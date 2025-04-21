دبي، الإمارات العربية المتحدة- تقدم طائرة Falcon Global 7500 أفضل المميزات التي تشمل السرعة والمدى والرحابة. كما أنها تتميز بكفاءتها وموثوقيتها، وقد حازت على جوائز عدة، محققة بالتالي أرقاماً قياسية بفضل مقصورتها المجهزة بأفضل الوسائل، لتغدو الطائرة الرائدة في قطاع الطيران اليوم وفي المستقبل.

وفي هذا الصدد، قال السيد Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة Alex Group Investments، الشركة الأم لـ Falcon: "نعرب عن فخرنا بهذا الإنجاز الاستثنائي الذي حققته طائرة Bombardier Global 7500، إذ إننا نعمل على تطوير أسطولنا لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الفائقة المدى. كما تلتزم Falcon بتحقيق مستقبل مستدام لقطاع الطيران ودعم قطاع الأعمال في العالم أجمع بفضل هذا التوسع.

وتتيح عروض منتجاتنا العالية الجودة المقدّمة على متن Global 7500 لضيوفنا المسافرين بهدف العمل أو الترفيه، الاستمتاع بأفضل الرحلات وأكثرها سلاسة".

الأسرع بعد طائرة كونكورد

تُعد طائرة Falcon Global 7500 آلة زمن حقيقية، إذ إنها تنقل الركاب إلى وجهاتهم بسرعة فائقة تصل إلى 0.94 ماخ – وهي الأسرع بعد طائرة Concorde. وهذا يعني أن العالم بأسره أصبح في متناول اليد بفضل مدى الطائرة الذي يقترب من 15,000 كيلومتر.

وبمدى يتجاوز 14,000 كيلومتر، تفتح طائرة Bombardier Global 7500 آفاقاً عالمية لرحلات الطيران الخاصة طويلة المدى، سواء كانت الرحلة متوجهة من دبي إلى دولس أو من باريس إلى طوكيو. وتمنح شبكة Falcon الفريدة من نوعها طائرة Global 7500 مجالًا للتحليق بأقصى أداء، وتتيح أمام ركابها عالماً واسعاً من الإمكانيات اللامتناهية – لمدة تصل إلى 17 ساعة متواصلة.

مقصورة استثنائية

تُولي شركة Falcon صحة ورفاهية الركاب الأولوية القصوى، إن بفضل رحابة المقصورة والنوافذ فائقة الحجم، أو نقاوة الهواء أو حتى بفضل الضغط الجوي المنخفض للغاية داخل الطائرة. ويمكن لطائرة Falcon Global 7500 الجديدة استيعاب ما يصل إلى 18 راكباً براحة فائقة.

وسينعم ركابها المميزون براحة فاخرة لا مثيل بها في غرفة نوم خاصة تضم مجموعة غير مسبوقة من خيارات الأثاث الفخم، من بينها سرير مزدوج وحمام خاص مجهز بدُش حقيقي.

وقد أسهمت شركة Falcon، من خلال طرحها لطائرة Global 7500، في النهوض بتجربة السفر الجوي إلى مستوى جديد، إذ يمكن للمسافرين الاستمتاع بمشاهدة سينمائية عالمية عبر تلفاز بدقة كي 4 بحجم 55 بوصة، والذي يُعتبر الأكبر في القطاع، بالإضافة إلى أنه يقدّم جودة الصورة المذهلة والصوت الغامر بواسطة نظام صوتي رائد يتميز بأول تقنية صوت متمركزة حول المقعد.

أهداف مستدامة

تُعد طائرة Bombardier’s Global 7500 أول طائرة أعمال تحصل على إعلان المنتج البيئي، مسهمة بالتالي في توفير شفافية مطلقة بشأن أدائها البيئي. فهي تحلق على ارتفاع أعلى (يصل إلى 51,000 قدم) من الطائرات التجارية، حيث الهواء أقل كثافة، مما يتيح لها الطيران بسرعة أكبر مع استهلاك وقود أقل.

وبهدف أن تصبح المشغل الرائد للطائرات الخاصة في الشرق الأوسط، تسعى Falcon إلى امتلاك أسطول يضم أكثر من 50 طائرة خاصة حديثة بحلول أواخر العام 2026.

جهات الاتصال :

Oleg Kafarov

مدير المجموعة للتسويق والعلامة التجارية

Alex Group Investment

هاتف: ‎+97143246592

البريد الإلكتروني: office@alexinvestmentgroup.com

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