115 مليون دولار أمريكي).

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لمحة حول "كريم"

تقدّم منصة "كريم" الإلكترونية التطبيق الشامل لجميع الخدمات اليومية 'Super App' الذي يَعِد بمستقبل أفضل لمنطقة الشرق الأوسط. وتلعب دورًا بارزًا في دعم اقتصاد المنطقة المتنامي من خلال توفير باقة مميزة من الخدمات التي يحتاجها الأشخاص للتنقل، وطلب الأشياء، وتحويل الأموال عبر تطبيق موّحد للهواتف الذكية. وتتمثل مهمة "كريم" في تبسيط حياة الناس والارتقاء بها، وبناء مؤسسة رائدة تجسد مصدر إلهام للآخرين.

وقد تأسست "كريم" في يوليو 2012، وتعمل الآن في أكثر من 95 مدينة منتشرة في 10 دول، كما أنها توفّر أكثر من مليوني فرصة عمل في المنطقة. وقد أصبحت "كريم" شركة تابعة ومملوكة بالكامل لصالح شركة "أوبر تكنولو جيز" الأمريكية في يناير 2020. www.careem.com

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