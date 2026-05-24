حصلت مجموعة إيديكس، الرائدة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء "EPC”في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، على مشروع الميناء البري والمحجر البيطري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بولاية عبري– الحزمة الثالثة، من قبل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة (OPAZ)، وذلك ضمن مشروع المنطقة الاقتصادية بالظاهرة (EZAD)، أحد المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية في سلطنة عُمان الهادفة إلى دعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، وبمشاركة مجموعة السرين (مجموعة سعيد سالم الوهيبي) كشريك محلي لإيديكس في سلطنة عُمان. تمثل ترسية هذا المشروع علامة فارقة واستراتيجية في مسيرة التوسع المستمر لمجموعة إيديكس في منطقة الخليج العربي، كما تعزز دور المجموعة المتنامي في تنفيذ مشروعات تطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية الضخمة.

وجرى توقيع الاتفاق خلال حفل رسمي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين من سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، إلى جانب ممثلين بارزين من القطاعين العام والخاص، وكبار الشركاء والجهات المعنية من مختلف أنحاء المنطقة، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها المشروع لمستقبل التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في سلطنة عُمان.

وتقع المنطقة الاقتصادية بولاية عبري في محافظة الظاهرة على مساحة تُقدّر بنحو 388 كيلومترًا مربعًا، وتتمتع بموقع استراتيجي يبعد حوالي 20 كيلومترًا عن منفذ الربع الخالي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، وحوالي 105 كيلومترات عن مدينة عبري الصناعية. ويهدف المشروع إلى أن يكون بوابة اقتصادية ولوجستية رئيسية تعزز الربط التجاري الإقليمي وتدعم التكامل الاقتصادي بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والأسواق المجاورة.

ويتماشى تطوير هذه المنطقة الاقتصادية المتكاملة بشكل وثيق مع رؤية عُمان 2040، التي تمثل خارطة الطريق طويلة المدى للسلطنة نحو التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يسهم المشروع بشكل كبير في تعزيز الحركة التجارية، واستقطاب الاستثمارات، ودعم الأنشطة الصناعية واللوجستية، وخلق فرص اقتصادية جديدة تُقلل الاعتماد على الإيرادات النفطية وتدعم النمو المستدام في مختلف أنحاء السلطنة.

يشمل نطاق العمل دورة التطوير الكاملة لمشروع الميناء الجاف في منطقة الاقتصادية بولاية عبري، بما في ذلك الأعمال التمهيدية، والأعمال الترابية، وتطوير البنية التحتية، وشبكات المرافق، بالإضافة إلى إنشاء كافة المرافق التشغيلية والمساندة مثل المباني الإدارية، ومرافق الفحص بالأشعة، والمباني السكنية، والمنشآت الملحقة، وصولاً إلى مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي والتجهيزات النهائية، بما يضمن تسليم منشأة لوجستية متكاملة وجاهزة للتشغيل بالكامل.

وفي تعليقه على التوقيع، قال المهندس حسين الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة إيديكس:"نحن فخورون بشراكتنا مع عميلنا، الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عُمان، في هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يمثل محطة مهمة في توسع مجموعة إيديكس الإقليمي والتزامها طويل الأمد بتنفيذ مشاريع بنية تحتية تحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتُعد المنطقة الاقتصادية بولاية عبري مشروعاً واعداً للغاية، يتمتع بإمكانات اقتصادية ولوجستية كبيرة، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة سيسهم بشكل ملموس في دعم رؤية عُمان 2040، من خلال تعزيز الربط التجاري، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص اقتصادية مستدامة للسلطنة والمنطقة ككل."

وأضاف الشيخ سالم بن سعيد الوهيبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة السرين:"تعكس هذه الاتفاقية التزام مجموعة السرين بتنويع الاقتصاد العُماني وتعزيز مكانة السلطنة كمركز تجاري ولوجستي إقليمي استراتيجي. وبصفتنا مجموعة متنوعة لعبت دوراً حيوياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد منذ عام 1975، فإننا نواصل التزامنا بتقديم التميز والابتكار عبر قطاعاتنا المختلفة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، وترسيخ الثقة والنمو في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في مختلف أنحاء السلطنة.

وبفضل القيادة الحكيمة والرؤية الاستراتيجية الواضحة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، تمكنت عُمان من تحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص استثمارية واعدة من خلال سياسات مرنة ترتكز على التنويع، وتعزيز الاستدامة المالية، وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

كما نفخر بالتعاون مع مجموعة إيديكس، الرائدة في مجال الهندسة والتوريد والإنشاء "EPC”في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ المشاريع المعقدة وعالية القيمة. وتتمتع إيديكس بقدرات فنية قوية تعد أساسية لهذا المشروع، ونعتز بهذه الشراكة بينما نعمل معاً على تنفيذ مشروع يخلق قيمة طويلة الأمد لعُمان ويدعم أهداف رؤية عُمان 2040."

يعكس هذا الإنجاز مكانة مجموعة إيديكس باعتبارها مقاولًا من الفئة الأولى في أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء "EPC”، والمعروفة بقدراتها الهندسية المبتكرة، وخبرتها القوية في التنفيذ، والتزامها الثابت بأعلى معايير السلامة. وقد تواجدت مجموعة إيديكس في المملكة العربية السعودية منذ عام 2013 في المنطقتين الشرقية والغربية، وتواصل تنفيذ مشاريع معقدة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية القائمة على انتقاء المشاريع ذات الأثر العالي التي تخلق قيمة طويلة الأمد وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

-انتهى-

