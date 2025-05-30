أعلنت شركة Falcon Technic، الذراع المتخصصة في خدمات الصيانة والإصلاح والفحص التابعة لشركةFalcon ، وهي إحدى الشركات البارزة ضمن مجموعة Alex Group Investment، عن إطلاق أول مشروع صيانة ثقيلة يتم تنفيذه بالكامل داخل منشآتها الخاصة، وذلك على إحدى طائراتها الفاخرة من طراز Global Express XRS.

وتخضع الطائرة حالياً لعملية فحص شاملة تمتد على مدار ستة أسابيع في منشأة Falcon Technic الحديثة الواقعة في منطقة دبي الجنوب. ويُعد هذا الفحص الدوري، الذي يُجرى كل 60 شهراً وفقاً للبرنامج المعتمد لصيانة الطائرة، مرحلة أساسية لضمان أعلى مستويات السلامة والكفاءة التشغيلية. ويتطلب هذا النوع من الفحوصات المعقدة عدة أسابيع من العمل المتخصص والدقيق.

يمثل هذا الإنجاز نقطة تحول بارزة في مسيرة شركة Falcon ، التي حصدت مؤخراً شهادة اعتماد CAR 145 المرموقة من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يعكس التزامها الصارم بأعلى معايير السلامة والجودة في قطاع الطيران. وتأتي عمليات الصيانة هذه ضمن جهود مستمرة لضمان التزام الطائرة التام بكافة لوائح ومعايير الطيران التنظيمية، مع الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والراحة التي تميز علامة Falcon.

تمتد منشأة Falcon Technic المتطورة على مساحة 13,705 متر مربع، وهي مصممة بعناية لاستقبال وصيانة جميع فئات الطائرات، بدءاً من الطائرات النفاثة متوسطة الحجم وحتى الطائرات العملاقة مثل Airbus A380. وتعكس هذه المنشأة الضخمة رؤية Falcon الطموحة واستراتيجيتها طويلة الأمد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الفني والقدرة على تقديم خدمات صيانة فنية متقدمة.

تُعد طائرة Global Express XRS من الأصول الرئيسية في أسطول Falcon. ومن خلال اتخاذ قرار إجراء هذا الفحص الحيوي داخلياً، تعزز Falcon مكانتها وتؤكد التزامها العميق بأعلى معايير الجودة، فضلاً عن تحكمها الكامل ودقتها في إدارة العمليات التشغيلية الحساسة.

وفي هذا السياق، أعرب السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Alex Group Investment عن فخره الكبير بهذا الإنجاز قائلاً: "يمثّل هذا الإنجاز لحظة تاريخية نفخر بها جميعاً، إذ أن القدرة على صيانة طائراتنا داخلياً يمنحنا ثقة مطلقة في كل خطوة من خطوات عملنا، ويُبرهن عن استعدادنا التام على التعامل مع تحديات برامج الصيانة المعقدة والمتطورة التي قد نواجهها في المستقبل."

يمثل هذا المشروع نقطة انطلاق أولى في سلسلة من مشاريع الصيانة الثقيلة الطموحة التي وضعتها Falcon Technic ضمن خارطة طريقها الاستراتيجية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الشركة على صيانة أسطولها الخاص بكفاءة عالية، فضلاً عن تقديم خدمات متخصصة لمجموعة مختارة من المشغلين الخارجيين في مختلف أرجاء المنطقة.

لمحة عن شركة Falcon

تُعتبر Falcon من أبرز مزودي خدمات الطيران الشاملة، حيث تقدم حلاً متكاملاً يلبي جميع احتياجات العملاء من خدمات الطيران، وكل ذلك ضمن منظومة واحدة متكاملة.

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