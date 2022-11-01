معرض السيارات الكهربائية: تسليط الضوء على مستقبل التنقل من خلال الحلول الذكية الشاملة للمركبات الكهربائية

الرياض، المملكة العربية السعودية: تستعد شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، للكشف عن شاحنEVlink الذكي لأول مرة في المملكة العربية السعودية والمنطقة خلال معرض السيارات الكهربائية، المعرض الرائد الذي يهدف إلى استعراض حلول التنقل الكهربائي والذي يقام في الرياض، حيث تشارك شنايدر إلكتريك في الحدث إلى جانب شريكها الإستراتيجي، مؤسسة أبونيان التجارية، وهي من أكثر الأسماء الموثوقة في مجال الطاقة والمياه في المملكة ومنطقة الخليج.

وفي حين تخطو المملكة خطوات واسعة في مجال السيارات الكهربائية وتطمح لتصنيع وتصدير أكثر من 150 ألف سيارة كهربائية في عام 2026، تستعرض شنايدر إلكتريك شاحن EVlink الذكي خلال المعرض لتسليط الضوء على فوائد إدارة حمل الطاقة الثقيل وإعطاء الأولوية لمصادر الطاقة المتجددة.

ومن خلال مجموعة من الحلول المبتكرة، تستجيب شنايدر إلكتريك للحاجة إلى شواحن السيارات الكهربائية، بهدف مساعدة العملاء على اتخاذ خيارات أكثر استدامة لتقليل انبعاثات الكربون.

وتعليقًا على المشاركة في هذا الحدث، قال محمد شاهين، رئيس شنايدر إلكتريك في السعودية واليمن: "إن المركبات الكهربائية قادرة على إحداث ثورة في قطاع النقل، وقد حددت السعودية طموحاتها بالفعل لتصبح قاعدة تصنيع إقليمية وعالمية رئيسية للجيل القادم من السيارات الكهربائية. وبالنظر إلى الزخم الذي شهدناه في عام 2021 لمبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم، من المتوقع أن تشهد السعودية، في ظل انتشار علامات تجارية جديدة للسيارات الكهربائية، نموًا مماثلًا في المستقبل، مدعومًا بالتركيز الحكومي الكبير على هذا القطاع. ولطالما كانت شنايدر إلكتريك رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء على مستوى العالم والسعودية، وسنواصل العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، مثل شركة أبونيان التجارية".

وستسلط شنايدر إلكتريك الضوء خلال الحدث على محفظتها من أجهزة الشحن EVlink، بما في ذلك محطات الشحن الحديثة EVlink Smart Wallbox، والتي تعمل على زيادة كفاءة الطاقة وتقليل التكاليف الكهربائية بفضل ميزاتها الذكية التي توفر راحة إضافية وتجربة شحن محسّنة لكل من مالكي المحطات والسائقين. كما ستعرض الشركةEcoStruxure ، وهو حلّ مبتكر وشامل لتجربة شحن فعالة للمركبات الكهربائية تتعدى محطة الشحن وتوفر شواحن آمنة وموثوقة.

وتعمل الحلول الذكية الشاملة للمركبات الكهربائية على ربط منظومة المركبات الكهربائية بالكامل لتوفير تجربة شحن مرنة ومعقولة التكلفة وفعالة ومستدامة للمالكين أو المشغّلين من القطاعين العام والخاص، وسائقي المركبات الكهربائية من الأفراد. وتعمل شنايدر إلكتريك على توفير استراتيجيات تنقل كهربائي مناسبة لعملائها وشركائها، مما يتيح تخطيط وتنفيذ المشاريع بكفاءة.

وتسلط هذه الحلول الضوء على التزام الشركة بتقديم حلول شاملة تساهم في بلوغ هدف المملكة العربية السعودية المتمثل في الاستفادة من المركبات الكهربائية لتحقيق رؤية 2030 التي تركز على التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

وقال عزام المديهيم، رئيس شركة أبونيان التجارية: "تعتبر الاستدامة والسيارات الكهربائية من أسرع القطاعات نموًا في المملكة العربية السعودية. ومن خلال شراكتنا مع شنايدر إلكتريك، فإننا نتعاون سويًا للاستفادة من الطلب المتزايد على الشبكات المتكاملة لشحن المركبات الكهربائية في المملكة”.

تأسست شركة أبونيان التجارية في عام 1952، وهي واحدة من الشركات العريقة بمجال الطاقة والمياه في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بتصميم الحلول المتكاملة وتوريد المعدات والمنتجات في مختلف القطاعات.

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