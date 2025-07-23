إطلاق المرحلة الأولى من مبيعات قطع أراضي تاون هاوس سكنية في أرقى مشروع تطوير عقاري متكامل في دبي يجمع بين التراث والرفاهية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة " fämالعقارية" عن تعيينها وكالة رئيسية حصرية للمرحلة الأولى من مشروع التطوير العقاري الرئيسي "كيتورا أرض" في دبي والبالغ قيمته 60 مليار درهم إماراتي، وهو أول مشروع سكني فاخر متكامل يجمع بين التراث والرفاهية في دبي.

وتوفر المرحلة الأولى من المشروع للمستثمرين والمشترين فرصة نادرة لشراء قطع أراضي سكنية مع تصاريح لبناء منازل تاون هاوس فاخرة، وهي فئة من العقارات أصبحت واحدة من أكثر فئات الأصول ندرة وطلباً في سوق العقارات الفاخرة في دبي اليوم.

ويقع مشروع كيتورا أرض من مجموعة ماج للتطوير العقاري في منطقة الروية الأولى في دبي، ويجمع بين الأصالة والتصاميم المعمارية العربية التقليدية، والابتكار الشامل في مجال الرفاهية الحديثة.

وتضم المرحلة الأولى 93 مجمعاً سكنياً مخططاً بعناية و558 قطعة أرض لبناء منازل تاون هاوس فاخرة، وسيتم طرح المرحلة الأولى في السوق بخطط دفع جذابة. وستطلق شركة "fäm العقارية" المشروع رسمياً للوسطاء في فعالية رسمية في قاعة الجوهرة للحفلات في مدينة جميرا صباح غد (23 يوليو).

ويقدم المخطط الرئيسي الأوسع رؤية جديدة لحياة فاخرة تجمع بين التراث العربي الأصيل والرفاهية العصرية، لخلق مجتمع متكامل لا مثيل له في دبي. ان اسم "أرض"، الذي يعني "الأرض" باللغة العربية، يعكس ارتباط المشروع الوثيق بالتراث والطبيعة.

وفي هذا السياق، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " fämالعقارية": "نحن متحمسون للتعاون مع مجموعة ماج في هذا المشروع المميز. ويعد مشروع كيتورا أرض خياراً مثالياً لخبرتنا في مجال المبيعات على الخارطة، والاستشارات العقارية، وتوفير حلول دفع مرنة تلبي احتياجات المشترين اليوم."

وأضاف: "ان هذا الاطلاق ليس مجرد إطلاق عقاري تقليدي، ولا منتج تقليدي. نحن نقدم لكم أروع فرصة تراثية وترفيهية في دبي تتمثل في قطع أراضي تملك حر مع تصاريح بناء منازل تاون هاوس فاخرة، جاهزة للراغبين في البناء والتصميم والاستثمار في قيمة تدوم للأجيال القادمة مع الحفاظ على التراث الثقافي العربي الأصيل."

"إن الدمج الحقيقي بين التراث والرفاهية محدود، وقطع الأراضي المخصصة لبناء منازل تاون هاوس فاخرة في هذه المجمعات السكنية هي بلا شك الأكثر طلباً والأصعب العثور عليها في السوق اليوم. وكان هذا القطاع رائداً على مدار السنوات الأربع الماضية من حيث الأداء واهتمام المستثمرين".

ويعكس مشروع كيتورا أرض التزام مجموعة ماج الممتد على مدى 45 عاماً بالتميز والابتكار، مع التركيز على التصميم العربي ومرافق الرفاهية الفاخرة بما في ذلك السبا والساونا، واليوغا وتمارين البيلاتس، ومسارات الجري وركوب الدراجات والمساحات الخضراء. وتتميز المناظر الطبيعية الخلابة بأشجار جلبت من إيطاليا وإسبانيا وتايلاند وأفريقيا، وكل ذلك ضمن مجتمع سكني متكامل يركز على تحقيق قيمة مضافة على المدى الطويل.

ومن المقرر تسليم البنية التحتية في الربع الأول من عام 2026، على أن يبدأ البناء في الربع الأخير من عام 2026، ويكتمل المشروع بالكامل بحلول عام 2030. ويمثل هذا المشروع رابع أكبر مشروع في محفظة كيتورا الفاخرة، بعد نجاح مشاريع كيتورا ريزيرف، وكيتورا ريسورت، وكيتورا بهار، مما رسّخ مكانة كيتورا كواحدة من أبرز العلامات التجارية العقارية الفاخرة عالمياً.

مواصفات المشروع الرئيسية:

إجمالي الاستثمار: 60 مليار درهم إماراتي، مجمع سكني رئيسي

المرحلة الأولى: 558 تاون هاوس فاخر موزعة على 93 مجمعاً سكنياً

مساحات الأراضي: من 142.5 إلى 423.2 متراً مربعاً (من 1,534 إلى 4,555 قدماً مربعاً)

خطط الدفع: ثلاثة خيارات مرنة مع دفعة أولى 20%

التصميم المعماري: تصميم عربي أصيل مع مرافق فاخرة وعصرية

الجدول الزمني: اكتمال البنية التحتية في الربع الأول من عام 2026، وبدء أعمال البناء في الربع الرابع من عام 2026.

لمحة عن مجموعة ماج:

تأسست مجموعة ماج عام ١٩٧٨، ورسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال العقارات الفاخرة بمحفظة مشاريع ومجتمعات عقارية تبلغ قيمتها ٢٥ مليار دولار أمريكي. ويمتد سجل الشركة الحافل على مدى ٤٥ عاماً، ويتضمن مشاريع تطوير ناجحة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. وقد رسخت علامة كيتورا، التي أُطلقت عام ٢٠٢٢، مكانتها بسرعة كشركة رائدة في مجال العقارات الفاخرة بمحفظة أصول تبلغ قيمتها ٥ مليارات دولار أمريكي.

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