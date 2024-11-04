المشروع يستهدف مراقبة والتحكم في حركة بوابات قناطر إسنا الجديدة على مدار الساعة مما يتيح أفضل استغلال ممكن لموارد مصر المائية من خلال الاعتماد على نظام المراقبة والتحكم SCADA من سيمنس

القاهرة - أعلنت سيمنس عن توقيع عقد مع شركة إمارتس للحلول الذكية -ESS، إحدى شركات مجموعة اعتماد القابضة في دولة الإمارات، لتجديد قناطر إسنا الجديدة بمحافظة الأقصر في صعيد مصر، كأحد المشروعات المسندة لشركة إمارتس لصالح وزارة الموارد المائية والري. ​​​​​​​

وبمقتضى العقد، ستقوم سيمنس بتوريد وتصميم وتركيب واختبار وتشغيل نظام SCADA للتحكم في حركة بوابات قناطر إسنا، بالإضافة لنظام مراقبة لمستويات المياه في القناطر ودمجه مع نظام DCS لمحطة توليد الطاقة الكهرومائية في إسنا. هذا المشروع يشكل أهمية استراتيجية لجمهورية مصر حيث تقدم سيمنس حلولًا متكاملة لمراقبة والتحكم في هذه القناطر الهامة على نهر النيل، وهو ما يتوافق مع مساعي الحكومة المصرية لتعظيم استغلال الموارد المائية في البلاد. يتضمن العقد أيضًا قيام سيمنس بتوريد نظام للتحكم في حركة بوابات القناطر يعتمد على محرك جديد ومحركات متغير السرعة، وشبكات للألياف الضوئية.

يعمل نظام SCADA من سيمنس على التحكم والمراقبة الفعّالة للعمليات الصناعية بصورة لحظية، حيث يقوم النظام بجمع البيانات من الحساسات والأجهزة، ويعرضها على واجهة مستخدم سهلة. يتيح هذا البرنامج للمشغلين إدارة المعدات والآلات عن بُعد واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة. يساعد SCADA أيضًا في تحسين العمليات، وزيادة الكفاءة، وضمان السلامة في العديد من القطاعات مثل التصنيع والطاقة وإدارة المرافق.

وتعليقًا على هذا المشروع الهام، قال السيد/مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر: "سعداء بشراكتنا مع شركة إمارتس للحلول الذكية التي تتولى تنفيذ مشروع تطوير قناطر إسنا الجديدة لصالح وزارة الموارد المائية والري. سيعمل هذا المشروع على تعزيز البنية التحتية للمياه في مصر، ويساهم في تحسين إدارة الموارد المائية وهو ما يمثل توجهًا رئيسيًا للحكومة المصرية في الوقت الحالي. في نفس الوقت ستلعب حلول سيمنس المتطورة، خاصة نظام المراقبة والتحكم SCADA، دورًا رئيسيًا في تطوير أداء القناطر، ورفع كفاءتها وتقليل الحاجة لعمليات الصيانة والإصلاح المتكررة، وبالتالي تحقيق وفورات هائلة في التكاليف على المدى الطويل. هذه الفوائد مجتمعة ستساهم في تعزيز القدرات التشغيلية لقناطر إسنا وإطالة عمرها الإنتاجي."

ويضيف الدكتور محمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إمارتس للحلول الذكية – ESS، أن الشركة تعمل في مصر منذ سنوات و العديد من الدول الإفريقية في مجال البنية التحتية والمرافق الحيوية والبنية المعلوماتية والأنظمة والبرامج التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا المشروع كثمرة تعاون مع وزارة الموارد المائية والري بعد أن قدمت الشركة الحل الأمثل لمنظومة المراقبة والتحكم والإدارة لقناطر إسنا من خلال أنظمة تكنولوجية حديثة تقدمها شركة سيمنس حتى تتمكن وزارة الموارد المائية والري من المراقبة والتحكم في مستويات المياه ومعدل التدفق عبر قناطر إسنا ومن ناحية أخرى يعتبر هذا المشروع بداية سلسلة من خطط مستقبلية لدمج ربط العمليات التشغيلية لجميع السدود والخزانات والقناطر على طول مجرى النيل ، مما يعطي لصانعي القرار والمشغلين مؤشرات حقيقية رئيسية للأداء بصورة لحظية، ويسمح برفع كفاءة العمليات التشغيلية لموارد مصر المائية بصورة غير مسبوقة.

سيتضمن نطاق أعمال سيمنس في هذا المشروع القيام بعمليات توريد وتركيب المعدات والأنظمة المطلوبة للمشروع، بما في ذلك تجميع وتركيب المعدات، وخدمات الهندسة، والتصميم التفصيلي والتخطيط، والإشراف على التركيب لضمان تلبية المعايير والمواصفات المطلوبة، مع إجراء اختبارات التشغيل للأنظمة المركبة للتحقق من فعاليتها وأنها تعمل بكامل طاقتها وتفي بمتطلبات المشروع. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم سيمنس تدريب موظفي وزارة الرى من خلال عقد دورات تدريبة وزيادة المعرفة بالحلول الذكية على أعمال تشغيل وصيانة الأنظمة التي تم تركيبها.

سيمنس أيه جي Siemens AG (برلين وميونخ) هي شركة تكنولوجية رائدة تركز بشكل رئيسي على القطاع الصناعي وحلول البنية التحتية والنقل والرعاية الصحية. تبتكر الشركة تقنيات تعمل على خلق قيمة مضافة لعملائها، بما في ذلك المصانع الأعلى كفاءة في استخدام الموارد، وسلاسل التوريد المرنة، والمباني والشبكات الأكثر ذكاءً، ووسائل النقل المستدامة والأكثر راحة، وصولًا لحلول الرعاية الصحية المتقدمة. وللقيام بذلك، تدمج سيمنس بين العالمين الواقعي والافتراضي، لتمكين عملائها والمجتمعات التي تعمل بها من تطوير الصناعات والأسواق، وتغيير الحياة اليومية لمليارات البشر حول العالم. من ناحية أخرى، تمتلك سيمنس غالبية أسهم شركة سيمنس هيلثينيرز المدرجة في البورصة، والتي تعتبر من كبرى الشركات العالمية الرائدة في تقديم حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية.

وخلال السنة المالية 2023 والمنتهية في 30 سبتمبر 2023، وصل إجمالي عائدات مجموعة سيمنس إلى 77.8 مليار يورو، بينما بلغ صافي دخلها 8.5 مليار يورو. ومع نهاية سبتمبر 2023، بلغ عدد موظفي سيمنس نحو 320,000 موظف في جميع أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.siemens.com

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