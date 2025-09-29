البرنامج يشتمل على فئات عديدة، تتضمن تكنولوجيا Fast 50، والنجم الصاعد، والتأثير، والمرأة في القيادة، وقيادات

الشرق الأوسط - كشفت ديلويت الشرق الأوسط عن افتتاح باب التسجيل في الدورة الخامسة من برنامجها تكنولوجيا Fast 50، الذي يسلط الضوء على أسرع الشركات التقنية الناشئة نمواً في الشرق الأوسط وقبرص ويصنّفها ضمن قائمة خاصة. وتدعو ديلويت الشرق الأوسط الشركات لإرسال الطلبات قبل انتهاء المهلة المحددة يوم 19 ديسمبر 2025.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سكوت والان، مسؤول قطاع الشركات الخاصة في ديلويت الشرق الأوسط: "ما يميز الدورة الخامسة من برنامج تكنولوجيا Fast 50 ليس النمو اللافت الذي نشهده فحسب، بل تنوّع الابتكارات في مختلف أنحاء المنطقة. فمن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية إلى الاستدامة والتقنيات الصحية والذكاء الاصطناعي، يحتفي البرنامج بالشركات التقنية في مختلف مراحل نموها، والتي تسهم في رسم ملامح مستقبل الاقتصاد والمجتمع في الشرق الأوسط وقبرص".

ويتضمن البرنامج خمس فئات: تكنولوجيا Fast 50، التي تكرّم أسرع الشركات التقنية نمواً من حيث الإيرادات، والنجم الصاعد، المخصصة للشركات الناشئة الواعدة ذات الإمكانات الكبيرة، وفئة التأثير التي تكرّم الشركات التي تضع مبادئ الاستدامة والحوكمة والمسؤولية المجتمعية في صميم رسالتها، وفئة المرأة في القيادة التي تسلط الضوء على الشركات التي تقودها رائدات أعمال، وأخيرًا فئة قيادات التي أُطلقت لتكريم إنجازات مؤسسي الشركات من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي. ويُنظر تلقائياً في ترشيحات الشركات المؤهلة ضمن جميع هذه الفئات بمجرد تعبئة استمارة الترشيح، فيما يُشجَّع المتقدمون السابقون والفائزون على المشاركة سنوياً مع تزويدهم برابط مختصر لتسهيل عملية التسجيل.

وشكّلت الدورة الرابعة من البرنامج العام الماضي محطة بارزة مع أكثر من 200 طلب مشاركة، ما يعكس الزخم المتنامي لمنظومة الشركات الناشئة في المنطقة. وتصدّرت المملكة العربية السعودية القائمة بنسبة 30% من الشركات المدرجة، تلتها دولة الإمارات (28%) ثم قبرص (16%). وحققت الشركات المصنّفة معدّل نمو لافت بلغ 8,823% في المتوسط، فيما تجاوزت 29 شركة نسبة نمو 1,000%، وسجّلت الشركة المتصدرة قفزة استثنائية بلغت 20,164%. كما برز قطاعا التكنولوجيا المالية والبرمجيات في صدارة القطاعات المُمثلة، في حين شهدت مؤشرات التنوع تقدماً ملحوظاً مع وصول نسبة الشركات المُصنّفة التي تقودها نساء إلى 18% مقارنة بنسبة 15% في العام السابق.

ويُتاح التسجيل حالياً للشركات التقنية العاملة في قطاعات الاتصالات، والتجارة الرقمية، والتكنولوجيا البيئية، والتكنولوجيا المالية، والأجهزة، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والإعلام، والترفيه، والبرمجيات.

