يقدم متجر كاسبرسكي لشرائح eSIM حلاً مبتكرًا لتسهيل الاتصال أثناء السفر حول العالم. فهو مُصمم لتسهيل عملية الاتصال بالإنترنت للمسافرين في رحلات السياحة والأعمال عالمياً، ويمكّن المستخدمين من الوصول السريع للإنترنت في ما يزيد عن 150 بلداً ومنطقة، مع توفر أكثر من 2,000 خطة بيانات بأسعار تنافسية.

وفق جمعية GSMA، ارتفع إنتاج الأجهزة المتوافقة مع eSIM بمعدل عشر أضعاف خلال الخمس سنوات الماضية. ومن المتوقع أن تمثل تقنية eSIM نصف اتصالات المحمول العالمية بحلول عام 2028. ترجع هذه الشعبية المتزايدة إلى ما توفره تقنية eSIM من راحة وسهولة في الاستخدام - فهي تلغي الحاجة لشرائح SIM التقليدية وتضمن تجربة سلسة أينما ذهبت.

ولتلبية هذا الطلب المتزايد، يقدم متجر كاسبرسكي لشرائح eSIM الوصول إلى باقات eSIM من مزودي خدمات الاتصال المحليين حول العالم بكل سهولة.

طريقة جديدة للاتصال بلا انقطاع

يقدم متجر كاسبرسكي لشرائح eSIM للمستخدمين خدمة اتصال بالإنترنت بأسعار معقولة وسهلة الوصول حول العالم، بدون تعقيدات شرائح SIM التقليدية. حيث يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى خطط eSIM من مزودي الاتصالات المحليين في ما يزيد عن 150 دولة ومنطقة عالمياً، بأسعار تنافسية وشروط واضحة وبدون رسوم تجوال.

عند السفر، تتيح شريحة eSIM للمستخدمين تجنب رسوم التجوال المرتفعة على الشريحة الأصلية، وتغنيهم عن البحث عن منافذ بيع الشرائح المحلية والإفصاح عن بياناتهم الشخصية، كما تحميهم من مخاطر استخدام شبكات الواي فاي العامة غير الآمنة. بدلاً من ذلك، تضمن eSIM قدرة السياح على الاستمتاع بلحظات رحلتهم ومشاركتها مباشرةً مع العائلة والأصدقاء، بينما يتمتع المسافرون من رواد الأعمال بإمكانية الوصول المستمر إلى الرسائل المهمة ومستندات العمل ومكالمات الفيديو.

تجربة اتصال مرنة ببضع خطوات بسيطة

يتميز متجر كاسبرسكي لشرائح eSIM بواجهة مستخدم بسيطة تُسهّل اختيار الباقات، وشراءها، وإعادة شحنها، والتحكّم باستهلاك البيانات. يتيح النظام للمسافرين اختيار موعد تفعيل الخدمة بحيث يمكنهم إعداد شريحة eSIM مقدماً، للاتصال بمجرد بدء الرحلة - عبر خطوات بسيطة.

لضمان تلبية احتياجات جميع المسافرين، توفر الشركة العديد من الطرق المرنة لاختيار وإدارة خطط البيانات.

تتنوع الخيارات وفقًا للوجهة، حيث يمكن اختيار خطط مخصصة لدول محددة، أو خطة عالمية تغطي 122 وجهة، بالإضافة إلى خطط عالمية مصغرة تلبي احتياجات مناطق معينة. وفيما يتعلق بمدة الرحلة، يستطيع المسافرون تحديد ما إذا كانوا يفضلون خططاً تنتهي صلاحيتها بعد فترة زمنية معينة أو خططاً تبقى نشطة حتى نفاد البيانات. مما يضمن الطمأنينة للبقاء متصلا سواء كانت الرحلة قصيرة أو طويلة.

فضلاً عن ذلك، يحظى المستخدمون بصلاحية تحديد متى يبدأ اشتراكهم. حيث يمكنهم اختيار موعد مستقبلي لبدء تشغيل الخدمة، أو البدء باستخدام البيانات فوراً، مما يمنحهم مرونة تتماشى مع جدول سفرهم.

كما يضمن متجر كاسبرسكي لشرائح eSIM استمرارية خدمة البيانات، عبر توفير متابعة فورية للاستهلاك، وإرسال تنبيهات عندما يقترب الرصيد من النفاد. ويوفر حساب المستخدم (في الموقع أو التطبيق) خاصية إعادة الشحن السريع مع دعم العديد من الدول على شريحة eSIM واحدة - تثبيت واحد يكفي للاستخدام مدى الحياة.

أُطلق متجر كاسبرسكي لشرائح eSIM بالتعاون مع شركة BNESIM المحدودة المرموقة، المتخصصة في تقديم خدمات eSIM العالمية منذ 2017.

يصرّح ميخائيل جيربر، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المستهلكين لدى كاسبرسكي: «في كاسبرسكي، نحرص على مواكبة أحدث التطورات المؤثرة في عاداتنا الرقمية، وشرائح eSIM واحدة منها بلا شك. تقدم هذه التقنية حلاً يسهل السفر خارج البلاد، ويضمن استمرار الاتصال دون القلق حول أمور مثل رسوم التجوال. من خلال خبرتنا الشخصية، ندرك أهمية الحفاظ على التواصل مع العائلة والزملاء أثناء السفر، ولهذا صممنا متجر كاسبرسكي لشرائح eSIM ليناسب كافة المسافرين، مؤمنين لهم وصولاً سريعاً لخطط البيانات في أي مكان، مع ضمان تجربة رقمية آمنة وممتعة،»

أصبح متجر كاسبرسكي لشرائح eSIM متاحاً الآن عبر الموقع الرسمي Kasperskyesimstore.com، وكذلك كتطبيق يمكن تحميله من App Store و Google Play.

يعد متجر كاسبرسكي لشرائح eSIM إضافة جديدة لسلسلة منتجات كاسبرسكي المعروفة في القطاع، والتي تشمل Kaspersky VPN Secure و Kaspersky Premium. تتكامل هذه الخدمات لتغطية جميع متطلبات الاتصال الحديثة، وتدعم الحرية الرقمية - مما يضمن اتصالاً آمناً ومريحاً في جميع أنحاء العالم.

* يمكنك التحقق من توافقية تقنية eSIM مع جهازك على KasperskyeSimStore.com أو عبر التطبيق.

نبذة عن كاسبرسكي:

تأسست كاسبرسكي عام 1997، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني والخصوصية الرقمية. وفرت الشركة حلول الحماية لأكثر من مليار جهاز من التهديدات السيبرانية الناشئة والهجمات الموجهة، وتتطور خبرة الشركة العميقة دوماً في مجال معلومات التهديدات والأمن، وهي توظف خبرتها لتقديم حلول وخدمات مبتكرة لحماية الأفراد، والشركات، والبنية التحتية الحيوية، والحكومات، حول العالم. وتقدم محفظة الحلول الأمنية الشاملة للشركة حماية رائدة لحياة رقمية على الأجهزة الشخصية ، وتوفر منتجات وخدمات أمنية مخصصة للشركات، وحلول المناعة السيبرانية لمكافحة التهديدات الرقمية المعقدة والمتطورة. تقدم الشركة خدماتها لملايين الأفراد وأكثر من 200,000 عميل من الشركات، وتساعدهم في حماية المعلومات المهمة لديهم. لمزيد من المعلومات: www.kaspersky.com

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