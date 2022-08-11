تنامي قطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية يدعم خطط الشركات للتوسع وإطلاق منتجاتها

· تماشياً مع رؤيتها الرامية إلى دعم مجتمع الأعمال من خلال توسيع محفظتها الإقليمية لتشمل 400 منتج

· تقدم سلسلة Eurosmart وسائل مختلفة تتوافق مع أنماط حياة الناس وتعكس نهج تصميم الشركة المرتكز على دعم الأفراد.

· تساهم جروهي في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الأسر والأسواق المحلية بحلول مستدامة ومبتكرة وتكنولوجية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: تشير أحدث التقارير إلى أن تنامي قطاع الانشاءات في المملكة العربية السعودية ساهم ولا يزال يسهم في استقطاب الشركات وأصحاب الأعمال من مختلف دول العالم للتوسع وإطلاق منتجاتها وتطوير أعمالها.

في هذا السياق؛ كشفت شركة جروهي، العلامة التجارية العالمية الرائدة لحلول الحمامات والمطابخ الكاملة، عن إطلاق أحدث سلسلة منتجاتها العصرية والأنيقة Eurosmart؛ تماشياً مع حرص الشركة على توسيع محفظتها الإقليمية لتصل إلى أكثر من 400 منتج، والمساهمة في دعم رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز الأسر والأسواق المحلية بحلول مستدامة ومبتكرة وتكنولوجية.

جاء ذلك خلال حدث بارز أقيم في مدينة الرياض مؤخراً حضره كبار المسؤليين من مجتمع الأعمال والانشاءات كذلك كوكبة من ممثلي الشركة وأصحاب المصلحة.

بدوره؛ صرح فوزي ديرنياكا ، مدير شركة ليكسيل – أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمملكة العربية السعودية: “تدعم شركة جروهي معايير الابتكار في الشكل والوظيفة تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية. في ظل حرصنا على دعم مجتمع الأعمال والإنشاءات، أطلقنا مجموعة مُحسّنة من المنتجات المعاصرة مما يعكس التزامنا تجاه إعادة ابتكار منتجاتنا الأساسية لتقديم تقنية سلسة وتصميمات براقة تجذب العملاء المميزين في السعودية الذي يعد أحد أبرز أسواقنا الأكثر ديناميكية وحيوية. ونحن ملتزمون بتعزيز وجودنا في هذا السوق العالمي من خلال شراكات ومنتجات جديدة تلبي احتياجات قطاعات السوق المتخصصة.

وأضاف: "تنفرد المملكة بفرص ومقومات اقتصادية متنوعة مع بدء التنويع الاقتصادي وتوطيد المشاريع الجديدة في العقارات والضيافة وغيرها من مشاريع البنية التحتية العامة. نحن ندعم هذا التحول من خلال المبادرات الإستراتيجية مع شركائنا. سوف تعزز سلسلة Eurosmart مجموعة منتجاتنا وتوقعات النمو لشركة لجروهي في المملكة ".

وتتمتع شركة جروهي بحضور قوي في المملكة، وذلك عبر برامج شراكات استراتيجية تبرمها الشركة مع كبار الموزعين والشركاء التجاريين؛ في ظل حرص الشركة على تعزيز حضورها في قطاع الإنشاءات في المملكة، من خلال محفظتها المعززة والموسعة.

وتتيح باقة منتجات جروهي الموسعة للمستهلكين والشركات السعودية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الحلول الصحية المتقدمة تقنيًا ، بما في ذلك أحد أكثر المنتجات مبيعًا للعلامة التجارية . وتم تصميم سلسلة Eurosmart خصيصًا لتلبية المتطلبات المتطورة للاستدامة والنظافة، مع تصاميم معاصر ووظائف تقنية تواكب متغيرات العصر.

جدير بالذكر أن شركة جروهي قدمت أول صنبور Eurosmart للحمام منذ أكثر من 20 عامًا. منذ ذلك الحين، رسخ خط الإنتاج نفسه كخيار منتج مفضل دائمًا للمحترفين. في حين أن الميزات الرئيسية للخط لم تتغير ، قامت جروهي بتكييفها مع الاحتياجات الحديثة.

ووسط التحديات الصحية العالمية التي أعادت تصور معايير النظافة والسلامة الصحية، تجمع مجموعة Eurosmart بين مزايا الصنابير اليدوية والصنابير التي لا تلمس. يمكن للمستخدمين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون استخدام الرافعة اليدوية أو استخدام تقنية لا تلمس من خلال تنشيط تدفق المياه عبر المستشعر المدمج ، وبالتالي تقليل انتشار الجراثيم والتلوث المتبادل. تم أيضًا دمج تقنيات توفير المياه والطاقة في خط Eurosmart ، الذي يدعم جهود المستهلكين لتحقيق أسلوب حياة أكثر استدامة.

ويركز تطور خط Eurosmart على إنشاء منتجات موجهة الغرض ويتم تنفيذه مع وضع حالات الاستخدام المخصصة في الاعتبار: على سبيل المثال، يبسط ذراع Eurosmart Loop خزانات الإمساك بمركز القطع. هذا يجعل متغير المنتج مثاليًا للأفراد ذوي المهارات الحركية المحدودة ودور الرعاية ، مما يسمح للجميع بالعيش بشكل مستقل قدر الإمكان لأطول فترة ممكنة. تم تجهيز متغير Eurosmart للقطاع الصحي برافعة طويلة جدًا تمكن الأطباء من تشغيل الصنبور بكوعهم ، وبالتالي تقليل التلامس مع الأسطح.

وفي إطار حرص الشركة على جعل الأمور أكثر ملاءمة خاصة للأسر التي لديها أطفال وكبار السن، تم تجهيز خط Eurosmart بتقنية التوقف الآمن الجديدة. بفضل منظم الحرارة الصغير المدمج، يمكن تقييد درجة الحرارة لمنع الإصابات الناجمة عن الحروق.

ترتبط متغيرات الرافعة المختلفة بشكل مباشر بحياة الناس؛ مما يعكس النهج المثالي التي تتبعه شركة جروهي والمرتكز على دعم الأفراد وتوفير مختلف المنتجات.

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لمحة عن شركة جروهي:

تُعتبر جروهي الشركة الرائدة عالمياً في توريد التجهيزات الصحية (للمطابخ والحمامات) ولديها أكثر من 7000 موظف في 150 بلداً- 2600 منهم في ألمانيا. ومنذ العام 2014 كانت جروهي جزءاً من مجموعة العلامات التجارية القوية للشركة المصنعة اليابانية لمنتجات المياه والإسكان الرائدة LIXIL . وفي إطار سعيها لتحقيق شعار "Pure Freude an Wasser"، فإن كل منتج من منتجات جروهي يعتمد على قيّم العلامة التجارية في مجال التكنولوجيا، والجودة والتصميم والاستدامة. وتؤكد المحطات البارزة للشركة مثل جروهي Eurosmart أو سلسلة أجهزة تنظيم الحرارة من جروهي، بالإضافة إلى الابتكارات الرائدة مثل نظام المياه جروهي Blue على الخبرة العميقة للعلامة التجارية. وفي إطار تركيزها على احتياجات العملاء قدمت جروهي حلول منتجات ذكية تساهم في تحسين الحياة ومستدامة وذات قيمة مضافة ذات صلة – وتحمل منتجاتها شارة الجودة "صنع في ألمانيا": ويأتي البحث والتطوير والتصميم كعملية متكاملة راسخة في ألمانيا. وتلتزم جروهي بمسؤوليتها الإجتماعية وتتعامل مع هذا الأمر بجدية تامة، وتركز على سلسلة القيمة الموفّرة للموارد. ومنذ نيسان 2020، تقوم العلامة التجارية للتجهيزات الصحية بإنتاجٍ محايد فيما يتصل بثاني أكسيد الكربون*. كما حددت جروهي لنفسها هدف استخدام منتجات التغليف الخالية من البلاستيك بحلول عام 2021.

على مدى السنوات العشر الماضية، تم ترسيخ نجاح جروهي بفوزها بأكثر من 490 جائزة في التصميم والابتكار فضلاً عن عدة تصنيفات كإحدى "الشركات الكبرى الأكثر استدامة في ألمانيا". فلقد كانت جروهي الشركة الأولى في مجالها التي فازت بجائزة المسؤولية الإجتماعية للشركات من الحكومة الإتحادية الألمانية وجائزة الاستدامة الألمانية 2021 في مجالات "المصادر" و "التصميم". تقود جروهي أيضًا التحول المستدام كجزء من حملة "50 رائدًا في الاستدامة والمناخ" حول الاستدامة والمناخ.

*يشمل ذلك مشاريع تعويض ثاني أكسيد الكربون، المزيد عبر www.grohe.com

لمحة حول شركةLIXIL :

يذكر أن LIXIL (TSE Code 5938) هي شركة رائدة عالمياً في قطاع الإسكان ومواد البناء، فهي تقوم بتصنيع منتجات المياه والإسكان الرائدة التي تحل تحديات الحياة الحقيقية، مما يجعل أفضل المنازل حقيقة واقعة للجميع في كل مكان. بالاعتماد على التراث الياباني، تبتكر تكنولوجيا رائدة على مستوى العالم لصنع منتجات عالية الجودة تحول المنازل للأفضل. لكن اختلاف LIXIL هو كيف تقوم بذلك؛ من خلال تصميم هادف وروح ريادة الأعمال وتفاني في تحسين إمكانية الوصول للجميع ونمو الأعمال المسؤولة. يأتي النهج من خلال العلامات التجارية الرائدة في الصناعة، وهي LIXIL®، وINAX®، وجروهي®، وAmerican Standard، وTostem®-. حوالي 55000 زميل يعملون في أكثر من 150 دولة، فخورون بتصنيع منتجات تمس حياة أكثر من مليار شخص كل يوم. www.lixil.com

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گیتا قائم مقامي

رئيسة الاتصال المؤسسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة ليكسيل “LIXIL” - أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا EMENA gita.ghaemmagham@grohe.com

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