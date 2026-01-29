دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت EvolutionX، منصة الائتمان الخاص الموجهة للشركات في مرحلة النمو، والتي تأسست بالشراكة بين شركة «تيماسيك» وبنك "دي بي إس- DBS"، عن أول استثمار لها في منطقة الخليج، وذلك عبر قيادتها جولة تمويل لرأس مال النمو بقيمة 50 مليون دولار أميركي لصالح كيتوبي، الشركة الرائدة في بناء منظومة متكاملة من الجيل الجديد لقطاع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط.

وسيتم توظيف هذا التمويل في دعم توسع علامات «كيتوبي» المحلية الرائدة في أسواق عالية النمو تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، بالإضافة إلى تسريع خطط الامتياز التجاري داخل المنطقة وخارجها. كما يأتي هذا الاستثمار بعد وصول كيتوبي إلى مرحلة الربحية، وذلك بهدف تعزيز وتيرة التوسع والنمو خلال المرحلة المقبلة.

وفي تعليق له على جولة التمويل، قال راهول شاه، الشريك في EvolutionX: "تمثل كيتوبي نموذجاً مثالياً للشركات التحويلية القائمة على التكنولوجيا، والتي تستهدف EvolutionX دعمها، لما تتمتع به من حجم أعمال وابتكار وقدرات تنفيذية تسهم في إعادة تشكيل قطاع تقليدي. ويمثل هذا الاستثمار انطلاقتنا الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي، المنطقة التي نراها قوة صاعدة في مجال الابتكار العالمي. ونفتخر بشراكتنا مع كيتوبي، الشركة التي تعيد ابتكار نماذج أعمال قطاع الأغذية والمشروبات وتطوّر أساليب جديدة للتفاعل مع العملاء. ومع توسع منظومتها وارتقاء تجارب الطعام في المنطقة وخارجها، نتطلع لدعم مسيرتها المقبلة نحو النمو والابتكار".

ويعكس هذا الاستثمار الجديد المكانة الرائدة التي تتمتع بها شركة كيتوبي في بناء منظومة الجيل الجديد لقطاع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وذلك من خلال دمج كل من التكنولوجيا وتجربة الضيافة المتميزة لتقديم تجارب عملاء استثنائية. وتمتلك الشركة حالياً أكثر من 200 موقع، تضم مطاعم ومواقع خدمات التوصيل فقط في خمسة أسواق بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مجموعة من التطبيقات التشغيلية الداخلية الخاصة بها والمعروفة باسم نظام تشغيل المطبخ الذكي (SKOS). وتتمتع كيتوبي، بفهم عميق لتفضيلات المستهلكين، ونموذج تشغيلي مدعوم بالتكنولوجيا، ودور محوري في رسم ملامح قطاع الأغذية والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، قال محمد بلّوط، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركة «كيتوبي»: «مع استمرارنا في التوسع في تطبيق مزايا الولاء الخاص بنا، وبالتوازي مع نمونا الإقليمي وتوسعنا العالمي عبر الامتياز التجاري، تضعنا هذه الجولة التمويلية في موقع مثالي للاستفادة من الطلب المتزايد على علاماتنا التجارية. وما بدأ كحضور محلي تطور اليوم إلى منصة إقليمية رائدة، والآن نمضي قدماً لتحويل هذا الزخم إلى توسع عالمي".

ويمثل هذا الاستثمار دخول EvolutionX إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ضمن توجهها الأوسع الذي يهدف إلى توفير حلول رأسمالية مرنة وأقل تأثيراً على نسب الملكية للشركات سريعة النمو والمدعومة بالتكنولوجيا في مراكز الابتكار الناشئة. ويستهدف صندوق الائتمان الخاص التابع لها شركات الجيل الجديد في قطاعات تشمل التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتنقل الكهربائي، والبنية التحتية الرقمية، وغالباً ما تكون هذه الشركات في مرحلة النمو وحتى ما قبل الطرح العام. وقد تم تصميم حلول EvolutionX التمويلية خصيصاً لمواكبة احتياجات هذه الشركات المتغيرة. ومنذ انطلاقها في عام 2022، التزمت EvolutionX باستثمارات تقارب 450 مليون دولار أميركي في عدد من الشركات الرائدة في مختلف أنحاء آسيا، ما عزز مكانتها كشريك موثوق لهذه الشركات.

نبذة عن كيتوبي

تُعد «كيتوبي» أكبر منظومة من الجيل الجديد لقطاع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، حيث تجمع بين الضيافة والابتكار في الطهي والتكنولوجيا عبر خدمات التوصيل وتجارب تناول الطعام داخل المطاعم. وانطلاقاً من رسالتها «إشباع شهية العالم لصناعة الفرح»، يعمل لدى «كيتوبي» أكثر من 6,000 موظف لتشغيل أكثر من 200 منفذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، بدعم من مراكز عالمية لتجربة العملاء في دبي وعمّان، ومركز هندسي في كراكوف. وتضم محفظة الشركة علامات محلية رائدة مثل Operation Falafel، وCatch-22، وRight Bite، وAwani، وTaqado، وEatopi، وتحظى بدعم مستثمرين بارزين من بينهم سوفت بنك، ولونيت، وBECO Capital، وCE Ventures، وKnollwood Capital.

www.kitopi.com

نبذة عن EvolutionX Debt Capital

تُعد EvolutionX Debt Capital (EvolutionX) منصة متخصصة في تمويل الديون للشركات في مرحلة النمو، وقد تأسست بالشراكة بين «تيماسيك» وبنك «دي بي إس». وتتخذ من سنغافورة مقراً رئيسياً لها، مع مكتب إقليمي في مومباي، حيث توفر حلولاً تمويلية هيكلية ومرنة للشركات المدعومة بالتكنولوجيا في مختلف أنحاء آسيا، مع تركيز خاص على الهند، وجنوب شرق آسيا، والصين، ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومن خلال دعم رواد الأعمال والمؤسسين في مجال التكنولوجيا الساعين إلى تحويل صناعات تقليدية كبرى، تجمع EvolutionX بين الخبرة الاستثمارية لشركة «تيماسيك» والشبكات المصرفية العالمية لبنك «دي بي إس» لتسريع رقمنة الاقتصادات الرئيسية وتعزيز تطور منظومات الابتكار المتسارعة في آسيا والخليج. ومن خلال رأس مال مرن، تدعم EvolutionX الشركات في مراحل التوسع، وتنفيذ المبادرات الاستراتيجية، والاستعداد لدخول الأسواق العامة، مع الحفاظ على القيمة طويلة الأجل للمؤسسين وأصحاب المصلحة.

www.evolutionx.com.sg

