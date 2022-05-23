دبي، الإمارات العربية المتحدة،: تقدم Everdome، أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق، للمستثمرين فرصة فريدة من نوعها لامتلاك أرض على كوكب المريخ، من خلال تنظيم سلسلة من المزادات بدءاً من يوم 30 مايو 2022. وستتوفر بالمجمل 12 ألف قطعة أرض ضمن عالم Everdome الافتراضي، وستكون متاحة للشراء طيلة ثمانية أسابيع.

ومع الاستعداد لإطلاق عالمها الافتراضي على ثلاث مراحل خلال العام الجاري، تأخذ Everdome المستخدمين في رحلة غامرة من منطقة حتا في دولة الإمارات إلى كوكب المريخ. وتستخدم هذه المنصة المتطورة تقنية المسح ثلاثي الأبعاد ومحرك الألعاب Unreal Engine 5 لمنح المستخدمين تجربة فائقة وفريدة من نوعها مدعومة برسوم فائقة الجودة تترك المستخدمين في حيرة من أمرهم حيال الحدود الفاصلة بين العالمين الافتراضي والحقيقي.

وبدءاً من أواخر شهر مايو الجاري، ستطرح Everdome 12 ألف قطعة أرض للبيع عبر سلسلة من المزادات تنعقد على مدار ثمانية أسابيع. وسيقدم كل مزاد 1500 قطعة أرض طيلة أسبوع كامل، تقع في مناطق الألعاب ضمن 6 أحياء فريدة من نوعها تحتضنها منظومة Everdome.

وفي هذا السياق، قال روب جرين، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Everdome وMetahero: "تسارعت وتيرة تحول المجتمعات نحو أسلوب حياة أكثر اعتماداً على تقنيات التواصل الافتراضية بسبب القيود التي فرضتها الجائحة. وساهم ذلك بتمهيد طريق عوالم الميتافيرس نحو الازدهار والنمو بوتيرة متسارعة، نظراً لخلوها من القيود والحدود التي نلمسها في حياتنا اليومية. ويبدو جلياً وأكثر من أي وقت مضى أن عوالم الميتافيرس ترسم ملامح المستقبل، لاسيما وأن أفراد المجتمعات يصبون للوصول إلى التجارب التي ألفوها على أرض الواقع بأسلوب افتراضي مبتكر، وهو ما تضمنه لهم عوالم الميتافيرس اليوم. وبدءاً من المبيعات والتسويق إلى الضيافة والتعليم ومختلف مجالات الحياة، تقدم هذه العوالم حلولاً مميزة تضع في متناول الجميع أفضل التجارب الافتراضية من نوعها".

ومع شراء قطعة أرض ضمن عالم Everdome الافتراضي، سيحصل الملاك على حقوق تطويرها حسب رغبتهم، وتمنحهم هذه الفرصة بالتالي القدرة على تحقيق إيرادات قيمة أو حتى إعادة بيع أرضهم في المستقبل. ويتميز فريق عمل Everdome بمهارات وخبرات استثنائية لتصميم أراضي الشركاء والملاك وتطويرها وخلق طابعها العمراني لتتحول مساحات الأراضي إلى مجتمع افتراضي متكامل.

وأضاف جرين: "إن الفرص اليوم كثيرة، لا تعد ولا تحصى. فعوالم الميتافيرس لا تعرف أي حدود أو قيود، وتطلق عنان الخيال إلى أقصى حدوده".

تم تأسيس تجربة Everdome استناداً إلى محرك الألعاب Unreal Engine 5 وستقدم أكثر التجارب واقعية لعوالم الميتافيرس، مستندة إلى موهبة وأفكار أبرز الفنانين ومبرمجي الألعاب والمصممين بالتقنيات ثلاثية الأبعاد، والمتخصصين في المؤثرات البصرية في عالم هوليوود، والمتمرسين في التخطيط الحضري، إلى جانب فريق تطوير خبير بإنشاء المؤثرات المرئية المتفوقة منذ أكثر من عقد من الزمن، وفريق تسويق يتمتع بنجاحات لافتة ضمن عدد من القطاعات.

وتشمل المرحلة الأولى لإطلاق تجربة Everdome خطوات الاستعداد الأولى، وتجري ضمن منطقة حتا ويتمكن خلالها المستخدمون من التعرف على غرفة الإطلاق والاطلاع عن كثب على مزايا استكشاف الفضاء وتفاصيل الرحلة المرتقبة. وتجسد المرحلتان الثانية والثالثة استمراراً لرحلة Everdome، وتغطي عمليات إطلاق المهمة والحياة على متن مركبتها، إلى الهبوط على سطح المريخ والاستقرار في الكوكب الأحمر.

للمزيد من المعلومات حول مزاد بيع الأرضاي في Everdome يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

https://map.everdome.io/

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نبذة عن Everdome

تهدف Everdome إلى تأسيس أكثر تجارب العالم الافتراضي (ميتافيرس) واقعية على الإطلاق، وتجمع العلامات التجارية والمستخدمين معاً ضمن بيئة رقمية تحاكي العالم الحقيقي، بهدف تحقيق أفضل تكامل ممكن بين العالمين الرقمي والحقيقي، بما يقود في نهاية المطاف إلى صياغة أكثر تجارب ويب 3.0 واقعية حتى اليوم .

لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

يوسف باطر

هيل أند نولتون ستراتيجيز

+971 55 935 6531 .Batter@hkstrategies.comYousef