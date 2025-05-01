دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت علامة السيارات العالمية الفاخرة EXEED حضوراً بارزاً في معرض شنغهاي الدولي للسيارات لعام 2025، المقام تحت شعار "الانتقال نحو الغد". وقد كشفت الشركة خلاله عن طرازاتها الثلاثة الرئيسية العاملة بالطاقة الجديدة – ET، ES، و RX PHEV بالإضافة إلى روبوتاتها الذكية AiMOGA التي طورتها داخلياً.

وفي خطوة سلطت الضوء على ريادتها التقنية، استعرضت EXEED للمرة الأولى خلال المؤتمر الصحفي الإمكانيات المتقدمة لروبوتات AiMOGA في تنفيذ مهام "التعاون متعدد الروبوتات". وفي الوقت ذاته، استقطب الإطلاق العالمي الأول لنسخة الأداء الفائق ES اهتماماً واسع النطاق من وسائل الإعلام والحضور، حيث أبهرت الجميع بتصميمها الجريء المستلهم من عالم السباقات وأدائها الاستثنائي.

EXEED تسرّع وتيرة تطوير الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مُستهلّةً عصر التنقل الذكي

شرعت EXEED في أبحاث وتطوير الروبوتات ذات الهيئة البشرية منذ عام 2020. وفي عام 2023، أطلقت الشركة رسمياً منتجاتها من الروبوتات والكلاب الروبوتية المطورة داخلياً ضمن منظومتها المتكاملة.

وكانت EXEED قد اعلنت عن ضخ استثمارات تتجاوز 100 مليون درهم إماراتي في عام 2024، بهدف تسريع نمو أعمالها في قطاع الروبوتات، والذي بلغ الآن مرحلة الإنتاج التجاري الواسع. وخلال معرض شنغهاي للسيارات، نجحت روبوتات AiMOGA في تقديم عرض عملي لـ "التعاون متعدد الروبوتات"، مما يمثل إنجازاً محورياً في مسيرة EXEED بمجال الروبوتات ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار في منظومة التنقل الذكي.

تنسيق متطور لعدة روبوتات: "أمر واحد، تعاون روبوتي متكامل"

أوضح المسؤول عن تطوير نظام AiMOGA الذكي: "سابقاً، كان روبوت واحد يستقبل الأوامر الصوتية وينفذها؛ أما اليوم، فيستوعب روبوت واحد تعليماتك وينسق العمل مع روبوتات متعددة لإنجاز المهام المطلوبة".

وشهد الحضور في المعرض "فريقاً من الروبوتات المتعددة" مكوناً من ثلاثة روبوتات، وهي تنفذ مهام متنوعة مثل استقبال الضيوف وتقديم المياه وتوفير الإرشادات، وذلك استناداً إلى إطار عمل موحد يعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة لفهم الأوامر وجدولة المهام.

مثّل تحقيق هذا المستوى من التنسيق، الذي يُعرف بـ "العقل الموحد للروبوتات المتعددة"، تحدياً تقنياً جوهرياً. ولتجاوز هذا التحدي، قام فريق التطوير بابتكار خوارزمية جدولة متقدمة مدمجة مع آلية النماذج الكبيرة، مما أتاح للروبوتات استقبال الأوامر الموحدة وتنفيذها بمرونة في توزيع المهام – بشكل يحاكي آليات فرق العمل المنسقة.

وفي هذا السياق، قال السيد تشين تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة EXEED: "لا يقتصر تركيز EXEED على تطوير الروبوتات فحسب، بل يمتد ليشمل تطبيق أحدث ما توصلنا إليه في تقنيات التفاعل اللغوي والذكاء الاصطناعي على مركباتنا الفاخرة. هدفنا هو بناء منظومة تنقل ذكي متكاملة تجمع بين الإنسان والمركبة والروبوت، لتقديم تجربة مستخدم تتسم بأعلى درجات الذكاء والراحة."

الإطلاق العالمي الأول لنسخة الأداء الفائق ES

خلال المؤتمر الصحفي لEXEED، تألقت نسخة الأداء الفائق ES في ظهورها العالمي الأول. يرتكز تصميم هذه النسخة على فلسفة "قوة الطبيعة" التي تتبناها EXEED، مع تعزيزه عبر دمج عميق لجوهر الأداء الذي يميز العلامة التجارية.

على صعيد التصميم، تتميز نسخة الأداء ES بإضافات ديناميكية هوائية واسعة النطاق مستوحاة من حلبات السباق، مدمجة ببراعة في تصميمها الانسيابي من فئة "فاستباك". تضمن هذه التحسينات الحفاظ على قدرة التسارع المذهلة من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3.7 ثانية فقط، وهو رقم رائد في فئتها، مع توفير تحكم أكثر دقة وثباتاً، وإضفاء مظهر أكثر قوة وجرأة يجسد الأداء العالي.

وتم الارتقاء بمفهوم خفة الوزن إلى مستويات قصوى عبر الاستخدام المكثف لألياف الكربون في مكونات رئيسية – تشمل الشبك الأمامي، وغطاء المحرك، والحواف الجانبية، والجناح الخلفي، ومشتت الهواء الخلفي. ويتكامل غطاء المحرك المصنوع بالكامل من ألياف الكربون والمزود بفتحة تهوية كبيرة، مع الشفرات الديناميكية الهوائية الموزعة بدقة على الهيكل، والجناح الخلفي ذي المرحلتين القابل للتعديل، لرسم ملامح هوية EXEED المميزة في فئة سيارات الكوبيه عالية الأداء.

وعند سرعات تصل إلى 210 كم/ساعة، يولد الجناح الخلفي قوة ضاغطة سفلية تعادل 110 كيلوجرامات، مما يعزز بشكل ملحوظ من ثبات السيارة وتماسكها على الطريق عند السرعات العالية.

تفرض نسخة الأداء ES حضورها أيضاً من خلال لون طلائها الحصري "الأخضر النابض" المعدني الفلوري. فالقاعدة اللونية الفلورية عالية التشبع، الممزوجة بجزيئات متلألئة متعددة الألوان، تكشف عن وميض ذهبي متوهج تحت الأضواء الساطعة، بينما تتحول إلى لون أخضر داكن يلفه الغموض في الظل. وتخلق هذه الجزيئات المعدنية المتغيرة تأثيراً ديناميكياً يوحي بـ "التنفس"، مما يمنح المركبة مظهراً بصرياً نابضاً بالحياة ومذهلاً يأسر الأنظار.

يُذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي سوق الإطلاق الأول لعلامة إكسلانتكس. وتشير المعلومات إلى أن EXEED تخطط للتوسع في الأسواق ذات المتطلبات التنظيمية العالية، ومن ضمنها دول أوروبية مثل النرويج والدنمارك، كما ستنظم تدريجياً سلسلة من فعاليات تجارب القيادة الحصرية على الحلبات في مختلف الأسواق العالمية.

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