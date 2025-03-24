الرياض، المملكة العربية السعودية – أعلنت شركة EVIQ، الرائدة في مجال البنية التحتية للسيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح أول محطة شحن للمركبات الكهربائية على الطرق السريعة، وذلك في محطة ساسكو الجزيرة على طريق الرياض – القصيم. يأتي هذا التوسع كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى إنشاء شبكة وطنية متكاملة لشحن المركبات الكهربائية، مما سيسهل التنقل لمسافات طويلة ويعزز تبني وسائل النقل المستدامة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة بارزة ضمن خطة التوسع التي تنفذها EVIQ لتغطية مختلف مناطق المملكة، ويعد جزءًا أساسيًا من التزام الشركة بنشر أكثر من 5,000 شاحن سريع بحلول عام 2030، وجهودها لتوفير حلول شحن موثوقة وسهلة الوصول وعالية الأداء، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة في رؤية المملكة.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح محمد بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة EVIQ، قائلًا: "يمثل افتتاح أول مركز شحن للمركبات الكهربائية على الطرق السريعة في 'ساسكو الجزيرة' على طريق الرياض – القصيم لحظة محورية في تطوير شبكة متكاملة وموثوقة لشحن المركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. وتعد هذه المبادرة خطوة رئيسية في دعم انتقال المملكة نحو وسائل النقل المستدامة، من خلال ضمان توفير بنية تحتية فعالة لشحن المركبات الكهربائية على الطرق السريعة الرئيسية. كما يعكس هذا المشروع التزام EVIQ بالمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الطاقة، تماشيًا مع الأهداف الوطنية للاستدامة. وسيشمل توسعنا المستمر لهذا العام طريقين سريعين اّخرين قادمين، وهما: الرياض-الدمام، ومكة-المدينة المنورة، بالإضافة إلى خطتنا للمزيد من التوسع على طريق الرياض-القصيم."

يأتي هذا الإطلاق ضمن تركيز EVIQ المستمر على توسيع شبكة محطات الشحن على المسارات الحيوية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الطريق بين الرياض والمنطقة الشرقية، وطريق مكة - المدينة، وطريق الرياض - القصيم، والتي تعد من الطرق الحيوية لتعزيز التنقل بين المدن بالمركبات الكهربائية. وتتميز محطات الشحن السريع التابعة لشركة EVIQ بتصميمها المدروس لتوفير تجربة شحن سلسة لسائقي المركبات الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة.

ومن جهتها كشريك استراتيجي في هذه المبادرة، تلعب ساسكو دورًا محوريًا في تعزيز البنية التحتية لخدمات الطرق في المملكة العربية السعودية من خلال دمج حلول شحن المركبات الكهربائية في شبكتها الواسعة من محطات الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. يتماشى التعاون مع EVIQ مع التزام ساسكو بتحديث مرافق الطرق السريعة وتعزيز حلول التنقل المستدام للمسافرين.

وعلى هذا الحدث، علق رياض المالِك، الرئيس التنفيذي لشركة ساسكو، قائلاً: "في ساسكو، نحن ملتزمون بتطوير خدماتنا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمسافرين في المملكة العربية السعودية. يُعَدّ إدخال محطات شحن المركبات الكهربائية في مواقعنا خطوة مهمة لدعم أهداف المملكة في الاستدامة وتقديم حلول مبتكرة للسائقين. يمكننا من خلال شراكتنا مع EVIQ توفير خيارات شحن سلسة ومريحة، مما يضمن حصول سائقي المركبات الكهربائية على بنية تحتية موثوقة أثناء تنقلهم في جميع أنحاء البلاد. ونتطلع إلى توسيع هذه المبادرة لتشمل المزيد من مواقع ساسكو، مما يعزز دورنا كمساهم رئيسي في انتقال المملكة إلى التنقل الكهربائي."

عن شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ)

شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ) هي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء، لدعم اعتماد السيارات الكهربائية في السوق السعودي من خلال بناء بنية تحتية متقدمة وإنشاء شبكة وطنية من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. وتهدف EVIQ إلى نشر أكثر من 5000 شاحن في مواقع استراتيجية حول المملكة، مما يجعلها رائدة في تمكين منظومة السيارات الكهربائية في السعودية.

من خلال التعاون القوي مع الشركاء المحليين لتنفيذ عمليات التركيب والصيانة، تسعى EVIQ إلى بناء أساس قوي لهذا القطاع، مما سيساهم في تحفيز التحول نحو المركبات الكهربائية داخل المجتمع السعودي، ويجعل قطاع النقل الكهربائي أكثر جاذبية للمستثمرين للمشاركة في هذه الرحلة.

علاوة على ذلك، أنشأت EVIQ مركزاً متقدماً للأبحاث والتطوير في الرياض، يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يتم استخدامه لاختبار مجموعة من أجهزة الشحن والبرامج لضمان نشر أفضل المعدات، مما يعزز التزام EVIQ بالجودة والكفاءة ويدفع بتطور قطاع السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. ويشكل مركز EVIQ للأبحاث والتطوير حجر الزاوية في نشر أجهزة الشحن والتقنيات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة والتوافق مع السوق السعودي.

وتتطلع EVIQ إلى تعزيز حضورها في مدن المملكة والطرق الحيوية الواصلة بين المدن بحلول عام 2030. وتتماشى هذه المبادرة الاستراتيجية مع اللوائح والمعايير ذات الصلة، وتهدف إلى قيادة التحول نحو السيارات الكهربائية من خلال توفير بنية تحتية للشحن ذات مستوى عالمي يسهل الوصول إليها. ويعد اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع خطوة هامة لتحقيق العديد من الفوائد، مثل توفير التكاليف لأصحاب السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل، ودعم بيئة أكثر استدامة وخضرة للمملكة العربية السعودية.

عن ساسكو

تُعد الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) واحدة من الشركات الرائدة المدرجة في السوق المالية السعودية، والمتخصصة في خدمات السيارات والسفر. تأسست عام 1982، وتدير ساسكو واحدة من أكبر شبكات محطات الوقود ومناطق الاستراحة في المملكة، حيث توفر للمسافرين وأصحاب المركبات وقودًا عالي الجودة، ومتاجر تجزئة، وخيارات متنوعة لتناول الطعام، بالإضافة إلى خدمات صيانة المركبات.

تلتزم ساسكو بتقديم تجربة سفر مريحة لعملائها من خلال التوسع المستمر وتحديث مراكز الخدمة الخاصة بها، وذلك عبر دمج التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة على الطرق. كما تتعاون الشركة مع علامات تجارية محلية وعالمية لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل متاجر التموينات، والمطاعم السريعة، وحلول العناية بالمركبات بمستوى متميز.

وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030، تلعب ساسكو دورًا أساسيًا في تطوير البنية التحتية للنقل، ودعم النمو الاقتصادي، وتعزيز القطاع السياحي، من خلال توفير مرافق وخدمات طرق عالمية المستوى.

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