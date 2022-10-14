تتطلع شركة "كودلاب" المعروفة الآن باسم envnt.للمستقبل بإيجابية

بعد مشاركتها الناجحة في معرض جايتكس جلوبال 2022 في دبي

التقت الشركة الرائدة في الشرق الأوسط بعددٍ من قادة الأعمال العالميين ووقّعت معهم اتفاقياتٍ خلال

فترة المعرض الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يسرّ شركة envnt. للاستشارات العالمية المرموقة ذات الخبرة أن تعلن عن مشاركتها الناجحة في معرض جيتكس جلوبال 2022 الذي أقيم في دبي.

بعد تغيير اسمها من "كودلاب" إلى envnt.، استغلت الشركة متعددة الأبعاد أكبر معرضٍ تقنيٍّ على وجه المعمورة لتعريف العالم باسمها الجديد المبتكر. يعتبر هذا المعرض الحدث التقني السنوي الأكثر أهميةً في العالم، والذي رحّب بأكثر من 4000 من قادة الأعمال والتكنولوجيا والمبتكرين من أكثر من 170 دولة في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

قامت شركة envnt. بتوقيع عددٍ من الاتفاقيات التجارية المهمة طوال فترة الحدث المهم هذا، بما في ذلك مذكرات تفاهم مع شركائها الرئيسيين، مثل شركة الاستشارات الإدارية السعودية CALX والشركة المبتكرة Wevioo المتخصصة في التحول الرقمي والماهرة في إنشاء المنصات والبوابات الرقمية وتصميم وتطوير الأنظمة وتتبع الأداء والمزيد.

التقى كلٌّ من الرئيس التنفيذي لشركة envnt. السيد أبل محملجي ورئيس مجلس إدارتها السيد حمد الصالح ومدير إدارتها السيد عمرو حافظ بالعديد من قادة الأعمال والشخصيات المرموقة من جميع أنحاء العالم، حيث ناقشوا كيفية التعاون لإنشاء حلولٍ رقميةٍ فعالةٍ وشاملةٍ، وتوحيد الجهود لتوفير نوعية حياة أفضل للجميع، وكذا تناولوا مشاريع الشركة القادمة وإنجازاتها الأخيرة.

كان التركيز الأهم في هذا الحدث على المنتج الرئيسي للشركة، وهو أداة إدارة الخدمة الميدانية enspct. البديل لمنتج BRAVO القديم، حيث عرض الفريق القدرات الهائلة لهذا المنتج في مراقبة العمل الميداني والموارد والعاملين، كما عرضوا التكنولوجيا والتقنيات الكامنة وراءه.

إضافةً إلى ذلك، فقد قامت الشركة الرائدة التي تأسست في المملكة العربية السعودية بدعوة بعضٍ من عملائها القيّمين لعرض نجاحاتهم وإنجازاتهم والتحدث عن مدى استفادتهم بالعمل معها. ترأس العرض الأول السيد حافظ الفوزان مدير المنتجات في شركة الخدمات التعدينية السعودية (إسناد) مباشرةً على الشاشات الكبيرة ليراه جميع زوار معرض جيتكس جلوبال الذي زاد عددهم عن 100 ألف زائر، حيث تحدث فيه عن قدرة برنامج enspct. لشركة envnt. الأكثر إثارة للإعجاب حتى الآن، والتي ساعدت "إسناد" على تشغيل عملياتها بشكلٍ أوتوماتيكيٍّ بالكامل، والبدء في المراقبة الآنية، ومساعدة المعاينين على كفاءة تخزين البيانات، وكذا تسهيل التواصل بين المعاينين والقيادة. شركة "إسناد" هي شركة خدمات التعدين السعودية المعروفة على مستوى العالم، وهي منظمة شبه حكومية تابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية.

قاد المسؤولون التنفيذيون في شركة "إنفاذ"، منهم رئيسها التنفيذي حسين الحربي ورئيس قسم المعلوماتية عيسى عدنان العيسى، العرض المميز من مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) وهو مركز حكومي مستقل يسعى لتوحيد الجهات القضائية والحكومية في المجالات المتعلقة بالتصفية والبيع. كانت إحدى الموضوعات التي سُلط الضوء عليها هي التحديات التي واجهتها شركة "إنفاذ" وكيف تلقت الدعم من شركة envnt. لإعادة تحديد عملياتٍ ومكوناتٍ وتقنياتٍ جديدة.

علاوة على ذلك، شارك السيد طلال الزهراني من ديوان المظالم كيف قام الديوان وشركة envnt. ببناء خارطة طريقٍ لإعادة بناء نظام إدارة المظالم باستخدام تقنية ذات رمز منخفض. ديوان المظالم هو هيئة قضائية إدارية رفيعة المستوى تنظر في القضايا المرفوعة ضد الجهات الحكومية وترفع تقاريرها مباشرةً إلى ملك المملكة العربية السعودية.

رحبت شركة envnt. أيضًا بالعديد من الشخصيات المهمة لإلقاء نظرة على المنصة ومقابلة الفريق ومعرفة المزيد حول كيفية قيام الشركة التي تضع الناس كأولوية بتحويل حياتهم من خلال قوة التكنولوجيا. كان من بين العديد من الضيوف المهمين وزارة النقل السعودية والهيئة العامة للنقل السعودية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية.

أخيرًا، أجرى السيد أبل محملجي وفريقه عدة مقابلاتٍ مع وسائل الإعلام المحلية والدولية رفيعة المستوى خلال هذا الحدث التكنولوجي المليء بالإثارة في دبي.

يقول الرئيس التنفيذي لشركة envnt. أبل محملجي: "كان ظهورنا في معرض جيتكس جلوبال 2022 بمثابة تجربةٍ ملهمةٍ ورائعةٍ للغاية حيث كوّنا العديد من الأصدقاء وأقمنا علاقات عملٍ لا تقدر بثمن، كما قمنا بتأكيد العديد من الاتفاقيات الدولية الكبرى التي نتطلع للبدء فيها في أقرب الآجال. تشرفنا بالترحيب بجهات حكيمة ذات اطلاع في المجال، مثل وزارة النقل السعودية، والهيئة العامة للنقل السعودية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب التعرف على وجهات نظرهم حول التحولات الرقمية وكيف ستشكل مستقبلنا.

"كانت الاستجابة لاسم الشركة الجديد ورؤيتنا وأهدافنا إيجابيةً للغاية، كما وجد العديد من ضيوفنا أن ابتكاراتنا وحلولنا المخصصة مثيرةً للغاية، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج enspct.. يسعدني تعزيز معرض جيتكس جلوبال 2022 من مهمتنا لدعم رؤية السعودية 2030، وسنعود إلى المملكة العربية السعودية بجرعةٍ من الحماس والعزيمة للقيام بالمشاريع القادمة. نملك مكاتب في الرياض ودبي والقاهرة، ونحن بصدد التوسع أيضًا إلى تونس لنصِل إلى السوق الأوروبية. تغذي مثل هذه التجمعات الدولية طموحنا للتوسع أكثر في بقية أنحاء العالم، وننتظر إعادة الكَرة في العام المقبل بفارغ الصبر".

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