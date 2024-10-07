الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة "سير"، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية “EVIQ" بهدف تمكين منظومة السيارات الكهربائية في المملكة من خلال توفير بنية تحتية موثوقة للشحن وحلول مبتكرة لقائدي السيارات الكهربائية.

وفي هذا الصدد، قال السيد جيم ديلوكا، الرئيس التنفيذي لشركة "سير": لا يقتصر دورنا في "سير" على بناء صناعة السيارات الكهربائية وإنتاج مركبات بمواصفات عالمية وحسب، بل نلتزم أيضًا بتقديم تجربة مميزة لمالكي السيارات الكهربائية بشكل عام في المملكة. ونسعد بالشراكة مع "EVIQ” لضمان الاستمتاع بتجربة قيادة مريحة وسلسة للسيارات الكهربائية بالمملكة.

وأضاف السيد محمد بكر قزاز، الرئيس التنفيذي لشركة :"EVIQ": تعزز هذه الاتفاقية التزامنا بدعم قطاع السيارات الكهربائية في السعودية والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة للمملكة وتطلعاتها الطموحة. كما ستسهم هذه الشراكة في تشجيع انتشار السيارات الكهربائية على نطاق أوسع، وتسهيل الانتقال إلى استخدام السيارات الكهربائية عبر جعلها خيارًا سلسا ومريحا لقائدي السيارات في المملكة. ونتطلع إلى تعاون مثمر مع "سير" لتحقيق مستقبل صديق للبيئة وأكثر استدامة للمملكة."

حيث تهدف "EVIQ" إلى دعم نمو منظومة السيارات الكهربائية في المملكة من خلال التعاون مع العلامات التجارية المُصنِّعة للسيارات، ومختلف الشركاء المحليين في تنفيذ عمليات التركيب والصيانة، مما يتيح بناء شبكة شحن سريعة وشاملة تدعم انتشار السيارات الكهربائية على مستوى المملكة.

وتُعد هذه الشراكة خطوة هامة نحو تحقيق رؤية المملكة لبناء صناعة السيارات وتعزيز مستقبل النقل المستدام. من خلال الجمع بين التزام "سير" بتقديم سيارات كهربائية سعودية متطورة وأهداف "EVIQ" في بناء شبكة فعّالة للسيارات الكهربائية، حيث تمهد هذه الشراكة الطريق نحو تحول سلس للسيارات الكهربائية جميع أنحاء المملكة.

نبذة عن شركة "سير"

يذكر أن شركة "سير" هي أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية في المملكة، وهي نتاج مشروعٍ مشتركٍ بين صندوق الاستثمارات العامة، وشركة "فوكسكون"، أُطلِق في شهر نوفمبر 2022 بهدف تمكين قطاع صناعة السيارات الكهربائية في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، الساعية إلى التنمية المستدامة، وتنويع الاقتصاد الوطني، وخفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتتركز أعمال شركة "سير" حول تصميم سيارات السيدان والدفع الرباعي الكهربائية، وتصنيعها، وتزويدها بأنظمة تقنية متقدمة من شركات "فوكسكون" و"بي أم دبليو"، وذلك في مصنعها الكائن في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في المملكة العربية السعودية

نبذة عن شركة EVIQ – www.eviq.sa

تعد شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية (EVIQ) مشروعًا مشتركًا بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء. تدعم الشركة اعتماد السيارات الكهربائية في السوق السعودي من خلال بناء بنية تحتية متقدمة وإنشاء شبكة وطنية من محطات الشحن السريع للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. تهدف EVIQ إلى نشر أكثر من 5000 شاحن في مواقع استراتيجية حول المملكة، مما يجعلها رائدة في تمكين منظومة السيارات الكهربائية في السعودية.

من خلال التعاون القوي مع الشركاء المحليين لتنفيذ عمليات التركيب والصيانة، تسعى EVIQ إلى بناء أساس قوي لهذا القطاع، مما سيسهم في تحفيز نمو اعتماد السيارات الكهربائية داخل المجتمع السعودي، ويجعل القطاع أكثر جاذبية ومجزياً للمستثمرين للمشاركة في هذه الرحلة.

علاوة إلى ذلك، أنشأت EVIQ مركزاً متقدماً للأبحاث والتطوير في الرياض، وهو الأول من نوعه في المنطقة. سيتم استخدام هذا المركز لاختبار مجموعة من أجهزة الشحن والبرامج لضمان نشر أفضل المعدات، مما يعزز التزام EVIQ بالجودة والكفاءة ويدفع بتطور قطاع السيارات الكهربائية في جميع أنحاء المملكة. يشكل هذا المركز حجر الزاوية في نشر أجهزة الشحن والتقنيات التي تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة والتوافق مع السوق السعودي.

تتطلع EVIQ إلى تعزيز حضورها في مدن المملكة والطرق الحيوية بحلول عام 2030. وتتماشى هذه المبادرة الاستراتيجية مع اللوائح والمعايير ذات الصلة، وتهدف إلى قيادة التحول نحو السيارات الكهربائية من خلال توفير بنية تحتية للشحن ذات مستوى عالمي يسهل الوصول إليها. يعد اعتماد السيارات الكهربائية على نطاق واسع خطوة هامة لتحقيق العديد من الفوائد، مثل توفير التكاليف لأصحاب السيارات، وتقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن وسائل النقل، ودعم بيئة أكثر استدامة وخضرة للمملكة العربية السعودية.

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