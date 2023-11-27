المشروع السكني الأول في المملكة يحمل توقيع إيلي صعب

الفلل تنفرد بموقعها الاستثنائي في مجتمع Sedra by Roshn في العاصمة الرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت "دار الأركان"، شركة التطوير العقاري الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن إطلاق Etoile by Elie Saab، المشروع السكني الأول في المملكة بتوقيع المصمم العالمي إيلي صعب.

ولأول مرة في المملكة، يجتمع الذوق الأيقوني للمصمم صعب وأناقة تصاميمه الداخلية في مشروع Etoile الواقع في Sedra by Roshn، المجتمع المتكامل بجميع الخدمات والمرافق الأول من نوعه في الرياض. ويشكل Etoile by Elie Saab ملاذاً استثنائياً للرفاهية والهدوء بمنازله الفخمة التي تجمع بين الحداثة والتقاليد. ويضم المشروع مجموعة متنوعة من الفلل المكونة من 3 و4 غرف نوم ضمن فلل الوادي الاستثنائية، ويوفر إطلالات مفتوحة على الوديان الخلابة المحيطة.

تتجلى روعة Etoile by Elie Saab في هندسته المعمارية الفريدة؛ حيث يضم المشروع فللاً متجانسة مع نوافذ عمودية ولمسات جمالية رائعة من الأنسجة والألوان التقليدية المتوراثة، فتكرّس بذلك نمط حياة عالمياً لهذا المجتمع الهادئ. ويتخلل هذا التصميم الراقي تشطيبات خشبية دافئة، وأخرى رخامية عالية الإتقان، وألوان كريمية فاخرة. ويجمع المشروع بين الفخامة والطابع العملي، ويتجلى ذلك واضحاً في جميع عناصر التصميم بدءاً من غرف النوم التي تضم خزانات ملابس فسيحة وحمامات داخلية، إلى الحدائق الرائعة التي توفر مكاناً مثالياً للاسترخاء وتجديد النشاط والتواصل مع الطبيعة.

وبهذه المناسبة، قال يوسف بن عبدالله الشلاش، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الأركان": "لا شك أن أسلوب العيش الفاخر في قلب الرياض سيزيد من جاذبية المملكة للمقيمين من أصحاب الذوق الرفيع والمستثمرين العالميين الحريصين على الاستقرار هنا. ونفخر بالتعاون مع شريكنا طويل الأمد إيلي صعب لتأسيس أول مشروع سكني يحمل توقيعه في المملكة. ويوفر Etoile by Elie Saab تجربة فاخرة لأولئك الذين يبحثون عن ملاذ هادئ وسط البيئة النابضة للعاصمة، إذ يوفر مزيجاً فريداً من الهندسة المعمارية التقليدية ولمسات الأناقة الراقية للمصمم صعب، وبذلك يرسي معياراً جديداً لقطاع العقارات في المملكة".

من جانبه قال إيلي صعب جونيور، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلي صعب: "نحن متحمسون لبدء رحلتنا في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع ’دار الأركان‘. ويسرنا أن نكرّس في مشروع Etoile by Elie Saab خصائص الفخامة والأناقة والحرفية العالية التي تميز علامتنا التجارية. لا شك أن تصميم نمط عيش خاص يعكس تراث وثقافة المملكة مع توفير وسائل الراحة الحديثة بلمسات جمالية راقية يشكل تحدياً استثنائياً كنا سعداء بخوضه. ويعكس مشروع Etoile كل ما تمثله مجموعة Elie Saab كعلامة تجارية اليوم، إذ تجمع هذ الفلل بين الطابع الكلاسيكي الأنيق واللمسات العصرية الراقية للارتقاء بتجربة العيش إلى مستويات جديدة".

يمزج مجتمع SEDRA by Roshn، الذي يحتضن فلل Etoile by Elie Saab، بين الحياة العصرية الراقية وروح التراث السعودي الأصيل ضمن إطار رائع من الهندسة المعمارية السلمانية. ويقع هذا المجتمع عالمي المستوى في موقع استراتيجي شمال الرياض بالقرب من أبرز وجهات المدينة، ويسهل الوصول منه إلى الطرق الرئيسية. ويضم المجمع العديد من المساحات الخضراء الشاسعة والمتنزهات والمنشآت الرياضية والمراكز المجتمعية الراقية، فضلاً عن أحدث المراكز التعليمية والطبية، وبذلك يوفر سبل العيش المتكامل لجميع قاطنيه.

نجحت "دار الأركان" في ترسيخ مكانتها كمزود لأفضل الحلول العقارية في المملكة بفضل محفظتها الاستثنائية من المشاريع السكنية الراقية. ويعزز إطلاق مشروع Etoile by Elie Saab التزام الشركة بتقديم تجارب يتردد صداها في أسلوب حياة وتطلعات مواطني المملكة.

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