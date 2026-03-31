الرياض، المملكة العربية السعودية ولندن، المملكة المتحدة: أعلنت شركة مُزن، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، عن حصولها على تصنيف متقدم في تقرير Financial Crime and Compliance 50(FCC50) من قبل مؤسسة تشارتيس للأبحاث لعام 2026، حيث جاءت في المركز الـ16 عالميًا ضمن أكبر مزوّدي تقنيات مكافحة الجرائم المالية حول العالم. ويُعد هذا الإنجاز قفزة نوعية بواقع 30 مركزًا مقارنةً بالعام الماضي، ويُرسّخ مكانة مُزن باعتبارها الشركة الوحيدة من الشرق الأوسط التي تم إدراجها ضمن هذا التصنيف العالمي.

يُصدر هذا التقرير سنويًا عن مؤسسة تشارتيس للأبحاث، ويقيّم أبرز الشركات العالمية وفق معايير تشمل قوة التقنية، والابتكار، والاستراتيجية، والأثر في السوق. ويعكس الأداء المتقدم لمُزن استثمارها المستمر في قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتزامها بتقديم حلول فعّالة وعالية التأثير في مجال مكافحة الجرائم المالية لمؤسسات القطاع المالي حول العالم.

ويأتي هذا الإنجاز مدفوعًا بالأداء القوي لمنصة "فوكال" الرائدة من مُزن، وهي منصة متكاملة ومبنية جوهريًا على الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجرائم المالية، وتعتمد على بنية FRAML الموحدة التي تجمع بين قدرات مكافحة غسل الأموال واكتشاف الاحتيال في نظام واحد. وتُمكّن فوكال المؤسسات المالية من تنفيذ عمليات مكافحة غسل الأموال، واكتشاف الاحتيال، وفحص العقوبات، والامتثال التنظيمي ضمن بيئة موحّدة، مع دعم أسرع لعمليات التفعيل وتحسين الكفاءة التشغيلية.

كما حصلت مُزن أيضًا على عدة جوائز فئوية ضمن التقرير، منها جائزة "Time to Value" ضمن فئة الشمول المالي، وجائزة "Portfolio Monitoring" ضمن فئة القدرات الوظيفية. وتُبرز هذه الجوائز قدرة المنصة على تقديم أثر ملموس، وأتمتة العمليات الامتثالية المعقدة، وتقليل الأعباء التشغيلية، وتسريع العائد على الاستثمار، وذلك من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيلي.

وبهذا الصدد، قال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مُزن: "يعكس هذا التصنيف المسار التصاعدي الذي تسير عليه مُزن بينما نعيد تعريف كيفية التعامل مع الجرائم المالية والاحتيال على مستوى العالم. ومع تزايد تعقيد المتطلبات التنظيمية وارتفاع مخاطر الجرائم المالية، أصبحت المؤسسات بحاجة إلى تقنيات توفّر وضوحًا وسرعةً وقدرة على التوسع. ويعكس استمرار تقدمنا في تصنيف FCC50 ليس فقط قوة نموّنا، بل أيضًا الثقة التي يضعها فينا عملاؤنا لحماية مؤسساتهم، إلى جانب الجهود الاستثنائية لفرقنا التي تواصل العمل برؤية واضحة ودقة عالية.

وقال شون أومالي، مدير الأبحاث في تشارتيس: "يعكس التقدم السريع الذي حققته مُزن في تصنيف FCC50 حجم الاستثمارات الأخيرة في حلولها لمكافحة الجرائم المالية، والتي تتماشى مع خارطة طريق تقنية استراتيجية متينة، إلى جانب مبادرات نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي. وتواصل هذه الاستثمارات تحقيق نتائج قوية عبر معظم مكوّنات التقنية الأساسية لدى مُزن، لا سيما من حيث قابلية التوسع والمرونة، والتحليلات، وشفافية النماذج، وتطويرها".

ويُعزّز إدراج مُزن كالشركة الوحيدة في الشرق الأوسط ضمن تصنيف FCC50 لعام 2026 مكانتها كرائد إقليمي بطموحات عالمية. ومع تزايد حاجة المؤسسات المالية إلى حلول امتثال متكاملة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، تواصل مُزن توسيع حضورها عالميًا، مقدّمةً دعماً للمؤسسات في مواجهة تعقيدات الجرائم المالية المتزايدة.

نبذة عن "مُزن"

مُزن هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي المؤسسي، تمكّن المنظمات من اتخاذ قرارات مدروسة، عن طريق منصات ذكية في مجالين محوريين: مكافحة الجرائم المالية والذكاء المعرفي المؤسسي. تقنيات مُزن مُصمَّمة للعمل على نطاق عالمي، مع القدرة على التكيّف مع احتياجات كل قطاع تخدمه.

#بياناتشركات