سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: "أصبح الالتزام بتطوير صناعة سياحة رياضية أكثر استدامة حقيقة واقعة".

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات النقل في جميع أنحاء العالم، عن الفائزين بأول جوائز منظمة الأمم المتحدة للسياحة للتميز في السياحة الرياضية المستدامة، بدعم الاتحاد الدولي للسيارات (FIA).

وجرى الاعلان عن الفائزين في حفلٍ أُقيم في مدريد في نهاية هذا الأسبوع قبيل انطلاق سباق جراند بري ABB فورمولا إي كوبرا رافال مدريد حيث أظهر الفائزون ريادة وابتكاراً في مجالات رئيسية في السياحة المستدامة، وأبرزوا الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة، وقابلية التوسع، والإرث طويل الأمد.

وفي هذا السياق، تحدث محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات وسفير الأمم المتحدة للسياحة المستدامة في الرياضة، قائلاً: "يسلط تنوع وجودة الفائزين في دورتنا الأولى الضوء على الزخم العالمي المتزايد خلف السياحة الرياضية المستدامة".

وأضاف: "ان هذه الجوائز تحتفي بالأثر الإيجابي للرياضة كقوة دافعة للابتكار والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للسياحة، نضع معايير جديدة للاستدامة، ونبني مستقبلاً تستمر فيه الرياضة في توحيد الشعوب عبر الحدود".

الفائزون بالجوائز

جائزة الحدث الرياضي الأكثر استدامة - الفائز: رالي سيكتو فنلندا - رائد في تطبيق معيار ISO 20121 ومنتدى "إشعال شرارة المستقبل" للاستدامة (شركة AKK Sports المحدودة، فنلندا).

جائزة الأثر المجتمعي في السياحة الرياضية - الفائز: سباق سالومون كابادوكيا ألترا تريل (وكالة تنمية السياحة التركية وشركة Agency & Argeus للسفر والفعاليات، تركيا).

جائزة الابتكار في تطوير السياحة الرياضية - الفائز: سالفيلدن ليوغانغ - أداء مستوحى من الطبيعة في سياحة الدراجات الجبلية الصديقة للبيئة (شركة سالفيلدن ليوغانغ السياحية المحدودة، النمسا).

جائزة الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص في السياحة الرياضية - الفائز: مادكاب يونيفرس (مادكاب إس. إل. إسبانيا).

جائزة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات الاستثنائية - الفائز: تيرانا - المدينة الأوروبية للرياضة 2023 (بلدية تيرانا، ألبانيا).

جائزة الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة الاستثنائية - الفائز: رالي باراغواي 2025 –بطولة العالم للراليات (سيناتور، باراغواي).

من جانبها قالت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة: "عندما وقعت منظمة الأمم المتحدة للسياحة والاتحاد الدولي للسيارات مذكرة التفاهم عام ٢٠٢٤، التزمنا معا بتطوير قطاع سياحة رياضية أكثر استدامة".

وأضافت: "لقد تحول هذا الالتزام إلى واقع ملموس الليلة الماضية مع افتتاح حفل جوائز التميز في السياحة الرياضية المستدامة. ان هذا الإنجاز يثبت أن تعاوننا أصبح منصة عالمية تكرم الاستدامة والابتكار والتأثير المجتمعي، لتتحول رؤيتنا المشتركة إلى إرث قيم لهذا القطاع".

وتم تقديم ما مجموعه 70 طلباً من قبل منظمات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الاتحادات وهيئات السياحة والحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركات والجامعات، وتمّ اختيار 28 منها للقائمة النهائية، حيث اختارت الفائزين لجنة تحكيم مؤلفة من سبعة خبراء.

وتعتبر هذه الجوائز مبادرة مشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للسياحة والاتحاد الدولي للسيارات (FIA) وتكرم المشاريع والفعاليات التي تدمج بنجاح الرياضة والسياحة مع التنمية المستدامة.

نبذة عن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)

الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) هو الهيئة الإدارية المشرفة على رياضة السيارات العالمية واتحاد منظمات النقل على مستوى العالم. وهو منظمة غير ربحية ملتزمة بدفع عجلة الابتكار ودعم السلامة والاستدامة والمساواة في رياضة السيارات والنقل.

تأسس الاتحاد الدولي للسيارات عام 1904، وله مكاتب في باريس ولندن وجنيف، ويضم 245 منظمة عضواً في خمس قارات، تمثل ملايين مستخدمي الطرق ومحترفي رياضة السيارات والمتطوعين. تقوم الهيئة بتطوير وإنفاذ اللوائح الخاصة برياضة السيارات، بما في ذلك ست بطولات عالمية تابعة للاتحاد الدولي للسيارات، لضمان أن تكون المسابقات العالمية آمنة وعادلة للجميع.

