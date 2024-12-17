دبي، نظّمت "فاست إكس" Fastex، المنظومة الرائدة في تقديم حلول الـ Web3 والتي تلعب دوراً حاسماً في إعادة تشكيل مشهد تقنية التعاملات الرقمية )بلوك تشين( والتمويل الرقمي، مؤتمر "هارموني ميت آب 4" في فندق إنتركونتيننتال رأس الخيمة. ويشكّل هذا المؤتمر ملتقى بارزاً يجمع قادة الفكر في مجال الـ Web3 والمبتكرين والخبراء البارزين في القطاع. وخلال الحدث، تم تسليط الضوء على الإمكانات التحويلية لتقنية البلوك تشين وكيفية دمجها في النظام الإيكولوجي الرقمي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما شكّل مؤتمر "هارموني ميت آب 4" التقني منصة رئيسية لمناقشة الاتجاهات الرئيسية، وتعزيز التعاون، واستكشاف مستقبل التمويل اللامركزي والملكية الرقمية، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات في مجال البلوك تشين.

شهد مؤتمر هذا العام مجموعة من الأحداث البارزة، بما في ذلك سلسلة من الكلمات الرئيسية وجلسات نقاش تفاعلية جماعية بمشاركة نخبة من المتحدثين. وخلال الحدث، استعرض الرئيس التنفيذي لشركة "فاست إكس"، فاختانغ أبراهاميان، تصوراته حول أحدث التطورات التي حققتها الشركة داخل نظامها الإيكولوجي للـ Web3، ومن بين هذه التطورات، إطلاق "دليل ربط الحصة" (PoSA)، وهي آلية إجماع بديلة شائعة لدليل العمل، والتي من المتوقع أن تعيد تعريف قابلية التوسع والأمن في شبكات البلوك تشين.

وقال فاختانغ أبراهاميان: "تعتبر رحلتنا مع مؤتمر "هارموني ميت آب 4" التقني دليلاً على قوة التعاون والابتكار في مجال الـ Web3. كما يعكس هذا الحدث التزامنا بتطوير نظام إيكولوجي ديناميكي، حيث اجتمع تحت قبّته نخبة من قادة الفكر والمبتكرون والأطراف المؤثرين في القطاع لمناقشة التحديات والفرص الأكثر إلحاحاً المتعلقة بتقنية البلوك تشين. ومن خلال إتاحة عقد جلسات نقاشية هادفة على غرار هذه، واستعراض آخر التطورات المستجدة، كنا في الواقع نهدف إلى إنشاء منصة مواتية تُمكّننا من تحقيق مزيد من التقدم وتمكين المجتمعات من استغلال الإمكانات الكاملة للأنظمة اللامركزية. لقد كان مؤتمر "هارموني ميت آب 4" التقني في الواقع خطوة محورية وعاملاً مهماً في تشكيل ملامح مستقبل البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلاً عن إرساء معيار عالمي للإبداع والتعاون في مجال الـ Web3."

ومن بين العديد من المناقشات التي جرت خلال المؤتمر، كانت هناك جلسة بعنوان: "إطلاق العنان لإمكانات البلوك تشين: القيادة الاستراتيجية في مجال خدمات أمين الحفظ والتنظيم والابتكار" التي أدارها جيف ويلسر، الكاتب ومقدم البودكاست في شركة "كوين ديسك". وضمت الجلسة خبراء بارزين، مثل جيري أفينتاكيس، رئيس المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "زوديا كوستودي"، وتيم تشين، الشريك في شركة "نوفو كابيتال"؛ وكارل تليس، مؤسس شركة "آي أدفايزوري"؛ وإيجور أرخيبينكو، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مركز دبي للبلوك تشين؛ وفاختانغ أبراهاميان، الرئيس التنفيذي لشركة "فاست إكس". وتناولت هذه المناقشة موضوعات مهمة للغاية، شملت دور البلوك تشين في تعزيز حلول خدمات أمين الحفظ، والتكيف مع مشهد الأنظمة الرقابية دائم التغيّر، وتكامل الابتكار مع الامتثال. كما تم تسليط الضوء على الهوية الرقمية الناشئة والألعاب واتجاهات فنون الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، مما أكد على الفرص الهائلة المتاحة ضمن النظام الإيكولوجي اللامركزي.

علاوة على ذلك، تم خلال مؤتمر "هارموني ميت آب 4" تقديم أحدث المستجدات في النظام الإيكولوجي المالي للبلوك تشين، والذي يتمثل في شبكة (Bahamut). وتبرز هذه المبادرات التزام "فاست إكس" بتمكين المستخدمين والشركات من خلال توفير أدوات متطورة تساعدهم على استكشاف فوائد العالم اللامركزي والاستفادة القصوى منه.

عززت "فاست إكس" حضورها ومكانتها كشركة رائدة في ابتكار الـ Web3 من خلال تحقيق عدد من الإنجازات الاستثنائية مؤخراً، بما في ذلك حصولها على الموافقة التنظيمية من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) وافتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي التجاري العالمي، ون سنترال. تؤكد هذه التطورات على التزام الشركة بتطوير الاقتصاد الرقمي مع تعزيز دور دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للبلوك تشين والأصول الرقمية.

نبذة عن شركة "فاست إكس" Fastex

تُعدّ "فاست إكس" Fastex منظومة إيكولوجية شاملة مصممة لطرح مفهوم جديد في تجربة الويب3 (Web3). تتميز شركة "فاست إكس" Fastex بكونها رائدة في مجال تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي، حيث تدمج بسلاسة الفرص الهائلة المتاحة ضمن بيئة موحدة وسهلة الاستخدام مثل حل صرف العملات المشفرة "فاست إكس إكستشينج"Fastex Exchange ، وبوابة التعامل بالعملات المشفرة "فاست إكس ووليت"Fastex Wallet ، و"فاست إكس كارد" Fastex Card ومنصة التجارة الإلكترونية – منصة ftNFT مع المساحات "المادية الرقمية" المعروفة باسم: "فيجيتال"، وكذلك تطبيق YoHealth لتعزيز نمط الحياة الصحي على الأجهزة المحمولة. تتميز شركة "فاست إكس" Fastex بإعطاء الأولوية للامتثال التنظيمي مما يضمن تجربة آمنة وموثوقة لجميع المستخدمين في مشهد الويب3 (Web3) دائم التطور.

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