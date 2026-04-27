المنامة – أعلنت شركة البحرين لتبريد المناطق ذ.م.م ( تبريد البحرين)، إحدى الشركات الرائدة في توفير حلول تبريد المناطق المستدامة في مملكة البحرين، عن تعيين شركة أربيان إنترناشونال ذ.م.م كمقاول لأعمال الهندسة والتوريد والإنشاء (EPC)، وذلك لتنفيذ مشروع توسعة شبكة المياه المبردة في واجهه المنامة البحرية.

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية تبريد البحرين متوسطة المدى، الهادفة إلى تلبية الطلب المتزايد في عدد من المشاريع العمرانية الرئيسية في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم التوسعة، بعد اكتمالها، في زيادة القدرة التبريدية المتصلة للشركة بمقدار 12,000 طن تبريد (RT)، على أن يبدأ التشغيل في صيف عام 2027.

وقد صُممت هذه التوسعة لتعزيز كفاءة وموثوقية إمدادات المياة المبردة، إلى جانب دعم أهداف تحسين كفاءة الطاقة على نطاق أوسع. ومن خلال زيادة الاعتماد على تبريد المناطق، سيساهم المشروع في تقليل الضغط على شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في البحرين، مع تمكين دعم جهود خفض انبعاثات الكربون بالمقارنة مع نظم التكييف التقليدية.

ويؤكد هذا الاستثمار التزام تبريد البحرين المستمر بتعزيز عملياتها داخل المملكة، ودفع عجلة تطوير حلول تبريد مستدامة تتماشى مع طموحات البحرين الوطنية للوصول إلى الحياد الكربوني.

وفي هذا السياق، قال السيد علي محمد الرميحي، المدير العام لأعمال شركة تبريد في مملكة البحرين "تعكس هذه التوسعة التزامنا طويل الأمد بدعم التنمية العمرانية في البحرين من خلال توفير بنية تحتية موثوقة وذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. ويُعد تبريد المناطق عنصراً أساسياً في خفض استهلاك الكهرباء وتحسين كفاءة اأنظمة التكييف بشكل عام، وسيمكننا هذا المشروع من تلبية الطلب المتزايد في الواجهة البحرية بالعاصمة، مع الإسهام في تحقيق أهداف الاستدامة الوطنية."

ومن جانبه، قال السيد راجان شارما، المدير العام لشركة أربيان إنترناشونال" يسعدنا أن يتم اختيارنا من قبل تبريد البحرين لتنفيذ هذا المشروع الحيوي في مجال البنية التحتية. يمتلك فريقنا خبرة واسعة في تنفيذ مشاريع EPC المعقدة في المملكة، ونتطلع إلى دعم التنفيذ الناجح لهذا المشروع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة والكفاءة."

وتُعد شركة أربيان إنترناشونال، وهي شركة هندسية ومقاولات مقرها البحرين، من الشركات التي تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق في مختلف أنحاء المملكة، دعماً لمشاريع القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع أن يلعب هذا المشروع دوراً محورياً في دعم النمو الحضري المستدام في مدينة المنامة، من خلال توفير حل تبريد قابل للتوسع وموفر للطاقة، ومتوافق مع الأولويات البيئية والبنية التحتية المتطورة.

#بياناتشركات

