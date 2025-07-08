الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت شركة "بلاك لين" العالمية المتخصصة في خدمات النقل مع سائق، وشركة EVIQ، المزود الرائد للبنية التحتية للمركبات الكهربائية (EV) في المملكة، اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى تسريع انتشار المركبات الكهربائية في أنحاء المملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركتان على توسيع شبكة شحن المركبات الكهربائية في المدن الرئيسية ومراكز التنقل الحيوية في المملكة. كما ستتعاونان بشكل استراتيجي لتحديد المواقع ذات الأولوية لإنشاء محطات الشحن الجديدة، وتأسيس مراكز شحن مخصصة للأسطول، ومن بينها مركز في المقر الإقليمي الجديد لشركة "بلاك لين" في الخليج العربي بالرياض.

تعزز هذه الشراكة الرؤية المشتركة لشركة "بلاك لين" و EVIQ بهدف بناء منظومة متكاملة ومستدامة للمركبات الكهربائية، بما يتماشى مع أهداف المملكة بعيدة المدى في الحفاظ على البيئة وتعزيز التنقل الذكي.

وقال الدكتور جينس وولتورف، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة بلاك لين: "تمثّل شراكتنا مع EVIQ خطوة نوعية في خطتنا الطموحة لإعادة تعريف التنقل الفاخر المستدام في المملكة. ومع تسارع توسع عملياتنا في مختلف أنحاء المملكة، نفخر بالتعاون مع EVIQ كشريك استراتيجي لدعم أسطولنا الكهربائي المتنامي. ومعًا نضع معايير جديدة للابتكار المستدام والنجاح."

وأضاف محمد بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة :EVIQ "تعكس هذه الشراكة مع بلاك لين التزامًا مشتركًا بتسريع نمو قطاع التنقل الكهربائي في المملكة. من خلال دمج البنية التحتية الوطنية للشحن مع عمليات الأسطول الفاخر، نهدف إلى تعزيز الأسس لمنظومة نقل قابلة للتوسع ومتوافقة مع رؤية المملكة 2030."

وتأتي هذه الشراكة بعد إضافة شركة بلاك لين مؤخرًا مركبات "لوسِد" الكهربائية المتقدمة إلى أسطولها في المملكة، ضمن خطتها الأوسع لتعزيز عدد المركبات الكهربائية المتاحة لضيوفها في خدمة النقل العالمية مع سائق. وبصفتها أول شبكة شحن سريع في المملكة، تُعد EVIQ شريكًا مثاليًا يتوافق مع ثقافة الابتكار والريادة في قطاع التنقل لدى بلاك لاين.

ستقوم "بلاك لين" بدمج شبكة EVIQ الواسعة من محطات الشحن العامة ضمن عملياتها في مختلف أنحاء المملكة، ما يضمن توفير شحن موثوق وسهل لأسطولها الكهربائي المتنامي، تأكيدًا لالتزام الشركة بتقديم خدمات تنقل فاخر ومستدام. كما ستستكشف الشركتان فرصًا لتكامل الأنظمة بهدف تعزيز كفاءة الشبكة وتحسين تجربة المستخدمين.

والجدير بالذكر أنّ "بلاك لين" تملك سجلًا متميزًا في الاستثمار في مجال النقل الكهربائي، حيث تعتمد الشركة بشكل شبه كامل على المركبات الكهربائية في دبي، إضافةً إلى نسب استخدام عالية في مدن عالمية أخرى مثل لندن.

كما ستشمل هذه الشراكة برامج تدريبية مشتركة ضمن "أكاديمية بلاك لين لتدريب السائقين" ، حيث سيتلقى شركاء القيادة تدريبًا على أفضل ممارسات شحن المركبات الكهربائية ، تعزيزًا للالتزام المشترك بين الشركتين بالتميز في الخدمة والسلامة والاستدامة.

يُشار إلى أنّ توسّع "بلاك لين" في المملكة يحظى بدعم من شركة «تسارع لاستثمارات التنقل»، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

نبذة عن بلاك لاين

بلاك لين هي شركة خدمة سائقين عالمية تقدم خدمات نقل راقية، موثوقة ومستدامة في أكثر من 50 دولة. تتنوع خدماتها بين النقل من وإلى المطارات، والتنقل بين المدن، والحجوزات بالطلب أو بالساعة، لتضمن تجربة سفر سلسة للضيوف من رجال الأعمال والسياح على حد سواء. يقع مقرها الرئيسي في برلين، وتوظف أكثر من 400 موظف حول العالم، وتتعاون مع آلاف السائقين لتقديم خدمة من الدرجة الأولى. تعتبر بلاك لين رائدة في التنقل المستدام، حيث تقود الابتكار في مجالات الكهربة، التدريب، والتكنولوجيا، وتحظى بثقة أبرز علامات السفر الفاخر وعملائها حول العالم.

نبذة شركة EVIQ – شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية:

شركة EVIQ هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة (PIF) والشركة السعودية للكهرباء (SEC). تهدف الشركة إلى دعم تبني المركبات الكهربائية في السوق السعودي من خلال بناء بنية تحتية بمعايير عالمية وإنشاء شبكة وطنية من محطات الشحن السريع في مختلف أنحاء المملكة. تسعى الشركة إلى نشر أكثر من 5,000 جهاز شحن في مواقع إستراتيجية بحلول عام 2030، لتمكين منظومة متكاملة للمركبات الكهربائية في المملكة.

ومن خلال تعاون وثيق مع شركاء محليين في مجالي التركيب والصيانة، تهدف EVIQ إلى تأسيس قاعدة متينة للقطاع، مما يحفز تبني المركبات الكهربائية بين أفراد المجتمع السعودي، ويجعل القطاع أكثر جاذبية ومردودية للمستثمرين.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت EVIQ منشأة حديثة للبحث والتطوير (R&D) في الرياض، تُعد الأولى من نوعها في المنطقة. ستُستخدم هذه المنشأة لاختبار مجموعة واسعة من أجهزة الشحن والبرمجيات، لضمان استخدام أفضل المعدات والبرمجيات، مما يعكس التزام EVIQ بالجودة والكفاءة، ويساهم في دفع عجلة التطوير في قطاع المركبات الكهربائية في المملكة. تُعد هذه المنشأة حجر الأساس في تنفيذ تقنيات الشحن المتوافقة مع أعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة للسوق السعودي.

تسعى EVIQ إلى تحقيق انتشار واسع في المدن السعودية والطرق الرئيسية بحلول عام 2030. وتتماشى هذه المبادرة الإستراتيجية مع الأنظمة والمعايير ذات الصلة، بهدف قيادة التحول نحو المركبات الكهربائية من خلال تقديم بنية تحتية بمعايير عالمية ومتاحة على نطاق واسع. ويسهم التبني الواسع للمركبات الكهربائية في تقليل التكاليف على مالكي السيارات، وخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل، ودعم بيئة أكثر استدامة وخضرة للمملكة.

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