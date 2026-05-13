دبي: أعلنت شركة "إي آند الإمارات" عن توفير خدمة «+Fibre»، الخدمة المتطورة للإنترنت المنزلي التي تجمع بين اتصال الألياف الضوئية فائق السرعة والموثوقية وتجارب الألعاب والترفيه المميزة. وبالاعتماد على البنية التحتية الرائدة عالمياً للألياف الضوئية التي تتميز بها دولة الإمارات، توفر خدمة «+Fibre» سرعات متعددة الجيجابت وتجربة اتصال سلسة وموثوقة للغاية، بما يمكّن طموحات العملاء الذين يعيشون أسلوب حياة رقمي في مختلف أنحاء الدولة.

تقدم هذه الخدمة اتصالاً ثابتاً وعالي الأداء بالإنترنت بزمن استجابة منخفض في جميع أنحاء المنزل. ولتوفير أفضل تجربة للعملاء، تتيح "إي آند الإمارات" أيضاً إمكانية توصيل سرعات اتصال بأكثر من جيجابت مباشرة إلى غرف محددة عبر خدمة الألياف الضوئية إلى الغرف، ما يوفر اتصال ألياف ضوئية حقيقي داخل كل غرفة لضمان أعلى درجات الموثوقية. وقد صُمم هذا الجيل المتطور من الخدمة للقضاء على تأخير وتقطّع الاتصال، سواء أثناء البث المباشر بدقة 8K، أو المنافسة في ألعاب الإنترنت عالية المستوى، أو استكشاف تطبيقات الواقع الممتد الغامرة.

وقال مروان بن شكر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في "إي آند الإمارات": «تعتمد المنازل اليوم على اتصال سريع ومرن ومصمّم بشكل يتناسب مع متطلبات المستقبل. وتجسّد خدمة "+Fibre" التزامنا بالتميّز من خلال الجمع بين أحدث تقنيات الألياف الضوئية والأداء الذكي داخل المنازل، لتقديم تجارب متفوقة لعملائنا باستمرار. ويساهم انتشار شبكاتنا للألياف الضوئية في مختلف أنحاء دولة الإمارات في تمكين المزيد من الأسر من الوصول إلى إنترنت عالي السرعة وتوفير بيئة رقمية جاهزة للمستقبل، تلبي كافة طموحاتهم بدءاً من التجارب الترفيهية الغامرة ووصولاً إلى المتطلبات الرقمية للعمل والتعلّم».

ولتعزيز تجربة «+Fibre»، سيحصل العملاء المشتركون في باقات "eLife Ultra Starter" و"Neo" و"Neo Fusion home" على أجهزة متقدمة بتقنية Wi-Fi7. وتتميز هذه التقنية الحديثة بسهولة ضبطها وتشغيلها، وتوفّر سرعات من فئة الجيجابت وتغطية أقوى في أنحاء المنزل، إلى جانب ميزة الدعم الفني عن بُعد من قبل "إي آند الإمارات" لضمان سهولة التحكم. وتُسهم تقنية Wi-Fi7 في تحسين سرعة واستجابة الاتصال، ما يتيح تشغيل عدة أجهزة وأنشطة بسلاسة في الوقت ذاته.

توفر خدمة «+Fibre» أداءً متعدد الجيجابت بسرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية. ويمكن للعملاء المشتركين في باقة 1 جيجابت في الثانية توقع سرعات تنزيل تتراوح بين 900 و940 ميجابت في الثانية، بينما يمكن لمشتركي باقات 5 جيجابت و10 جيجابت في الثانية توقع سرعات تبلغ 5 جيجابت و8 جيجابت في الثانية على التوالي، وذلك عند استخدام اتصال إيثرنت سلكي.

ويمكن لجميع عملاء خدمات الإنترنت المنزلي من "إي آند الإمارات" الاستفادة من مزايا خدمة «+Fibre» تلقائياً، ممن يستخدمون جهاز متوافق والمشتركون في إحدى باقات "eLife Ultra Starter" أو "Neo" بسرعة 1 جيجابت أو "Neo Fusion home".

وتواصل دولة الإمارات تصدّرها الترتيب العالمي في معدل انتشار الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل، بنسبة تغطية تقارب 99.7% وفقاً لمجلس توصيل الألياف الضوئية للمنازل في أوروبا، ما يضع الدولة في صدارة الاقتصادات الرقمية المتقدمة مثل كوريا الجنوبية والصين، ويؤكد ريادتها في البنية التحتية لإنترنت النطاق العريض الثابت.

-انتهى-

#بياناتشركات