دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق برنامجها التدريبي "Experience X"، الذي يهدف إلى إتاحة تجربة تدريبية مهنية مُتكاملة لطلاب الجامعات الطموحين، استعداداً لانخراطهم في الحياة العملية، والالتحاق بسوق العمل. ويأتي البرنامج في إطار التزام "دو" بتعزيز جهود التوطين وتمكين الشباب الإماراتي، من خلال صقلهم بالمهارات والخبرات العملية التي تساعدهم على رسم مساراتهم المهنية المستقبلية في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.

وقد تم تصميم برنامج "Experience X" لتلبية التطورات المتسارعة في سوق العمل واحتياجاته المتغيرة، إذ ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى رعاية وتأهيل الكفاءات الشابة. ومن خلال التركيز على التدريب العملي، توفر "دو" فرصاً قيّمة للطلبة لاكتساب مهارات تطبيقية، وفهم بيئة العمل الحقيقية، وتعزيز طموحاتهم للانضمام إلى قطاعات متنوعة في المستقبل.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة العفيفي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتمكين المؤسسي بالإنابة في "دو": إنه "انطلاقاً من أهمية دور الشباب كمُحرّك رئيسي للمستقبل الطموح في دولة الإمارات العربية المتحدة، يأتي برنامج (Experience X) كبوابة حقيقية أمام الكفاءات الوطنية الشابة لتعزيز قدراتهم وتمكينهم من استكشاف مساراتهم المهنية التي يتطلعون إليها، والانخراط في مجالات العمل التي تدعم تميزهم الوظيفي، حيث يركز البرنامج على تلبية احتياجات سوق العمل، والإسهام في إعداد جيل من الشباب الطموح والمُلهم، ورفع مستوى جاهزيتهم بما يتناغم مع جهود (دو) المتواصلة في مجال التوطين، والتزامها الراسخ بتمكين الشباب الإماراتي."

ويمتد البرنامج التدريبي المُكثف على مدى 12 أسبوعاً، ويهدف إلى سد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، من خلال خطط تعلم مُهيكلة متوافقة مع تخصصات المتدربين واهتماماتهم، مع التركيز على تطوير المهارات التقنية والشخصية في آن واحد. كما يُخصص البرنامج مرشد مهني لتوجيه كل متدرب، لضمان تجربة تعليمية غنية وتدريبية فعّالة طوال فترة البرنامج، حيث يدمج المشاركين بشكل كامل ضمن فرق العمل، من خلال حضور الاجتماعات بفاعلية، والمساهمة في تنفيذ المشاريع، والتواصل يوميا بشكل ديناميكي مع كل الفرق، مما يمنحهم فهماً عملياً حقيقياً لطبيعة الحياة المهنية والفرص المتاحة فيها.

ومن خلال منهج تدريبي مُتكامل يشمل تطوير المهارات المهنية، والمشاركة في مشاريع تطبيقية، والتوجيه والإرشاد من نخبة من القيادات في "دو"، يدعم البرنامج تطوير المتدربين، وتعزيز قاعدة المواهب الوطنية، بما يتناغم مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد متنوع ومستدام.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-انتهى-

#بياناتشركات