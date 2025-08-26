أعلنت منظمة رواد الأعمال بالقاهرة (EO Cairo( و ريدكون بروبرتيز عن شراكتهما الاستراتيجية لإطلاق برنامج EO Accelerator. وهي مبادرة عالمية تستهدف مساندة الشركات الناشئة وتوفير منصة عالمية لدعم نمو الشركات الصغيرة و المتوسطة في السوق المحلية. وذلك في إطار استراتيجية الطرفين بدعم ريادة الأعمال.

يستهدف برنامج EO Accelerator رواد الأعمال الذين يديرون شركات بإيرادات سنوية تتراوح بين ٣٠٠ ألف إلى مليون دولار أمريكي. ويُعد البرنامج من أكثر المبادرات تأثيرًا على مستوى العالم، حيث ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ النمو اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ وﺿﻌﮭﺎ Verne Harnish المؤسس لمنظمة رواد الأعمال، واﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﺣﺎور رﺋﯾﺳﯾﺔ: اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة العمليات، وإدارة النقد.

وخلال الحدث الذي أقيم تحت عنوان " Scaling Up with EO Cairo - Powered by Redcon Properties" قدّم المشاركون تجربة مباشرة تعكس هيكل البرنامج من خلال جلسات تفاعلية، وحلقات نقاشية متخصصة، ودراسات تطبيقية حقيقية توضح الأثر العملي والتطبيقي للبرنامج، وشارك في الحدث مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو، وأعضاء EO، وشركاء المنظومة، وقادة الأعمال في السوق.

في سياق متصل قال أحمد سامي، رئيس منظمة EO Cairo، يسعدنا أن نعلن عن إطلاق برنامج EO Cairo Accelerator ، حيث نجمع بين قوة منظمة رواد الأعمال العالمية وبرنامج Accelerator لدعم مجتمع ريادة الأعمال النشط في مصر. هذه المبادرة ليست مجرد انطلاقة، بل التزام حقيقي بتمكين رواد الأعمال في مرحلة النمو من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأدوات الصحيحة والمجتمع الداعم، نُسهم في بناء شركات أكثر استدامة تسهم بدورها في الاقتصاد الوطني. كما نفخر بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين لدفع عجلة النمو والابتكار. شكر خاص لفريق العمل ولكل من ساهم في تحقيق هذه الرؤية."

في هذا السياق، قال المهندس طارق الجمال رئيس مجلس إدارة ريدكون بروبرتيز: "نفخر بأن نكون الشريك الاستراتيجي لبرنامج EO Accelerator في مصر هذا العام، وهي شراكة نعتز بها لأنها تجسيد عملي لرؤيتنا ومسؤوليتنا تجاه دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة و الشركات الصغيرة والمتوسطة. فهذا التعاون ليس مجرد اتفاقية تقليدية، بل التزامٌ ببناء اقتصاد مصري قوي ومتنوع ومستدام، يقوم على الابتكار والإنتاجية، فنحن في ريدكون لا نطور العقارات فحسب، بل نؤمن بأن دورنا الأوسع هو خلق مجتمعات حيوية تدعم الأفكار الجديدة، وتُطلق العنان لإبداع الشباب الطموح. ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد على أهمية دور القطاع الخاص كرافعة أساسية لتعزيز ريادة الأعمال، وتوفير بيئة داعمة تمكن الشباب من النمو محليًا وإقليميًا."

من جانبه، قال أحمد توني الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون بروبرتيز: "نتعاون هذا العام مع EO لتقديم نسخة متميزة من برنامج Accelerator، بما يعكس التزامنا بتوفير بيئة متكاملة تُمكن رواد الأعمال من النمو والتوسع محليًا وإقليميًا. إن استثمارنا في العقول الشابة والمشروعات الواعدة ليس فقط جزءًا من مسؤوليتنا المجتمعية، بل هو استثمار مباشر في مستقبل الوطن. إذ نؤمن أن النجاح لا يتحقق بجهود فردية، بل يتطلب شراكات متكاملة تجمع بين القطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية، والجهات التنظيمية."

من جهته قال معتز قطب، عضو مجلس إدارة، EO Cairo Accelerator:"دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ليس مجرد توجه إعلامي، بل هو أولوية وطنية حقيقية. من خلال برنامج EO Cairo Accelerator، نُسلط الضوء على رواد الأعمال الطموحين ونمنحهم المنصة، والموارد، وشبكة الدعم التي يحتاجونها للنمو. وبذلك، لا نساعد فقط في ازدهار الأعمال، بل نُساهم فعليًا في تقوية وبناء الاقتصاد المصري."

و قد قدمت شركة ريدكون بروبرتيز، الدعم الكامل لإطلاق برنامج EO Accelerator في القاهرة، حيث نظّمت لقاءً حصريًا جمع بين أعضاء EO وعدد من رواد الأعمال المتميزين وشخصيات بارزة من مجتمع الأعمال، بعد الجلسات الرئيسية، بهدف تعزيز التواصل، وتبادل الرؤى، وتشكيل ملامح مستقبل ريادة الأعمال في مصر.

يشار إلى أن برنامج EO Acceleratorينفذ في أكثر من ٩٠ مدينة في ٨٣ دولة، وشارك فيه حتى الآن أكثر من ١٠,٠٠٠ رائد أعمال. وقد انضم ما يقارب ٢,٠٠٠ من خريجي البرنامج لاحقًا كأعضاء في EO.

جدير بالذكر أن ﺑرﻧﺎﻣﺞ EO Acceleratorتم تنفيذه ھذا اﻟﻌﺎم ﺑدﻋم ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن، الذين لعب ﻛل منهم دورًا ﻣﺣورﯾًﺎ ﻓﻲ إﻧﺟﺎح اﻟﺗﺟرﺑﺔ. فقد ﺷﺎرﻛت رﯾدﻛون ﺑروﺑرﺗﯾز ﻛﺷرﯾك اﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗوﻟّت CultArk دور اﻟﺷرﯾك اﻹﻋﻼﻣﻲ واﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ، وأسهم مركز الابتكار و ريادة الأعمال بكلية أنسي ساويرس لإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC Venture Mentoring Services) كشريك التوجيه التعليمي، فيما دﻋﻣت ﻣﻧﺻﺔ إرادة (ERRADA) اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻛﺷرﯾك ﻟﻺﺻﻼﺣﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، علاوة على ذلك، ﻗدّﻣت Kamelizer اﻟدﻋم اﻟﻠوﺟﺳﺗﻲ كشريك بمساحات العمل المشتركة. ﯾﺟﺳّد ھذا اﻟﺗﻌﺎون ﻣﺗﻌدد اﻷطراف اﻟﺗزاﻣًﺎ واﺿﺣًﺎ ﺑﺑﻧﺎء ﻣﻧظوﻣﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗُﻌزز ﻣن ﻓرص رواد اﻷﻋﻣﺎل وﺗﺳﮭم ﻓﻲ دﻓﻊ اﻻﺑﺗﻛﺎر واﻟﻧﻣو اﻟﻣﺳﺗدام ﻓﻲ ﻣﺻر.

نبذة عن منظمة رواد الأعمال (EO):

EO هي شبكة عالمية تضم أكثر من ٢٠,٠٠٠ رائد أعمال في ٢٢٠ فرعًا حول العالم في ٦١ دولة. يبلغ متوسط إيرادات الأعضاء ٤.٣ مليون دولار أمريكي سنويًا. وتوفّر المنظمة لمجتمعها بيئة فريدة من التعلم من الأقران، والتوجيه المهني، والدعم المستمر. وتشمل برامج EO أيضًا رواد الأعمال في المراحل المبكرة وطلاب الجامعات من خلال مبادرات مثل Global Student Entrepreneur Awards (GSEA) وبرنامج EO Accelerator.

نبذة عن شركة ريدكون بروبرتيز:

تأسست شركة "ريدكون بروبرتيز" في عام 2019 كذراع التطوير العقاري لمجموعة شركات "ريدكون"، وتخصصت في تطوير المشروعات العقارية ذات الاستخدامات المتعددة، وتعمل الشركة وفقًا لمبادئ الاستدامة كأحد المحاور الرئيسية لأعمالها، بتطبيق أسس البناء المستدام و العمارة الخضراء، والتي تم تطبيقها في مشروعها الأول "جولدن جيت"، وتعتمد شركة "ريدكون بروبرتيز" في أعمالها على خبرة تزيد عن 30 عامًا في مجال الإنشاءات لشركة "ريدكون" للتعمير، والتي سلمت خلالها أكثر من 200 مشروع، من ضمنها أبراج العلمين، وأبراج ماسبيرو، وجامعة المنصورة، والمقر الجديد لشركة PWC، وشركة فاركو، وإلكترولكس، وبنك أبو ظبي الأول ، وغيرها الكثير.

